فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

خمس خلاصات سريعة من جائزة الولايات المتحدة الكبرى

فوز جديد لكيمي أنتونيللي، والسائق الإيطالي بات الآن قريبًا للغاية من حسم لقب البطولة في المكسيك.

فريق عمل موتورسبورت.كوم

منشور: 25-10-2026

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ترجمة وإعداد/ أحمد مجدي

أنتونيللي يقدم سباقًا آخر يُدرّس

لم يكن من المرجح أن يحسم كيمي أنتونيللي اللقب في تكساس، إذ كان الأمر يتطلب تحقق العديد من الظروف. لكنه فعل كل ما بوسعه، مقدمًا عطلة نهاية أسبوع مثالية. فقد حقق أول بول بوزيشن له منذ جائزة بلجيكا الكبرى في منتصف الصيف، قبل أن يتبعه بفوز مهيمن، مستفيدًا من انطلاقة نظيفة وسرعة قوية على تركيبتَي الإطارات. إنه عرض استثنائي جديد ضمن موسم حافل بمثل هذه العروض.

لم يكن أنتونيللي بحاجة ماسة إلى الفوز في أوستن. فاللقب بات عمليًا في حوزته منذ فترة طويلة، ولم يعد حسمه رسميًا سوى مسألة وقت. إذ سيتطلب الأمر حدوث شيء استثنائي حتى يخسر السائق الإيطالي اللقب في هذه المرحلة.

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لا شك في أنه سائق استثنائي، ولم يعد هناك مجال للشك في ذلك. وأصبح من المرجح جدًا أن يحسم اللقب رسميًا في المكسيك، ليحقق أول بطولة عالمية في مسيرة يُتوقع أن تشهد المزيد من الألقاب. نحن أمام لحظة تصنع التاريخ.

أوليغ كاربوف

تحديثات مرسيدس تؤتي ثمارها أخيرًا

اضطرت مرسيدس إلى التحلي بالصبر، لكن يبدو أنها نجحت أخيرًا في استخراج الإمكانات الكاملة لحزمة التحديثات التي قدمتها في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا... على الأقل في جانب واحد من المرآب.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: James Sutton / LAT Images via Getty Images

قدّم فريق برادلي حزمة تحديثات شاملة في سيبانغ جعلت سيارة "دبليو 17" أسرع بطبيعتها، لكنها ضيّقت نطاق الإعدادات المتاح أمام السائقين. وبسبب عدم رضاه عن سلوك السيارة، عاد جورج راسل إلى المواصفات السابقة في سنغافورة، ما أتاح لمرسيدس إجراء مقارنة مباشرة بين الحزمتين.

وفي أوستن، استخدم أنتونيللي وراسل التحديثات الجديدة، إلى جانب جناح أمامي كانت مرسيدس قد اختبرته بالفعل في سنغافورة، استعدادًا لجولة هذا الأسبوع.

لكن مع أنتونيللي خلف المقود، بدت السيارة "دبليو 17" مختلفة تمامًا. فقد حسم السائق الإيطالي أول بول بوزيشن له خلال آخر ثماني جولات يوم السبت، وكان في طريقه إلى الفوز منذ انطفاء الأضواء يوم الأحد.

فيديريكو فاتوروس

على راسل أن يبدأ القلق بشأن موسم 2027

رغم أن جورج راسل لا يزال يمتلك فرصة حسابية للمنافسة على لقب هذا العام، فإن ذلك لا يعني الكثير عمليًا. إذ سيحسم كيمي أنتونيللي البطولة يوم الأحد المقبل ما لم يفز راسل بالسباق. وربما حان الوقت أمام السائق البريطاني للتركيز على إيجاد الإجابات المناسبة استعدادًا لموسم 2027.

حتى هذا الموسم، كانت مسيرة راسل شبه مثالية، بعدما فاز بأهم بطولات الفئات الناشئة، ثم أثبت قدراته أمام أحد أصعب المنافسين الممكنين، وهو لويس هاميلتون، الذي زامله في المرآب نفسه. وبدا أن الشيء الوحيد الذي ينقصه هو امتلاك سيارة قادرة على المنافسة. لكن عندما حصل أخيرًا على تلك السيارة، ظهر منافس لا يمكن إيقافه، هو السائق الإيطالي الشاب ذو الشعر المجعد، ليبدد آماله.

يحتاج راسل إلى رد فعل سريع، والاستعداد للموسم المقبل بأفضل صورة ممكنة. وسواء كان أسلوب قيادته أو أي عامل آخر هو ما يمنعه من مجاراة سرعة أنتونيللي، فعليه استغلال السباقات المتبقية من موسم 2026 للعثور على أكبر عدد ممكن من الإجابات، وربما تجربة أساليب مختلفة أيضًا.

فجولات مثل أوستن تكشف بوضوح مدى اتساع الفارق في الأداء بين زميلي الفريق في مرسيدس. يستطيع راسل التفوق على كيمي في يوم مثالي، لكن مع وجود مستويات متدنية بهذا القدر، لن يتمكن من منافسته باستمرار في المستقبل.

من المؤكد أن راسل لم يحلم بأن يقضي مسيرته سائقًا مساعدًا لزميله، لكن هذا الاحتمال يبدو أكثر واقعية بعد عطلات نهاية أسبوع مثل هذه.

أوليغ كاربوف

لاوسون يتألق على المسرح والحلبة

قدم ليام لاوسون أداءً جيدًا على المسرح في أوستن مساء الخميس، رغم اعترافه بأن تقديم عرض في "عاصمة الموسيقى الحية في العالم" وضعه تحت ضغط يفوق بعشرة أضعاف الضغط الذي يشعر به خلال سباق للفورمولا 1.

ليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: Clive Mason / Getty Images

وبعد تعامله مع التجربة بهدوء، قدم أداءً واثقًا آخر خلف المقود، وهو أمر بات مألوفًا منه خلال موسم 2026.

بدأ سائق ريسينغ بولز بقوة، مسجلًا سادس أسرع زمن يوم الجمعة، ثم وضع مصلحة الفريق أولًا يوم السبت، عندما بقي في المرآب خلال القسم الثالث من التصفيات، لتجنب إلحاق عقوبة إضافية بمقدار مركز واحد على شبكة الانطلاق بزميله أرفيد ليندبلاد، فوق عقوبة التراجع خمسة مراكز التي كانت مفروضة عليه بالفعل.

ويوم الأحد، قاد لاوسون مجموعة فرق الوسط إلى خط النهاية. وكان المركز التاسع أفضل نتيجة ممكنة مع وصول السيارات الثماني التابعة للفرق الأربعة المتقدمة إلى النهاية، لكن تسجيله النقاط للمرة الثالثة عشرة هذا الموسم ساعد ريسينغ بولز على الابتعاد أكثر عن ألبين، التي تتضاءل آمالها في انتزاع المركز الخامس في بطولة الصانعين.

وبات من الصعب على نحو متزايد تصديق أن هذا السائق لا يملك حتى الآن عقدًا للموسم المقبل.

فيديريكو فاتوروس

ويليامز تستنفد أعذارها

أمضت ويليامز موسم 2025 وهي تؤكد أن تركيزها منصب بالكامل على موسم 2026، ومع ذلك تمكنت من تحقيق مركزين على منصة التتويج. لكن الفريق خيّب الآمال مرارًا خلال موسم 2026. وكان التفسير أنه يضع كل رهاناته على حزمة تحديثات كبيرة كان من المقرر تقديمها في باكو.

نجحت ويليامز في تسجيل النقاط في أذربيجان، وهو إنجاز لم تحققه سوى مرة واحدة خلال سباقاتها الـ12 الأخيرة، لكن حزمة التحديثات جاءت أقل فاعلية مما كان مأمولًا.

وربما مثّلت جولة أوستن نقطة تراجع جديدة، بعدما أنهت ويليامز السباق أمام كاديلاك فقط، بل جاءت أيضًا خلف سيارة أستون مارتن التي يقودها لانس سترول. وكان من المتوقع دائمًا أن يكون الفريق مرشحًا واضحًا للخروج من القسم الأول للتصفيات، وهو ما حدث بالفعل، بينما وجد نفسه خلال السباق عالقًا في منطقة لا ينافس فيها على شيء، بعيدًا حتى عن معركة فرق الوسط.

كارلوس ساينز، ويليامز

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

يبدو أن ما تبقى من الموسم، سواء كانت خمسة سباقات أو أربعة أو أي عدد آخر، سيكون طويلًا على ويليامز، التي تعود مجددًا إلى الوعد بأن موسم 2027 سيكون أفضل.

خوسيه كارلوس دي سيليس

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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