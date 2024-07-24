دايفيدسون يرى أن لاوسون "ظاهرة" ويجب أن يحلّ بديلاً عن بيريز
وصف أنتوني دايفيدسون سائق الفورمولا واحد السابق، ليام لاوسون "بالظاهرة"، مؤكداً أن النيوزلندي ما زال المرشح الأول لنيل مقعد سيرجيو بيريز مع ريد بُل.
ليام لاوسون ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ ووبيتر باير
الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات
مستقبل بيريز مع ريد بُل ليس بالأمر المؤكد بعد، خاصة بعد سلسلة محبطة من السباقات المتتالية، بينما تتجه الأعين صوب لاوسون الموهبة الصاعدة.
ويقوم لاوسون بمهام السائق الاحتياطي هذا الموسم، لكنه برز إلى الأضواء حين تعرض دانيال ريكاردو لإصابة في جولة زاندفورت العام الماضي، حيث قاد السيارة بدلاً منه، حتى تماثل للشفاء.
وتزامناً مع الاقتراب من العطلة الصيفية لهذا الموسم، وتزايد الضغوط على بيريز، فإن ترقية السائق اليافع باتت احتمالاً مطروحاً.
وكانت ريد بُل قد صرّحت أنها ستنتظر حتى العطلة الصيفية لاتخاذ القرار، لكن دايفيدسون يعتقد أن البديل القوي متاح بالفعل.
فقال في تصريح لـ "سكاي اف1" حول أداء لاوسون الموسم الماضي: "إن أداءه مثير للإعجاب، بالتأكيد".
وأكمل: "أعتقد أننا لهذا السبب ما زلنا نتكلم عنه ونتوقع أن يكون بديلاً في حال تخلى الفريق عن سيرجيو بيريز أو أُجبَر على التخلي عن مقعده".
وأردف: "لقد كان عدائياً. قام بحركات ممتازة ولم يتنافس فقط مع يوكي تسونودا (زميل ريكاردو)، بل كاد يتفوق عليه وأخرج ماكس فيرستابن من تصفيات سنغافورة".
وتابع: "إنه ظاهرة. نحن متحمسون لرؤيته كسائق فورمولا واحد".
من جهته، قال بيتر باير رئيس فريق آربي: "الحمدلله أن ذلك ليس قراري".
مشيراً إلى أن مستقبل بيريز يعتمد على قرار هيلموت ماركو وكريستيان هورنر.
حيث قال في تصريح لموقع "موتورسبورت-توتال.كوم" الشقيق لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هكذا تسير الأمور في هذه الرياضة".
وأضاف: "أثبت ليام نفسه الموسم الماضي وأكد قدرته على تحمل الضغط في أقسى الظروف".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
ريد بُل يوسعها "إنهاء عقد بيريز" قانونياً
ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد
مواعيد جائزة بلجيكا الكبرى 2024
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟
أحدث الأخبار
ريد بُل يوسعها "إنهاء عقد بيريز" قانونياً
مكلارين تكشف عن مقاربتها للمفاضلة بين نوريس وبياستري
ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق
فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات