خوض منعطف "أو رووج" بضغط كامل على دواسة الوقود "ممكن" على حلبة سبا المعدّلة "الأسرع"

كجزء من خطة بكلفة 80 مليون يورو لتحسين الحلبة التي تستضيف جائزة بلجيكا الكبرى في الفورمولا واحد، تم إدخال عدة تعديلات على منعطف "أو رووج" وعدد من المنعطفات الأخرى لتحسين مستويات السلامة.

ومع الشهرة الكبيرة التي يمتلكها هذا المنعطف في البطولة، كان من الضروري الحفاظ على خصائصه وعدم المساس بها.

وأوضح يارنو زافيللي مؤسس شركة "درومو لتصميم الحلبات" التي كانت مسؤولة عن تلك التغييرات في سبا، أن الطبيعة عالية السرعة لهذا المنعطف لم يتم المساس بها.

وتكلم عن إعادة سفلتة بعض المناطق الحيوية على المسار - خاصة منطقة أو رووج/راديون - ما يعني أن المسار بات أسرع من قبل، بالرغم من أن جيل سيارات 2022 الأبطأ قد لا يصل إلى وتيرة سيارات الموسم الماضي.

حيث قال: "سيكون من الممكن خوض المنعطف بضغط كامل على دواسة الوقود. سيكون الشعور على متن السيارات مختلفاً مع الاسفلت الجديد والقديم".

وتابع: "بالنظر إلى سيارات ’جي تي’ خلال سباق سبا 24 ساعة، كان قطب الانطلاق الأول أسرع بـ 1.7 ثانية مقارنة بالعام الماضي".

وأردف: "نعلم أن سيارات الجيل الحالي أبطأ من الموسم الماضي في الفورمولا واحد، لذا لن يكون هناك فارق كبير في الأزمنة".

نظرة على المسار تصوير: إريك جونيوس

وتأتي زيادة السرعة على المسار بسبب استعمال اسفلت حديث بمواد جديدة، مقارنة بالقديم المستعمل منذ فترة طويلة.

فقال: "آخر مرة تمت فيها سفلتة الحلبة كانت منذ 20 عاماً تقريباً".

وأكمل: "منذ ذلك الحين ازداد أداء السيارات والدراجات بشكل هائل. التقنيات المتاحة في مواد الاسفلت باتت كبيرة وتمهد الطريق لتغييرات كبيرة".

وأردف: "امضينا يومين كاملين مع سائقين احترافيين ضمن مركز المحاكاة وما بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2021، بدأ العمل على أجهزة المحاكاة الدقيقة لكل من الفورمولا واحد و’جي تي’".

واختتم: "ذلك ساعدنا على اختيار التصميم النهائي قبل بدء العمل في الأشهر الأولى من 2022".