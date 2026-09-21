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حثّ دايفيد كولتارد الفورمولا 1 على تعديل حلبة مادرينغ لعام 2027 بعد انتقاده قلة التجاوزات في السباق الافتتاحي.

منشور:
علم إسبانيا

علم إسبانيا

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

واجهت الفورمولا 1 تحذيرات من أن العودة إلى حلبة مادرينغ في عام 2027 من دون تعديل تصميمها ستكون "غباءً"، وذلك بعد السباق الافتتاحي الذي افتقر إلى الإثارة.

وقد واجه السباق انتقادات بعدما اتضح وجود عدد قليل من فرص التجاوز على الحلبة شبه الدائمة. إذ وبعدما انطلق لاندو نوريس من البول بوزيشن، كلفته سيارة الأمان الافتراضية في توقيت غير مناسب صدارة السباق، بعدما كان قد تجاوز بالفعل مدخل منصة الصيانة. واستغل سائق مرسيدس ومتصدر البطولة الحالي كيمي أنتونيللي الموقف، ونفذ توقفًا بتكلفة أقل، قبل أن يواصل طريقه نحو تحقيق فوزه الثامن في سباقات الجائزة الكبرى هذا الموسم.

وخلال حديثه في بودكاست "أب تو سبيد"، شدد سائق الفورمولا 1 السابق كولتارد على ضرورة أن تتعامل البطولة مع ردود الفعل السلبية.

حيث قال: "أعتقد أنه يتعين علينا الاستماع إلى الجماهير. لا يمكننا أن نقول: أنتم مخطئون. إذا كانوا يقولون إنهم يعتقدون أن السباق كان مملًا، فهذه هي وجهة نظرهم".

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وأضاف: "ما نملكه بالفعل هو فرصة لإجراء تغييرات، لأننا إذا لم نُجرِ تغييرات وعدنا وخضنا سباقًا مشابهًا يسير في موكب. وقد علق ماكس فيرستابن بأنه لم يكن قلقًا على الإطلاق عندما كان لاندو نوريس يلحق به، لأنه قال: كل ما عليّ فعله هو القيادة في منتصف الحلبة، كما تفعل في موناكو".

وتابع: "إذا أخذنا كل هذه المعلومات وعدنا في العام المقبل بالحلبة نفسها تمامًا، ثم وضعنا خليط المكونات نفسه في الفرن وتوقعنا نتيجة مختلفة، فسيكون ذلك غباءً".

هذا وقدم سائق ريد بُل السابق بعض الاقتراحات حول كيفية تحسين تصميم الحلبة، قائلًا: "منعطف مزدوج بطيء تقليدي، مثل الموجود في مونزا، يصنع فرصًا للتجاوز لأنه يوفر مسافة كافية للكبح. المنعطفان المزدوجان الأول والثاني حاليًا سريعان للغاية. لذلك تدخل بخط دخول ضحل وبسرعة كبيرة".

وأكمل: "أو يمكنكم في مكان ما حول تلك المنطقة إضافة حلقة، حلقة على شكل منعطف حاد تشجع السائقين على المحاولة. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنكم فعله".

واختتم: "في الجزء الأوسط من الحلبة، حيث كل شيء سريع وانسيابي، لا يمكنكم فعل أي شيء، لأنكم بحاجة إلى أن تتصل الحلبة بالجزء الأخير منها، وعليكم الوصول إلى هناك بطريقة ما".

كيمي أنتونيلي، مرسيدس، لاندو نوريس، ماكلارين

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تشارلز لوكلير، فيراري، بيير غاسلي، ألبين

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فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

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فالتيري بوتاس، كاديلاك راسينغ، ماكس فيرستابين، ريد بول راسينغ، ليام لوسون، ريد بول راسينغ

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تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

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رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة
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