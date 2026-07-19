خمس خلاصات سريعة من جائزة بلجيكا الكبرى 2026

يوم بدأ سيئًا لجورج راسل وانتهى بأسوأ طريقة

قال جورج راسل قبل السباق إن الانطلاق من المركز الثالث "كان يمكن أن يكون أسوأ، وكان يمكن أيضًا أن يكون أفضل"، بعدما استفاد من عقوبة لاندو نوريس، لكنه بقي بعيدًا عن زميله ومتصدر البطولة كيمي أنتونيللي، الذي انتزع البول بوزيشن في سبا.

لكن الواقع كان أكثر قسوة. فقد استمرت معاناة راسل من مشكلة السرعة القصوى مقارنة بزميله، وهي المشكلة التي لم يفهمها مرسيدس بالكامل بعد، وجعلته يشعر بأنه "عاجز".

وبعد كيلومترين فقط من بداية السباق، خرج راسل من المنافسة عندما اصطدم به لويس هاميلتون عند منعطف "ليه كومب"، بعدما أصبح فريسة سهلة على مستقيم كيميل نتيجة ضعف شحن البطارية عند الخروج من المنعطف الأول. وبينما فقد راسل فرصة ثمينة، استغل أنتونيللي الموقف لتوسيع الفارق في صدارة البطولة بشكل كبير.

أنتونيللي يصعب إيقافه ... واللقب يقترب أكثر فأكثر

قال توتو وولف بعد التصفيات: "لقد وُلد ليفعل هذا"، تعليقًا على الهدوء والثقة اللذين يظهرهما أنتونيللي وهو يقود بطولة العالم.

كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: صور غيتي

ومع الطريقة التي يتعامل بها مع الضغوط، ومع سرعته المستمرة منذ الحصة الحرة الأولى وحتى السباق، يبدو أن الإيطالي لا يحتاج إلى الحظ للفوز. فقد استعاد الصدارة من شارل لوكلير بتجاوز حاسم بعدما خسرها مؤقتًا بسبب توقيت سيارة الأمان الافتراضية، ليؤكد مرة أخرى أنه الأسرع بين سائقي مرسيدس هذا الموسم.

ومع انسحاب راسل، بات من الصعب رؤية ما قد يمنع أنتونيللي من التتويج بلقب العالم هذا العام.

مكلارين تتقدم قبل وصول التحديثات

رغم أن مكلارين لم تحقق النتائج التي اعتادت عليها الموسم الماضي، فإن الفريق خرج من سبا بإشارات إيجابية.

فقد تأهل لاندو نوريس ثالثًا قبل أن تعرقل عقوبة التراجع عشرة مراكز سباقه، بينما أظهر هو وأوسكار بياستري سرعة قوية خلال الطلعات الطويلة والسباق.

وكان مدير الفريق أندريا ستيلا قد أكد أن التحديثات ستبدأ بالوصول اعتبارًا من جائزة المجر الكبرى، ما قد يجعل مكلارين منافسًا أكثر ثباتًا في مقدمة الترتيب بعد العطلة الصيفية.

شارل لوكلير، فيراري وأوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: صور غيتي

ريد بُل تتجاوز التوقعات

دخلت ريد بُل عطلة نهاية الأسبوع وهي تتوقع معاناة جديدة على حلبة وصفها لورون ميكيز بأنها "فقيرة بالطاقة"، لكن الواقع جاء أفضل بكثير.

فقد نجح الفريق في وضع سيارة "آر.بي22" ضمن نافذة الأداء المثالية منذ التجارب الحرة الأولى، وهو أمر لم يكن يحدث باستمرار هذا الموسم.

وانطلق فيرستابن من الصف الأول، قبل أن تؤثر فترات سيارة الأمان الافتراضية وإطارات هارد على سباقه، لكنه أنهى السباق على منصة التتويج، وهي نتيجة كانت ريد بُل ستقبل بها بكل سرور قبل بداية عطلة نهاية الأسبوع.

كما قدم إسحاق حجار سباقًا قويًا عوض فيه عقوبة الانطلاق، ليغادر الفريق بلجيكا بحصيلة أفضل بكثير مما كان يتوقع.

بورتوليتو يقود أودي لتضييق الخناق على ويليامز

واصلت ريسينغ بولز تقديم مستويات قوية في مقدمة فرق الوسط، لكن غابرييل بورتوليتو نجح في قلب المعادلة لصالح أودي.

فالسائق البرازيلي قدم سباقًا متماسكًا أنهاه في المركز الثامن، ليمنح فريقه أربع نقاط ثمينة جعلته يقترب إلى نقطة واحدة فقط من ويليامز في بطولة الصانعين.

ورغم أن أرفيد ليندبلاد تأثر بتوقيت غير مناسب لسيارة الأمان الافتراضية، فإن ريسينغ بولز خرجت بنقطتين فقط، لتتعادل مع ألبين في الصراع على المركز الخامس، بينما يبقى الفريق الفرنسي متقدمًا بفضل منصة تتويج بيير غاسلي في موناكو.