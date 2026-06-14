خمس خلاصات سريعة من جائزة برشلونة الكبرى: انتصار تاريخي لهاميلتون وضربة حظ عكسية لأنتونيللي

هاميلتون يثبت أن انتصاره مع فيراري لم يكن مفاجأة

بعد 31 سباقًا بقميص الحصان الجامح، نجح لويس هاميلتون أخيرًا في تحقيق أول انتصار له مع فيراري، منهيًا انتظارًا دام عامين كاملين منذ آخر فوز له في الفورمولا 1.

لكن هذا الانتصار لم يأتِ من العدم. فالبريطاني بدا مختلفًا تمامًا هذا الموسم بعدما أحاط نفسه بمجموعة هندسية جديدة، كما لعب دورًا مهمًا في تطوير سيارة "اس.اف-26".

وبعد موسم 2025 الصعب الذي أوصله إلى حافة الانهيار رياضيًا، نجح هاميلتون في استعادة مستواه بشكل لافت خلال موسم 2026.

ورغم هيمنة مرسيدس على معظم السباقات السابقة، اختار هاميلتون وفيراري استراتيجية هجومية من ثلاث وقفات صيانة في معركة الإطارات ببرشلونة، واستفادا من فترة سيارة الأمان الافتراضية لتحقيق الفوز.

ورغم أنّ توقف فرناندو ألونسو ساعده على تنفيذ وقفته الأخيرة في توقيت مثالي، فإنّ الأداء الذي أظهره هاميلتون طوال عطلة نهاية الأسبوع أكد أنّ فيراري نفذت سباقًا شبه مثالي.

فيليب كليرن

أنتونيللي يختبر سوء الحظ لأول مرة

بعد بداية موسم مثالية تقريبًا، تعرض كيمي أنتونيللي لأول ضربة حظ عكسية حقيقية في حملة المنافسة على اللقب.

فالسائق الإيطالي انسحب قبل بضع لفات فقط من نهاية السباق، وذلك بعد فترة قصيرة من تجاوزه جورج راسل بطريقة حاسمة ومقنعة.

وكان ذلك التجاوز تذكيرًا جديدًا بأنّ الفارق الكبير الذي بناه أنتونيللي في البطولة لا يعود فقط إلى مشاكل راسل وسوء حظه، بل أيضًا إلى السرعة التي أظهرها الإيطالي الشاب منذ بداية الموسم.

ورغم أنّ انسحابه قلّص صدارته في البطولة بمقدار 25 نقطة، فإنّ المؤشرات الحالية توحي بأنّ أبرز منافسيه على اللقب قد لا يكون راسل، بل سائقًا آخر.

أوليغ كاربوف

لوكلير يواجه تحديًا جديدًا داخل فيراري

لطالما اعتُبر شارل لوكلير الوريث الطبيعي لقيادة مشروع فيراري، وهو ما تعزز بتوقيعه عقدًا جديدًا طويل الأمد قبل جائزة موناكو الكبرى.

لكن موسم 2026 يضعه أمام وضعية مختلفة تمامًا عمّا اعتاد عليه خلال السنوات الأخيرة.

فبعدما تفوق بوضوح على هاميلتون خلال موسم 2025 رغم الضجة الإعلامية المحيطة بانتقال البريطاني إلى مارانيللو، تغيّرت المعادلة هذا العام.

وبات هاميلتون يكتسب زخمًا متزايدًا داخل الفريق، وهو ما يزيد الضغط على لوكلير إذا أراد تثبيت نفسه قائدًا طويل الأمد لمشروع الحصان الجامح.

ولم تساعده عطلتا نهاية الأسبوع الأخيرتان على ذلك، إذ أعقب حادثه في موناكو حادثًا آخر في القسم الثالث من تصفيات برشلونة، اعترف بنفسه بأنه يشعر بالخجل حياله.

ولا يزال لوكلير يمتلك السرعة الخام والإمكانات اللازمة لتحقيق النجاحات الكبرى مع فيراري، لكنه يبحث حاليًا عن إجابات تتعلق بسيارة 2026 والمكابح، وربما بنفسه أيضًا.

رونالد فوردينغ

مكلارين لم تعد إلى دائرة المنافسة بعد

بدا أنّ مكلارين أحرزت تقدمًا مع بداية عطلة نهاية الأسبوع بعد النتائج المخيبة في كندا وموناكو، خصوصًا بعدما تصدر لاندو نوريس التجارب الحرة يوم الجمعة.

وأعرب أندريا ستيلا عن رضاه تجاه الجناح الأمامي الجديد الذي ظهر لأول مرة في موناكو، بعد إجراء تعديلات على اللوحة الطرفية ساعدت على استخراج الأداء المتوقع منه.

لكن ذلك لم يكن كافيًا لمجاراة مرسيدس وفيراري في برشلونة.

واكتفى نوريس بالمركز الرابع في التصفيات، وكان سينهي السباق في المركز ذاته لولا انسحاب أنتونيللي.

أما أوسكار بياستري فخاض عطلة نهاية أسبوع أكثر صعوبة، إذ انطلق سابعًا وأنهى السباق سابعًا دون أن يبدو قادرًا على المنافسة بجدية على المراكز المتقدمة.

ورغم نجاح الفريق في إيصال السيارتين إلى خط النهاية، وهو أمر لم يكن مضمونًا في السباقات الأخيرة، فإنّ ذلك لا يمثل عزاءً كبيرًا لفريق تُوّج بأحدث بطولات العالم.

فيديريكو فاتوروس

الفرق بدأت تفهم أسرار سيارات 2026

ربما كان سباق برشلونة الأقرب حتى الآن إلى سباق فورمولا 1 "اعتيادي" في موسم 2026.

فالكثير من الظواهر التي ميزت السباقات الأولى بدأت تتلاشى تدريجيًا مع ازدياد فهم الفرق للوائح الجديدة.

وأصبحت الفرق أكثر قدرة على تحسين الانطلاقات، ولم تعد فيراري تتمتع بالأفضلية الواضحة التي ظهرت في بداية الموسم.

ففي السباقات الأولى كان من المعتاد تقريبًا رؤية سيارة حمراء تتصدر عند الوصول إلى المنعطف الأول، لكن ذلك لم يحدث في برشلونة، حتى مع اعتماد هاميلتون على الإطارات اللينة.

كما غابت ظاهرة "سباقات اليويو" التي ميزت الجولات الأولى من الموسم، إذ شهد السباق بعض التجاوزات، لكنه افتقد إلى المعارك المتبادلة المتكررة التي أصبحت سمة بارزة للحقبة الجديدة من اللوائح.

ويبقى الحكم على ما إذا كان ذلك تطورًا إيجابيًا أو سلبيًا مسألة تختلف من شخص إلى آخر.

أوليغ كاربوف