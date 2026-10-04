داخل مغامرة الإطارات الملساء التي أضرت بفرص مكلارين وفيراري في جائزة البحرين الكبرى

في مقدمة الترتيب، اختارت فيراري ومكلارين الاعتماد بالكامل على الإطارات المخصصة للطقس الجاف عند إعادة الانطلاق، إذ اختارت فيراري التركيبة اللينة، بينما لجأت مكلارين إلى المتوسطة. وعندما انطلق السباق خلف سيارة الأمان، ندم الفريقان على خيارهما، بعدما ظل سطح الحلبة زلقًا للغاية.

تخلت مكلارين عن الخطة مبكرًا، وتوقفت قبل الانطلاقة الثابتة لضمان إعادة تركيب مجموعة من إطارات انترميديت على سيارة أوسكار بياستري، لكن لاندو نوريس وسيارتي فيراري ظلوا عالقين بخياراتهم. ودخل شارل لوكلير إلى خط الحظائر في نهاية اللفة، بعدما بدأ أصحاب الإطارات الملساء بالتراجع خلف السائقين الذين تمسكوا بإطارات انترميديت.

واستنتج لويس هاميلتون ولاندو نوريس أنهما، بعدما اختارا هذا المسار، سيتعين عليهما تحمله حتى النهاية. وسُئل هاميلتون عما إذا كان يريد التوقف مجددًا، لكن بطل العالم سبع مرات رأى أن فيراري قد تواصل المجازفة بما أنها كانت متأخرة بفارق كبير، وأن التوقف لن يؤدي إلا إلى خسارة المزيد من الوقت. وبحلول نهاية اللفة الثامنة، أصبحت أزمنة الإطارات الملساء متساوية مع أزمنة أصحاب إطارات "انترميديت"، ثم أتاحت حادثة فالتيري بوتاس اللاحقة خارج الحلبة للسائقين الذين كانوا يستخدمون إطارات "انترميديت" فرصة الانتقال إلى الإطارات الملساء.

وتحدث نوريس عن القرار قائلًا إن فكرة الانطلاق بالإطارات الملساء كانت "مقنعة جدًا"، وإنه لم يكن متأكدًا من أداء إطارات "انترميديت"، إذ أفاد البريطاني خلال لفة التوجه إلى شبكة الانطلاق بأن الإطار ذي اللون الأخضر كان يعاني بالفعل على سطح سيبانغ الخشن.

وقال نوريس: "شعرت بأنها ربما كانت مخاطرة بسيطة، لأن استخدام إطار أملس على حلبة مبتلة يمثل دائمًا قدرًا من المخاطرة. لكن كان هناك عدد كافٍ من الأشخاص الذين اختاروه، لذلك كان الأمر مقنعًا جدًا في ذلك الوقت، وبدا أنه قد يكون القرار الصحيح".

وأضاف: "خلال اللفات إلى شبكة الانطلاق باستخدام إطارات انترميديت وفي ظروف مشابهة إلى حد ما، كان لديهم قدر هائل من التماسك، بينما كانت إطارات انترميديت قد تمزق بالكامل بعد لفة واحدة".

وأكمل: "كنت مقتنعًا بأن الإطار الأملس سيعمل، لكنني أعتقد أن المشكلة كانت ببساطة أنني لم أستخدم إطارات انترميديت من قبل تقريبًا. شعرت الأمور بأنها أفضل بكثير مما كان ينبغي لها أن تكون عليه بطريقة ما".

ثمّ أردف: "لو كانت لدينا معلومات عن إطارات انترميديت من عطلة نهاية أسبوع سابقة، فربما كنت سأتمكن من فهم الأمر بشكل أفضل. لكن ذلك أقنعنا، ومن الواضح أنه أقنع الكثير من الناس. ربما اتخذ أوسكار القرار الصحيح عندما دخل إلى الحظائر، ونحن أخطأنا في القرار اليوم، هذا كل ما في الأمر".

وافترض لوكلير أن خشونة الأسفلت جعلت من الصعب قراءة حالة سطح الحلبة، إذ تجمعت المياه في الفراغات، كما أن انخفاض درجات الحرارة المصاحب للأمطار جعل الحلبة تستغرق وقتًا أطول بكثير حتى تجف.

وعلى الرغم من انتقال أصيل موناكو إلى إطارات أخرى، فإن خسارة الوقت الناتجة عن التوقف بعد الانطلاقة أبقته خلف هاميلتون، الذي واصل لفترة أطول على مجموعته من الإطارات اللينة وبدأ سريعًا في استعادة المراكز.

ومازح هاميلتون قائلًا إنه لن يذهب "إلى الكازينو مع الشباب" بعد فشل مغامرات الفريق في تحقيق النتائج المرجوة، لكنه أشاد باستراتيجية فريقه التي أبقته على الحلبة. وكان البريطاني أقل إعجابًا بالإطارات المتوسطة في نهاية المطاف بعد توقفه في اللفة 31، لكن سيارة الأمان الافتراضية المتأخرة في السباق، والتي تحولت لاحقًا إلى سيارة أمان كاملة، أتاحت له فرصة العودة إلى الإطارات اللينة، وهو ما استغله لتجاوز إسحاق حجار وانتزاع المركز الثالث.

واستعاد هاميلتون ما حدث قائلًا: "عندما خرجنا من الحظائر، تطاير كل الرذاذ من خلف سيارة ماكس، وقلت في نفسي: 'حسنًا، انتهى الأمر. سباقي في ورطة حقيقية'".

وأضاف: "كان علينا فقط أن نتمسك بخيارنا. ومع تجاوز الجميع لي، كانوا هم [المهندسون] يقولون: "نتوقف". وكنت أعرف أننا خسرنا بالفعل 26 ثانية أخرى. فما الفرق بين ذلك وبين الدقيقة و40 ثانية أو أيًا كان الفارق الذي كنت متأخرًا به؟ لذلك قلت فقط: "فلننتظر حتى تجف الحلبة".

ثمّ تابع: "وعندما حدث ذلك، كان من الجيد أنني بدأت ألحق بالآخرين. شعرت السيارة بأنها رائعة بعد ذلك. كانت توقفات رائعة من شبابي في المرآب، ثم كانت الاستراتيجية جيدة أيضًا. لكنني لم أعتقد أبدًا أننا سنعود إلى منصة التتويج. وبالطبع، أنا ممتن جدًا جدًا لأننا تمكنا من العودة إلى هنا".

وأكمل: "سنخوض بالتأكيد حوارًا مفتوحًا، وأنا فخور جدًا بفريقي. الميكانيكيون في كل عطلة نهاية أسبوع، والعمل الذي يبذلونه، والمهندسون الذين يرافقوننا في كل عطلة نهاية أسبوع، وفريق الإطعام، والجميع فعلًا يأتون ويقدمون أفضل ما لديهم".

واختتم بالقول: "قلوبهم في المكان الصحيح تمامًا. لدينا بالتأكيد جوانب نحتاج إلى تحسينها، ونحن نعرف ذلك، ولسنا ننكر ذلك بأي شكل من الأشكال. لذلك أعتقد أننا سنجري نقاشًا بنّاءً، ونعيد تجميع صفوفنا، ونأخذ الإيجابيات من عطلة نهاية هذا الأسبوع، إذ كانت السيارة جيدة جدًا، وسنعود الأسبوع المقبل للقتال".