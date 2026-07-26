خمس خلاصات سريعة من جائزة المجر الكبرى

نوريس يقدم أداءً أفضل حتى من موسم تتويجه باللقب

أثار لاندو نوريس بعض الدهشة قبل جائزة المجر الكبرى عندما قال: "قدت هذا الموسم، حتى هذه المرحلة، بصورة أفضل مما قدته حتى هذا الوقت من العام الماضي."

وفي عام 2025، كان نوريس يخوض صراعًا شرسًا على لقب بطولة العالم مع زميله في مكلارين أوسكار بياستري، لكن تغيّر اللوائح التقنيّة جعل فريق ووكينغ بعيدًا عن المنافسة على المقدمة هذا الموسم.

ولهذا السبب، مرت مستويات نوريس القوية إلى حد كبير من دون أن تحظى بالاهتمام الكافي، لكن سباق المجر أثبت أن بطل العالم الحالي لا يزال يقدم المستوى نفسه الذي ظهر به العام الماضي، بل وربما أفضل.

ويميل الأمر أكثر إلى الخيار الثاني، لأنه بات يمتلك ثقة بطل العالم، وهو ما ظهر بوضوح في رسائله اللاسلكية خلال سباق بودابست.

وقال بحزم لمهندس سباقه ويل جوزيف عندما كان يلاحق المتصدر أوسكار بياستري مباشرة: "سأفتح فارق 10 ثوانٍ حتى من دون إطارات."

وأثبت البريطاني صحة كلامه في النهاية، بعدما تقدم على زميله خلال فترة التوقفات، ثم وسع الفارق إلى أكثر من 10 ثوانٍ قبل أن ينسحب بياستري من السباق.

ورغم ذلك، يبقى هذا انتصارًا رائعًا لنوريس، هو الثاني عشر في مسيرته والأول له في موسم 2026، ليظل في المركز الخامس ببطولة السائقين خلف سائقي فيراري ومرسيدس.

وبعبارة أخرى، فإن السائق البالغ من العمر 26 عامًا يستخرج الحد الأقصى من أداء سيارة "ام.سي.ال40"، وهو أمر يمكن القول إنه لم ينجح في تحقيقه مع سيارة "ام.سي.ال39"، بدليل أن ماكس فيرستابن ظل منافسًا على لقب 2025 حتى الجولة الأخيرة.

إد هاردي

فرصة ضائعة لفيراري

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

دخلت فيراري جائزة المجر الكبرى وهي المرشح الأبرز للفوز، نظرًا لطبيعة الحلبة، لكنها لم تتمكن من تحويل تلك الأفضلية إلى نتيجة.

بدأت الأمور بصورة جيدة يوم الجمعة، وكادت تكتمل يوم السبت. فقد خسر لويس هاميلتون قطب الانطلاق الأول بفارق 0.012 ثانية فقط، بل إن أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين رأى أن النتيجة تمثل فرصة ضائعة لفيراري أكثر مما تعكس سرعة مكلارين.

وزادت الأمور سوءًا بالنسبة لهاميلتون بعدما فقد مركزه الثاني على شبكة الانطلاق إثر عقوبة إعاقته أوسكار بياستري عقب انتهاء لفته الأخيرة.

وكان بإمكان فيراري أيضًا المنافسة على الفوز عبر شارل لوكلير، لكن أصيل موناكو قدم انطلاقة حذرة، ما سمح ليس فقط لبياستري، بل أيضًا لماكس فيرستابن وزميله هاميلتون بتجاوزه.

وهكذا، ورغم السرعة التي كانت تمتلكها فيراري في المجر، فإنها لم تتمكن أبدًا من استغلالها فعليًا، واضطرت إلى اللجوء إلى حلول استراتيجية لتعويض نتائج يوم السبت المخيبة.

أوليغ كاربوف

الحظ يواصل معاندة راسل

بحسب الإحصاءات، لم يسبق لأي سائق أن عوض هذا الفارق الكبير بعد العطلة الصيفية ليتوج بلقب بطولة العالم، وهو ما يجعل مهمة جورج راسل تبدو شديدة الصعوبة.

ويبتعد راسل الآن بفارق 59 نقطة عن زميله في مرسيدس ومتصدر البطولة كيمي أنتونيللي، بعد جولة جديدة من سوء الحظ في جائزة المجر الكبرى.

وانطلق راسل من المركز السادس، لكنه تراجع إلى مؤخرة الترتيب في اللفة الأولى بسبب تفعيل نظام منع توقف المحرك عند الانطلاق، قبل أن ينجح في العودة إلى المركز السابع، خلف أنتونيللي بأربعة مراكز.

وكان هذا ملخصًا لموسمه حتى الآن، إذ يحقق تقدمًا في سباق، ثم يتراجع خطوتين في السباقات التالية. فبعد أن قلص 43 نقطة من فارق الصدارة خلال سباقات برشلونة والنمسا وسيلفرستون، توقفت صحوته في سبا ثم بودابست.

وكان راسل المرشح الأبرز قبل بداية الموسم، لكنه لم ينجح في الحفاظ على زخمه، ومع وصول البطولة إلى منتصفها، بدأ الوقت ينفد أمامه.

ومع اتساع الفارق إلى 59 نقطة، يبدو أن تعويضه أصبح مهمة شديدة الصعوبة.

إد هاردي

أستون مارتن لم تعد أبطأ فرق الفورمولا 1

لانس سترول، أستون مارتن الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

انتهت أخيرًا الأيام التي كان فيها فرناندو ألونسو ولانس سترول مجرد "عائقين متحركين" أمام بقية السيارات أيام الأحد.

فقد أثمرت حزمة التحديثات التي طال انتظارها من تصميم أدريان نيوي على الفور في هنغارورينغ.

فبعد أسبوع واحد فقط من تأخر ألونسو في التجارب التأهيلية بسبا بفارق ثانيتين عن أبطأ سيارة كاديلاك، نجح في بلوغ القسم الثاني من التجارب التأهيلية لأول مرة هذا الموسم، في إشارة واضحة إلى نجاح القطع الـ16 الجديدة التي أدخلها الفريق يوم الجمعة.

ورغم أن سترول لم يتمكن من مجاراة سرعة زميله الإسباني يوم السبت، فإن السائقين قدما سباقًا تنافسيًا، وتحولت أستون مارتن فجأة إلى منافس حقيقي لفرق وسط الترتيب.

ولا يزال الفريق بعيدًا عن المستوى المتوقع من الشراكة التي تجمع ألونسو وأدريان نيوي وهوندا، لكن أول حزمة تطوير رئيسية حققت بالفعل ما كان يأمله مايك كراك، كبير مسؤولي العمليات على الحلبة، وهو منح الفريق فرصة حقيقية للتسابق مع الآخرين بدلًا من الاكتفاء بالدوران خلفهم.

فيديريك فاتوروس

جائزة المجر قدمت الصورة التي يجب أن تكون عليها الفورمولا 1 في 2026

بعد سباقين على حلبتي سيلفرستون وسبا، اللتين تعانيان من محدودية الطاقة، قدمت هنغارورينغ صورة أكثر طبيعية لما يجب أن تكون عليه سباقات موسم 2026.

فقد شهدت المراحل الأولى الكثير من الإثارة، مع بقاء التجاوز ممكنًا من دون أن يصبح سهلًا أكثر من اللازم.

وكان ذلك منعشًا بعد التجاوزات المعتمدة على زر التعزيز، وسباقات "اليويو" التي تكررت كثيرًا هذا الموسم.

وشكلت مناورة ماكس فيرستابن لتجاوز لويس هاميلتون مثالًا نموذجيًا على الطريقة التي ينبغي أن تتم بها التجاوزات، كما كان الحال أيضًا مع تجاوزات هاميلتون الخارجية على إسحاق حجار وأرفيد لينبلاد.

وأضف إلى ذلك التقارب الكبير بين الفرق الكبرى في بداية السباق، إلى جانب التنوع الاستراتيجي الذي كانت بيريللي تسعى لرؤيته منذ فترة طويلة.

واجتمعت كل هذه العناصر لتجعل جائزة المجر الكبرى سباقًا ممتعًا، ربما ليس بالمعنى الذي يفضله جيل "تيك توك" الذي يريد 84 عملية تجاوز خلال عشر ثوانٍ، بل بالمعنى الذي يوفر توازنًا حقيقيًا بين المنافسة والإثارة.

ومن المؤسف أن هذا النوع من السباقات لا يمكن تحقيقه مع وحدات الطاقة الحالية على حلبات مثل سيلفرستون وسبا، لكن الجولة الأخيرة قبل العطلة الصيفية قدمت على الأقل نموذجًا لما ينبغي أن تكون عليه الفورمولا 1 في 2026، بدلًا من سباقات مليئة بالتجاوزات التي لا تحمل قيمة حقيقية في النهاية.

رونالد فوردينغ