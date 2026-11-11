فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

دانيال ريكاردو: ماكس فيرستابن "سيُصنف ضمن أعظم السائقين في تاريخ الفورمولا 1"

كشف السائق السابق في ريد بُل أنه أرسل رسالة إلى زميله السابق بعد أول انتصار للفريق بوحدة طاقة من تطويره بالشراكة مع فورد.

منشور: 11-11-2026

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دانيال ريكاردو وماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

أشاد دانيال ريكاردو بماكس فيرستابن، مؤكدًا أنه "سيُصنف ضمن أفضل السائقين على الإطلاق"، كما اعترف بأنه لا يستطيع استيعاب حجم الإنجاز الذي حققته ريد بُل في موسمها الأول ببناء وحدات الطاقة الخاصة بها.

وكان ريكاردو زميلًا لفيرستابن في ريد بُل بين عام 2016 ونهاية عام 2018، ويشغل حاليًا منصب سفير لشركة فورد، التي ظهرت شراكتها مع ريد بُل باورترينز للمرة الأولى في السباقات هذا الموسم.

وجاء أول انتصار للمشروع في جائزة البحرين الكبرى خلال شهر أكتوبر، التي نُقلت إلى حلبة سيبانغ بعدما أُلغي السباق على حلبة الصخير، وتواصل ريكاردو مع فيرستابن والفريق بعد ذلك بوقت قصير.

وقال ريكاردو خلال ظهوره في بودكاست "كارز آند كالتشر مع جايسون شتاين": "أنظر إلى الفترة التي قضيتها زميلًا لماكس بكثير من الاعتزاز. لقد كانت فترة رائعة. وبالطبع، شهدت لحظات من التنافس الشديد والمواجهة، وكل ما صاحب ذلك، لكنها دفعتنا إلى الارتقاء بمستوانا إلى درجة أخرى. وقد أحببت ذلك".

وأضاف: "بالطبع، واصل هو مسيرته وحقق الكثير، وسيُصنف دون أدنى شك ضمن أفضل السائقين على الإطلاق. إنه موهبة استثنائية".

وجاء الانتصار في سيبانغ على حلبة تحمل أهمية كبيرة للسائق الأسترالي، بعدما فاز بجائزة ماليزيا الكبرى هناك عام 2016، متقدمًا على فيرستابن ليقود ريد بُل إلى تحقيق ثنائية في المركزين الأول والثاني.

وبعد مرور 10 أعوام، لم يتغير حجم إعجابه بما تمكنت ريد بُل من تحقيقه.

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حيث قال: "في كل عام قضاه مع ريد بُل، تمكن من الفوز بسباق. وأن ينجح الفريق في تحقيق ذلك هذا العام، بالشراكة مع فورد ريسينغ، وأن يخرج منتصرًا ... لا أستطيع حتى استيعاب ذلك".

وتابع: "كنت أعرف بعض التفاصيل عن المشروع وما كانوا يعملون على بنائه، لكنني لا أستطيع استيعاب كل ما تطلبه الأمر لإنجازه. وأن يتمكنوا من تحقيق الفوز في موسمهم الأول معًا، فلا يوجد شخص أفضل من ماكس لتحقيق ذلك".

ومنذ ذلك الحين، أضاف فيرستابن انتصارين في سنغافورة والمكسيك، ما يعني أن ريد بُل باتت تمتلك انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى هذا الموسم أكثر من فيراري، بثلاثة انتصارات مقابل اثنين للفريق الإيطالي. كما أنهى فيرستابن سباق البرازيل يوم الأحد في المركز الثاني بعدما انطلق من المركز 21، ويحتل المركز الثاني في ترتيب السائقين بعد جائزة ساو باولو الكبرى.

وكشف ريكاردو، الذي غادر الفورمولا 1 عام 2024 وأطلق تعاونًا بين علامته التجارية "إنشانتي" وفورد ريسينغ في بداية العام، إنه لا يزال على تواصل مع عدد من العاملين في الفريق.

فقال: "كان الأمر برمته رائعًا. أرسلت رسالة إلى ماكس وعدد لا بأس به من الأشخاص الآخرين في الفريق الذين ما زلت أتحدث معهم، لأعبر لهم عن تهانيّ وسعادتي بما حققوه".

واختتم: "لقد تلقوا الرسالة بصورة إيجابية؛ فهناك الكثير من الأشخاص الرائعين في ذلك الفريق".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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