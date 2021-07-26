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دانر: كان على هاميلتون أن يظهر لفيرشتابن بأنه "ليس جبانًا"

قال كريستيان دانر معلّق الفورمولا واحد الألماني أنه تعين على لويس هاميلتون إيصال رسالة إلى ماكس فيرشتابن عبر عدم تراجعه عند التحامهما في اللفة الأولى من سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

دانر: كان على هاميلتون أن يظهر لفيرشتابن بأنه "ليس جبانًا"

أوضح دانر سائق الجائزة الكبرى السابق بأنه كان قد حان الوقت بالنسبة لهاميلتون كي يُظهر لفيرشتابن بأنه "ليس جبانًا"، بعدما نافس الثنائي جنبًا إلى جنب ضمن عدّة سباقات هذا الموسم.

تعرض فيرشتابن لحادث عنيف على حلبة سيلفرستون بعد احتكاكه بهاميلتون إثر معركة ضارية بين الثنائي خلال اللفة الأولى من السباق.

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"حان الوقت من أجل أن يبعث لويس برسالة صريحة لغريمه" قال دانر الذي خاض 36 جائزة كبرى بين 1985 و1989 ويمارس مهنة التعليق لأكثر من عقدين من الزمان على تلفزيون "آر تي ال".

وأضاف: "كانت هنالك العديد من المناسبات التي تراجع فيها لويس، في حين قاد ماكس بشراسة. أعتقد بأنّ ذلك كان في بول ريكار، بورتيماو وإيمولا. كما أثق بأن هنالك المزيد من المعارك الخفية كذلك".

وتابع: "لذلك كان قد حان الوقت بالنسبة للويس أن يقول: اسمع يا رفيقي، أنا لست جبانًا. وهذا تمامًا ما حدث على الحلبة. وقام به لويس على النحو الصائب. بالطبّع هنالك دومًا فرصة متساوية 50/50، إذا لم يحاول لويس، فلن تكون هنالك حادثة، وفي حال لم يقُد ماكس نحوه، فلن تكون هنالك حادثة كذلك".

وأكمل: "أعتقد بأنّ قرار الحكام كان دبلوماسيًا للغاية، عقوبة الـ 10 ثوان. لكن في النهاية، صرّح لويس بموقفه على المسار، وأعتقد بأنه قام بالأمر الصائب".

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وعند سؤاله إذا ما تعلم فيرشتابن الدرس، قال دانر: "ماكس ليس غبيًا. إنه سائق استثنائي، وأحد جوانب ذلك هو تحليل المواقف وما يحدث أمامك".

وأردف: "أعتقد بأنّ ماكس لن يعترف بذلك مطلقًا. مع ذلك، نعم، لقد تعلم درسه. خلال مسيرتي في الفورمولا واحد، كانت مثل هذه الأمور تمثّل طريقة شائعة لإقناع منافسك حول من يملك الشجاعة الأكبر! لكنني لا أقول بأن تلك طريقة مثالية كي تتعلم من منافسك".

واسترسل: "على ماكس أن يدرك بأنه يتواجد على متن سيارة أسرع. وأن بمقدوره هزيمة لويس. وإذا ما واصل فعل مثل هذه الأمور، سيخسر البطولة".

هذا وصرّح دانر بأنه استمتع بردود الفعل الغاضبة من قِبَل مديرَي ريد بُل هيلموت ماركو وكريستيان هورنر بعد تلك الحادثة.

فقال: "إذا ما استمعت إليهما، فقد كان ما يحدث مسليًا، إذا لم يكن ممتعًا في الحقيقة. لا أرغب القول بأنه كان سخيفًا، لكنني كنت أبتسم وبالكاد أضحك، كونهم أفرطوا للغاية في ردّة فعلهم. بالطبّع من الطبيعي أن تدافع عن سائقك وأن تذمّ السائق المنافس وتقول بأنه مخطئ وكل هذه الأمور، ولكن الطريقة التي قاموا من خلالها بذلك جعلتي أبتسم".

واختتم: "وما جعلني أبتسم كذلك كان إرسال توتو (وولف)  لبعض الأمور إلى مايكل ماسي (مدير سباقات الفورمولا واحد) عبر البريد الإلكتروني. أحب توتو وأقدّر إنجازاته وكل شيء، ولكن أعني، ما هذا بحق الجحيم؟ أين نحن؟".

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