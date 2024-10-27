خوادم بيريللي توقّفت وتسبّبت في فوضى بيانات الإطارات في تصفيات المكسيك
جاءت مشكلة الأنظمة المعلوماتيّة لمزوّد إطارات البطولة لتعني عدم القدرة على توفير بيانات الإطارات في مختلف الرسومات بالشكل الصحيح أثناء التصفيات.
إطارات بيريللي
الصورة من قبل: ليونيل نغ/ صور ساتون
توقّف خادم بيريللي المسؤول عن بيانات الإطارات ما كان يعني عدم قدرتها على تفوير البيانات المعتادة على شاشات البثّ والتوقيت خلال التجارب التأهيليّة لجائزة المكسيك الكبرى.
أصبحت المشكلة ظاهرة للمرّة الأولى عندما دخل سائقا مكلارين، وكذلك سائقا فيراري، على إطارات "ميديوم" مع بداية القسم الأوّل.
لكنّ رسومات البثّ على شاشات التلفاز واصلت إظهار أنّهم على إطارات "سوفت" في تلك المرحلة، قبل أن تتّسع رقعة المشكلة لتشمل إن كان سائقٌ على إطارات جديدة أو مستعملة.
وكان ذلك مهمًا على وجه الخصوص كون السائقين يميلون عادة لمحاولة العبور إلى الأقسام التالية بإطارات مستعملة لتوفير الجديدة للمراحل الحاسمة للحصول على أقصى مستويات تماسك ممكنة.
وعندما سُئل حول ما حدث من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال ماريو إيزولا المسؤول عن برنامج بيريللي في الفورمولا 1: "لم نتلقّ أيّة بيانات من الألواح (المستخدمة لتسجيل الإطارات التي يغادر بها كلّ سائقٍ مرآبه)، لذا لم تكن لدينا بيانات على خادمنا وكان من المستحيل توفير البيانات للفورمولا 1".
وأكمل: "لا نزال نحقّق في سبب المشكلة، لأنّها لم تسبق أن حدثت طوال أعوام. ذلك غريب. يعمل نظامنا بالوايفاي وعدّة أنظمة أخرى توفّرها شركات أخرى".
وأردف: "نحتاج لفهم مصدر المشكلة لتفادي تكرارها (في سباق الأحد) والفرص الأخرى. لأكون صادقًا فقد كان ذلك غريبًا. سنواصل التحقيق".
وتتوقّع بيريللي أن يقتصر السائقون على توقّفٍ وحيدٍ في سباق الأحد، حيث ينطلق معظم السائقين على إطارات "ميديوم" ويكملون بقيّة السباق على تركيبة "هارد".
لكنّها لم تستبعد إقدام البعض على الاستراتيجيّة البديلة عبر الانطلاق على "هارد" والبقاء لأطول فترة ممكنة على أمل دخول سيارة أمان متأخّرة.
وفي حال حدث ذلك فإنّ إطارات "سوفت" قد تُصبح خيارًا في النهاية، كونها لا تتآكل بالسوء الذي تشهده بعض الحلبات الأخرى.
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