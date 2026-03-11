دانيال ريكاردو غير متحمّس للعودة إلى السباقات: "الفكرة تخيفني"

اعترف دانيال ريكاردو بأن فكرة العودة إلى أجواء السباقات التنافسية تخيفه، في إشارة إلى أنه لا يبدو متحمسًا للعودة إلى عالم السباقات في الوقت الحالي.

وكان خروج ريكاردو من شبكة انطلاق الفورمولا 1 قد جاء بعد جائزة سنغافورة الكبرى 2024، وبعدها عاد إلى أستراليا وابتعد عن الأضواء لفترة.

وخلال تلك الفترة، ساعد في العمل في مزرعة عائلته بينما كان يفكر في الخطوة التالية من حياته بعد قراره الاعتزال.

وفاز ريكاردو خلال مسيرته بثمانية سباقات في الفورمولا 1، لكنه اتجه مؤخرًا إلى عدد من المشاريع التجارية، كما أُعلن مؤخرًا عن تعيينه سفيرًا لبرنامج Ford Racing.

ومع ذلك، يبدو أن العودة إلى السباقات بشكل كامل ليست ضمن خططه حاليًا، إذ أوضح الأسترالي صاحب الـ 36 عامًا أن فكرة العودة إلى أسلوب الحياة المليء بالضغوط لم تعد تجذبه.

حيث قال في حديثه مع The Athletic: "استغرق الأمر مني بعض الوقت بعد التوقف عن السباقات لأفهم ربما من أنا وما هو هدفي في الحياة خارج كوني سائق سباقات".

وأضاف: "يمكنني القول إنني الآن أقرب بكثير إلى الشعور بالراحة مع ذلك. أجلس الآن وأنا أكثر هدوءًا، وبصراحة فإن فكرة العودة إلى أسلوب حياة فوضوي من جديد تخيفني".

وخلال مسيرته في الفورمولا 1، عُرف ريكاردو بشخصيته المرحة وابتسامته الدائمة، إضافة إلى مزاحه المتكرر أمام الكاميرات.

لكن السائق الأسترالي أوضح أنه مع اقتراب نهاية مسيرته في السباقات بدأ يتساءل عما إذا كان يريد الاستمرار في هذا النمط من الحياة.

فقال: "كنت دائمًا جيدًا في إظهار الشجاعة أمام الآخرين وإخبارهم بأنني بخير وسعيد وأن كل شيء على ما يرام. لكن عندما هدأت الأمور، وكأن الأضواء انطفأت، قلت لنفسي: حسنًا، يجب أن أقوم ببعض البحث الداخلي لأتأكد أنني متصالح مع كل هذا. العودة إلى شيء جديد والدخول في انشغال آخر لم يكن سيساعدني على اكتشاف من أنا".