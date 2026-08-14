لا يزال دانيال ريكاردو، الذي اعتزل الفورمولا 1 بعد جائزة سنغافورة الكبرى 2024 ويواصل مسيرته كسفير لفورد ريسينغ، يحافظ على علاقاته مع أصدقائه القدامى في أروقة البطولة.

وخلال حديثه في بودكاست "بوكس بوكس مع بيلا"، كشف السائق الأسترالي أن أكثر شخص لا يزال يتواصل معه على شبكة الانطلاق هو زميله السابق ماكس فيرستابن.

وكشف ريكاردو إن لاندو نوريس، بطل العالم الحالي الذي زامله عندما كانا يتسابقان مع مكلارين، ضعيف للغاية في التواصل.

حيث قال عن السائق البريطاني: "لاندو سيئ جدًا في المراسلة. أعتقد أنه يشعر بالملل بعد بضع رسائل، ويتوقف تمامًا عن الرد".

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وتابع: "أما أنا، فأرسل عددًا هائلًا من الرسائل الصوتية. ربما يكون ذلك أنانيًا، لكنني أستمتع حقًا بإرسال الرسائل الصوتية".

هذا وأبدى الفائز بثمانية سباقات جائزة كبرى استمتاعه بعدم خوض السباقات خلال هذه الفترة بعيدًا عن الحلبات، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام إمكانية العودة للمنافسات في سلسلة مختلفة مستقبلًا.

فقال: "في الآونة الأخيرة، أصبحت أتلقى هذا السؤال بمعدل أقل قليلًا، لأنني أعتقد أنني شرحت موقفي لعدد كافٍ من الأشخاص. أريد أن أكون ناضجًا وألا أستبعد الأمور بشكل قاطع، لأنه لا ينبغي لك أبدًا أن تقول: مستحيل".

واختتم: "لكنني أستمتع حقًا بما أنا عليه الآن وبالابتعاد عن السباقات. أستمتع بالأشياء الصغيرة في الحياة. والشعور بعدم الاضطرار إلى التواجد باستمرار في مكان ما يمنحني شعورًا جيدًا".