فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

خمس خلاصات سريعة من جائزة لاس فيغاس الكبرى

ماكس فيرستابن يفوز بسباق سرعة مثير على المقاطع المستقيمة في لاس فيغاس

فريق عمل موتورسبورت.كوم

منشور: 22-11-2026

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ماكس فيرستابن ريد بُل وجورج راسل، مرسيدس

لاس فيغاس تحصل على سباق متقارب كما كانت تأمل

في عاصمة الترفيه الاصطناعية في الولايات المتحدة، قدمت الفورمولا 1 عرضًا هو الأكثر اصطناعية وإمتاعًا. يا لها من مفارقة مناسبة!

عادت سباقات "اليويو" التي ميزت المراحل الأولى من موسم 2026 لتظهر بوضوح، إذ أدى نقص الطاقة الكهربائية المتاحة على المقطع المستقيم الممتد لمسافة ميل واحد في لاس فيغاس إلى عودة التجاوزات المعتمدة على البطاريات. ولفترة من الوقت، بدا الأمر وكأننا نشاهد سباق إندي 500، مع تبادل السيارات المتصدرة للمراكز دون أن تتمكن أي منها من الابتعاد عن بقية المجموعة.

وأدى ذلك إلى العديد من التغييرات في المراكز والكثير من المواجهات المباشرة بين السيارات، وهو ما أسعد الجماهير التي ملأت المدرجات بالكامل، وكذلك منظمي الحدث.

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قد لا يناسب هذا الأسلوب الجميع، لكن لا يمكن إنكار أنه قدم الكثير لمشاهدته. وبالتأكيد كان أكثر إمتاعًا بكثير من جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة مادرينغ.

-فيليب كليرين

فيراري في حالة انهيار بعد تجدد الصدام بين هاميلتون ولوكلير

دخلت فيراري جائزة لاس فيغاس الكبرى بهدفين واضحين: محاولة الفوز، بطبيعة الحال، ومحاولة تثبيت مركز الوصافة في بطولة العالم للصانعين. ورغم أن تحقيق الهدف الأول كان مهمة صعبة في ظل ضعف قوة محرك سكوديريا على المقاطع المستقيمة الطويلة في لاس فيغاس، فإن عدم خسارة أكثر من 10 نقاط أمام ريد بُل كان هدفًا واقعيًا تمامًا للحفاظ على المركز الثاني.

لكن المشكلات التي لم تُحل عادت لتفرض نفسها مجددًا.

يبدو أن لويس هاميلتون وشارل لوكلير عاجزان عن التسابق جنبًا إلى جنب باعتبارهما زميلين في الفريق. وقد اتضح ذلك في المكسيك، عندما كلف كل منهما الآخر فرصة الفوز، لكن كان من المفترض أن تكون المحادثات التي أجريت لتصفية الأجواء قد عالجت المشكلة في البرازيل. وبعد أسبوعين فقط، أصبح الوضع أسوأ من أي وقت مضى.

شارل لوكلير ولويس هاميلتون، فيراري

وأعرب هاميلتون عن غضبه من لوكلير بسبب منافسته له وسط المجموعة خلال المرحلة الأولى من سباق لاس فيغاس، الذي اتسم بالتجاوزات عبر السحب الهوائي وتعزيز الطاقة بالبطارية. وكان السائق القادم من موناكو طرفًا في الواقعة التي خرج فيها هاميلتون عن المسار، لكنه حافظ على مركزه أمام لاندو نوريس، ما أدى إلى حصول البريطاني على عقوبة زمنية مدتها 10 ثوانٍ.

وبعدما اضطر هاميلتون إلى تنفيذ عقوبته خلال فترة سيارة الأمان، حتى لا يؤخر لوكلير الذي كان خلفه، تجدد الخلاف بينهما على الحلبة، وهذه المرة كان لوكلير هو من ارتكب الخطأ. لكنه هذه المرة اصطدم بزميله، ما أدى إلى التفاف سيارة هاميلتون حول نفسها، وحصول لوكلير على عقوبة زمنية مدتها 10 ثوانٍ. ومن الواضح أن كل ما قيل في البرازيل دخل من أذن وخرج من الأخرى.

-هايدن كوب

فيرستابن ضد راسل: ماكس ينتصر مجددًا

تجددت إحدى المنافسات القديمة في لاس فيغاس خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب حادثة وقعت في التجارب الحرة الثالثة، وهي الحصة التي عادة ما تشهد أقل عدد من العناوين البارزة خلال عطلة نهاية أسبوع السباق. وخاض فيرستابن وراسل مواجهة مباشرة بالإطارات وكأنهما يتنافسان على مركز في السباق، ولم يتردد البريطاني في انتقاد منافسه أمام وسائل الإعلام بعد ذلك، قائلًا إنه "يعتقد أنه أكثر أهمية من الجميع"، وإن "هناك من يجب أن يضعه عند حده".

وكانت هناك مزيج من المنافسة والألعاب النفسية، خصوصًا أن السائقين يتنافسان أيضًا على المركز الثاني في بطولة السائقين. لكن التفوق على فيرستابن في المعارك الذهنية يكاد يكون صعوبة التفوق عليه على الحلبة، ولم يُبدِ الهولندي رد فعل يُذكر تجاه تصريحات راسل.

ماكس فيرستابن، ريد بُل وجورج راسل، مرسيدس

وبدأ السائقان من المركزين الأول والثاني، ولم تشهد الانطلاقة أي أحداث استثنائية بينهما، لكنهما تبادلا الصدارة عدة مرات عبر سلسلة من التجاوزات. وفي النهاية، بدا أن فيرستابن يسيطر على الموقف طوال الوقت. فكلما تمكن راسل من تجاوزه، رد الهولندي مباشرة، وأظهر أن الهجمات الكلامية التي تعرض لها في اليوم السابق لم تؤثر فيه على الإطلاق.

وفي نهاية المطاف، خسر راسل المنافسة وأنهى السباق بعيدًا عن مراكز منصة التتويج، بينما واصل فيرستابن طريقه نحو الفوز، مقتربًا أكثر من حسم المركز الثاني في البطولة.

-خوسيه كارلوس دي سيليس

تقييم فيا لنظام "أديو" لم يكن بعيدًا عن الواقع

عندما بدأت الأنباء تنتشر داخل أروقة البطولة خلال جائزة موناكو الكبرى، بشأن قرار فيا اعتبار وحدة طاقة ريد بُل معيارية في الفورمولا 1 لعام 2026، اعتقد كثيرون أن الأمر لا يعدو كونه مزحة سيئة. فلم يكن ريد بُل قريبًا حتى من المنافسة على الانتصارات في بداية البطولة، وبدا القرار مثيرًا للسخرية تقريبًا.

لكن ربما لم يكن المحرك هو العامل الذي يعيق فريق ميلتون كينز، بل السيارة نفسها. وقد عالج الفريق الآن معظم مشكلات السيارة، وأصبح ماكس فيرستابن ينافس باستمرار في المقدمة. وربما تؤكد جائزة لاس فيغاس الكبرى، التي نافس خلالها فيرستابن وإسحاق حجار مرسيدس على قدم المساواة، أن قياسات فيا لم تكن بعيدة عن الواقع منذ البداية.

-أوليغ كاربوف

غاسلي يحصل أخيرًا على المكافأة التي يستحقها في لاس فيغاس

أصبح بيير غاسلي متخصصًا إلى حد ما في تقديم مستويات مميزة في لاس فيغاس منذ انضمامها إلى روزنامة البطولة عام 2023. فقد تأهل مرتين من الصف الثاني، وحتى في العام الماضي، عندما كانت سيارة ألبين عادة ما تقبع في مؤخرة الترتيب، تمكن من بلوغ القسم الثالث من التصفيات. ومع ذلك، لم يسبق له تسجيل أية نقطة هناك قبل عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

بيير غاسلي، ألبين

وكانت سرعته واضحة مجددًا هذه المرة. فقد احتل غاسلي المركز الثاني في التجارب الحرة الثانية المبتلة، وقدم أداءً لافتًا مرة أخرى في القسم الثاني من التصفيات، رغم أن احتلاله المركز التاسع في القسم الثالث ترك لديه شعورًا بأنه أضاع فرصة مهمة.

لكن السباق منحه أخيرًا المكافأة التي وعدت بها سرعته على حلبة لاس فيغاس منذ فترة طويلة. وحقق غاسلي تقدمًا مبكرًا، وقضى جزءًا كبيرًا من السباق منافسًا على منصة التتويج. وتلاشت فرصته قبل 15 لفة من النهاية، لكن المركز الخامس كان نتيجة مستحقة.

ومع اكتفاء ألبين بتسجيل نقطة واحدة فقط خلال سباقات الجائزة الكبرى الستة السابقة، جاءت نتيجة غاسلي، المدعومة بالمركز السادس لفرانكو كولابينتو، في توقيت مثالي للفريق. كما سمح الانسحاب المزدوج لسيارتي ريسينغ بولز لألبين بتقليص الفارق في صراع المركز الخامس، رغم أن اللحاق بمنافسه خلال الجولتين الأخيرتين لا يزال مهمة صعبة.

وربما يعود جانب كبير من سرعة ألبين إلى خصائص الحلبة. فهناك بعض أوجه التشابه مع مونزا، حيث حقق غاسلي بول بوزيشن مفاجئًا في سبتمبر، لكن قطر قد تكون مناسبة أيضًا لسيارة إيه526، بينما يسعى الفريق إلى إنهاء الموسم بصورة أقوى.

-فيديريكو فاتوروس

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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