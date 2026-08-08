تمّ عرض الخوذة المصممة خصيصًا، والتي أُطلق عليها اسم «فيويل ذا ماجيك»، في مزاد عبر منصة «إف 1 أوثنتيكس» التي تديرها شركة «ميمينتو إكسكلوسيفز».

وحققت المزايدة البالغة 151 ألف جنيه إسترليني رقمًا قياسيًا باعتبارها أعلى قيمة بيع مسجلة علنًا لخوذة فورمولا 1 مقلّدة وغير مستخدمة في مزاد.

إضافة إلى ذلك، حطمت عملية البيع الرقم القياسي لأعلى سعر دُفع على الإطلاق مقابل قطعة واحدة مخصصة للأعمال الخيرية عبر منصة «إف 1 أوثنتيكس».

وكان الرقم القياسي السابق مسجلًا باسم بدلة سباقات ماكس فيرستابن من جائزة كندا الكبرى لعام 2023، والتي بيعت مقابل 112 ألف جنيه إسترليني.

وستذهب عائدات خوذة «فيويل ذا ماجيك» مباشرة إلى منظمة «ميك-أ-ويش إنترناشيونال» للمساعدة في تحقيق أمنيات الأطفال الذين يكافحون أمراضًا خطيرة، وتقريبهم من تجربة قادرة على تغيير حياتهم.

إنطلاقة السباق الصورة من قبل: Max Slovencik / Getty Images

وصمم الخوذة بريت إيوان، مؤدي الصوت الرسمي لشخصية ميكي ماوس، وبوبي كيم، المدير الإبداعي العالمي في ديزني. وصُممت الخوذة على خلفية سوداء غير لامعة، وتتميز بتفاصيل حمراء وصفراء، إلى جانب رسومات لشخصية ميكي ماوس.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميمينتو إكسكلوسيفز» باري غوف في بيان عقب عملية البيع: "يسعدنا أننا تمكنا من جمع هذا المبلغ الكبير لصالح منظمة ميك-أ-ويش".

وأكمل: "نحن فخورون بالثقة التي منحتنا إياها ديزني والفورمولا 1 من أجل قضية مهمة كهذه، من خلال مزاد خوذة «فيويل ذا ماجيك»".

واختتم: "يسعدنا أن هذه الخوذة أثارت خيال المزايدين حول العالم، وأن الفائز لن يمتلك فقط قطعة مقتنيات أيقونية، بل سيسهم أيضًا بشكل كبير في قضية جديرة بالدعم".