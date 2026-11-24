فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

خوان بابلو مونتويا يشرح كيف تفوق ذكاء ريد بُل على مرسيدس في لاس فيغاس

كشف مونتويا كيف استغلت ريد بُل استراتيجية إدارة الطاقة للتفوق على مرسيدس في سباق شهد 352 عملية تجاوز

راهان ماجومدار

منشور: 24-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

موتورسبورت بولز واتش



لمشجّعي ريد بُل. واصلوا متابعة ريد بُل ريسينغ، مع الأخبار، وتحديثات السائقين، والمعلومات التقنيّة وتحليلات السباقات من ميلتون كينز.

قدمت مرسيدس أسرع سيارة على صعيد اللفة الواحدة في شوارع لاس فيغاس، إذ تصدر بطل العالم الجديد لموسم 2026، كيمي أنتونيللي، التجارب التأهيلية، قبل أن يتراجع إلى المركز السادس إثر عقوبة التراجع خمسة مراكز بسبب تغيير وحدة الطاقة، بينما اصطف جورج راسل إلى جانب صاحب البول بوزيشن ماكس فيرستابن.

لكن بعد 50 لفة اتسمت بالفوضى و35 تغييرًا في الصدارة، كانت ريد بُل هي من حصدت الكأس، في حين فشل سائقا مرسيدس في الوصول إلى منصة التتويج.

وخلال التغطية التي أعقبت السباق على اف1 تي في، حدد خوان بابلو مونتويا، الفائز بسبعة سباقات كبرى، الأسباب التي مكنت ريد بُل من التفوق على منافستها.

وقال مونتويا: "لم يكن الأمر متعلقًا بماكس وحده، بل كانت استراتيجية ريد بُل جيدة للغاية أيضًا. اختارت مرسيدس استراتيجية تستهدف تحقيق أسرع لفة، وما اعتقدت أنه سيكون أسرع أسلوب لخوض سباق طبيعي على هذه الحلبة. لا أعتقد أنها توقعت أن نتبادل التجاوزات في كل لفة".

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وفي سباق حطم الرقم القياسي للفورمولا 1 في عدد التجاوزات، بعدما شهد 352 عملية تجاوز، لم تكن السرعة القصوى على المقطع المستقيم في شارع لاس فيغاس كافية لتحقيق الأفضلية، إذا استُنفدت طاقة السيارة قبل خط التوقيت.

وأوضح مونتويا: "كانت ريد بُل تضحي دائمًا بجزء بسيط من سرعتها على المقطع المستقيم، وكان من الممكن تجاوزه، لكن ماكس كان يعود دائمًا عند خط النهاية".

وأظهرت أرقام التجارب التأهيلية حجم هذه المجازفة، إذ احتل فيرستابن المركز الثامن عشر عبر مصيدة السرعة، بعدما احتفظ بجزء من الطاقة الكهربائية لاستخدامه عند الخروج من المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية.

وبعدما تابع مونتويا تكرار هذا النمط خلال تعليقه على السباق للتلفزيون الناطق بالإسبانية، أدرك أن مرسيدس لا تملك حلًا سهلًا للتعامل معه.

حيث قال: "الطريقة الوحيدة التي كان بإمكانهم من خلالها التغلب على ماكس، هي وضع سيارتين بينه وبينهم. فإذا تمكن سائقان من تجاوزه على المقطع المستقيم الطويل، لكانت لديهم فرصة. أما إذا كانت هناك سيارة واحدة فقط، فكان ماكس سيفوز. لقد تفوقوا على أنفسهم".

كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

كيف انهارت محاولة مرسيدس في اللفة الأخيرة

وبتوجيه من مهندس السباق توم هارت عبر جدار الفريق، والذي احتفل بتحقيق فوزه الأول بعدما تولى المهمة بدلًا من جيانبييرو لامبيازي، أكد فيرستابن أنه كان يتواصل باستمرار مع ريد بُل لضمان الاحتفاظ بأفضلية الطاقة عند خط النهاية.

وقال فيرستابن لقناة الفورمولا 1: "الأمر يتعلق بتغيير السائقين لطريقة توزيع الطاقة، وأردت التأكد من أن الفريق يتابع ذلك، وأن لدينا أفضل توزيع ممكن للطاقة حتى خط النهاية، من دون التأثير بشكل مفرط على أدائنا في أماكن أخرى، لكن مع ضمان امتلاكنا التوزيع المناسب للطاقة إذا خضنا معركة حتى خط النهاية".

ومع ذلك، خصّ مونتويا جورج راسل بالإشادة، واصفًا إياه بأنه "السائق الوحيد الذي فهم جزءًا من طريقة ماكس"، مشيرًا إلى أنه نجح في إدارة الطاقة بشكل جيد بما يكفي ليتصدر عند المنعطف الأول، حتى بعدما خرج عن المسار مرتين.

لكن راسل أقر لاحقًا بأن تحقيق مكاسب وصلت إلى 1.3 ثانية على المقطع المستقيم في شارع لاس فيغاس جعله مكشوفًا في المقطع الأوسط من الحلبة. وفي اللفة 48، أغلق مكابحه على المسار المتسخ أثناء محاولته تجاوز أنتونيللي عند المنعطف الخامس، لينزلق نحو الحاجز وينهي السباق في المركز التاسع.

وبعد لحظات، رفع أنتونيللي قدمه عن دواسة الوقود ثم أعاد الضغط عليها على المقطع المستقيم الخلفي، في محاولة لإدارة موقعه خلف فيرستابن، لكنه استنزف طاقة بطاريته بالكامل، ليتراجع من المركز الثاني إلى الرابع خلف سيارتي مكلارين، تاركًا محاولة توتو وولف المخطط لها لتحقيق اندفاعة في آخر 400 متر من دون استخدام.

ورفع الفوز الرابع لفيرستابن في موسم 2026، والـ 75 في مسيرته، رصيده إلى 304 نقاط، ليتقدم بفارق 37 نقطة على لويس هاميلتون، صاحب 267 نقطة، و40 نقطة على راسل، صاحب 264 نقطة، في صراع المركز الثاني ببطولة السائقين خلف أنتونيللي، الذي يتصدر برصيد 402 نقطة.

ورغم أن مرسيدس امتلكت أسرع سيارة على صعيد اللفة الواحدة في نيفادا، فإن ريد بُل كانت أكثر تفوقًا في قراءة تفاصيل المعركة الاستراتيجية.

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