خمس خلاصات سريعة من جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1

1. رهان توتو فولف على كيمي أنتونيللي يؤتي ثماره – فيليب كليرين

لم يضيع توتو فولف أي فرصة للرد على المنتقدين الذين شككوا في قراره الجريء بترقية كيمي أنتونيللي، البالغ من العمر 18 عامًا، إلى مقعد سباق في الموسم الماضي قبل عام من الموعد المخطط له. وقد أثبت المدير النمساوي أنه كان على حق تمامًا.

تعلم السائق الإيطالي الشاب الكثير من الدروس بالطريقة الصعبة خلال موسم 2025، لكنه فعل ذلك في وقت لم تكن فيه مرسيدس تنافس على البطولات، وهو الآن يجني ثمار تلك الخبرة عندما عاد الفريق للمنافسة.

ربما كان السيناريو سيختلف لولا مشكلة جورج راسل في القسم الثالث من التصفيات، لكن أنتونيللي لم يرتكب أي خطأ وهو في طريقه نحو قطب الانطلاق الأول، قبل أن يستعيد الصدارة من ثنائي فيراري اللذين انطلقا بقوة، ثم يبتعد في المقدمة عندما حصل على هواء نظيف. وباستثناء انغلاق العجلات في المنعطف الحاد في المراحل الأخيرة، قدم واحدًا من أكثر العروض نضجًا لسائق مراهق منذ سنوات ماكس فيرستابن الأولى، وهو ما تُوج بأول فوز له في جائزة كبرى.

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

2. يوم أحد كارثي لمكلارين – أوليغ كاربوف

حقيقة طريفة: لم يكمل أوسكار بياستري أي لفة سباق في أول سباقين رئيسيين من الموسم حتى الآن.

تمكن هذه المرة من الوصول إلى شبكة الانطلاق بنجاح، لكن الفريق أعاد سيارته إلى المرآب قبل دقائق فقط من موعد بدء لفة التحمية. وكان زميله لاندو نوريس قد علق هناك بالفعل لمدة تقارب الساعة بعدما اكتشف فريق مكلارين مشكلة إلكترونية في سيارته.

لم تُحل أي من المشكلتين قبل بداية السباق، ما أجبر نوريس وبياستري على ارتداء سترات الفريق والتوجه للحديث مع وسائل الإعلام. وقال الأسترالي: "مر وقت طويل منذ أن شاهدت سباقي جائزة كبرى متتاليين على التلفاز".

يبدو أن مكلارين لا تزال لا تفهم بالكامل كيفية استغلال محرك مرسيدس، وربما هناك أمور أخرى تحدث أيضًا. وعلى أي حال، وبعد أول جولتين من الموسم، يبدو بالفعل أن الدفاع عن اللقبين سيكون مهمة صعبة للفريق القادم من ووكينغ.

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

3. معاناة ألبين في 2025 كانت تستحق – فيديريكو فاتوروس

بالحديث عن الرهانات الناجحة، بدأ فريق ألبين الموسم بتوقعات كبيرة بعدما كرّس فعليًا موسم 2025 بالكامل للاستفادة من التغييرات التنظيمية الكبيرة. وبعد بداية بطيئة في أستراليا، أكد هذا الأسبوع أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.

كان بيير غاسلي سريعًا منذ البداية وتأهل في المركز السابع في حصتي التصفيات في الصين. ورغم أنه لم يتمكن من الاحتفاظ بمركز ضمن النقاط في سباق السبت، فإنه قدم يوم الأحد سباقًا منظمًا أنهاه في المركز السادس ليحقق ثاني نتيجة ضمن النقاط للفريق في أول جولتين من الموسم.

أما فرانكو كولابينتو فمر ببداية صعبة لعطلة نهاية الأسبوع في شنغهاي، لكنه تعافى يوم السبت بتصفيات قوية جعلته يفوّت التأهل إلى القسم الثالث بفارق خمسة أجزاء من الألف فقط، قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم سباق الأحد.

حافظ كولابينتو على وتيرة تنافسية رغم استخدامه إطارات أقدم من منافسيه المباشرين، وبقي ضمن المراكز الخمسة الأولى لعدة لفات، ونجا من محاولة تجاوز من إستيبان أوكون قبل أن ينتزع أول نقطة له مع ألبين وأول نتيجة ضمن النقاط منذ جائزة أوستن الكبرى 2024.

4. ريد بُل لم تحل مشكلة الانطلاق… ولديها مشاكل أكبر

تحققت أسوأ مخاوف ماكس فيرستابن عندما فشل فريق ريد بُل في حل مشكلة الانطلاق التي جعلته يتراجع بشكل كبير في السباق القصير. وتكرر السيناريو نفسه تقريبًا في انطلاقة سباق الأحد.

ورغم أن هذه المشكلة لافتة، فإن المشكلة الأكبر هي أن سيارة ريد بُل أصبحت صعبة الضبط بشكل صحيح، وبالتالي صعبة القيادة أيضًا، إذ اشتكى فيرستابن من توازن سيئ للغاية طوال عطلة نهاية الأسبوع. كما أن انزلاق إسحاق حجار الغريب خلال السباق كشف الكثير أيضًا.

غطّى انسحاب مكلارين المزدوج الكارثي عن حقيقة أن ريد بُل كان بوضوح رابع أسرع فريق في شنغهاي، وهو يواجه مسار تطوير صعبًا في كل الجوانب لمجاراة الفرق المتقدمة. ومن المؤكد أن جولة الصين لم تساعد فيرستابن على تقبّل لوائح 2026 بشكل أكبر.

5. لا تقدم ولا سرعة… هل تملك أستون مارتن أي أمل؟ – أوليغ كاربوف

كانت مقابلة لانس سترول بعد التصفيات معبّرة للغاية. فحتى إن لم يقل الكثير، فإن اختصار إجاباته عن أسئلة تتعلق بتقدم أستون مارتن منذ جولة ملبورن الافتتاحية قال أكثر من ألف كلمة.

رد الكندي على ثلاثة أسئلة متتالية بكلمة "لا" مع ابتسامة ساخرة. أسبوع واحد ليس كافيًا لحل جميع المشاكل التي يواجهها فريق والده هذا العام، وليس من الواضح ما إذا كان شهران سيكونان كافيين أيضًا. وربما من الأفضل عدم طرح السؤال نفسه على لانس مرة أخرى…

على الجانب الإيجابي، تمكن الفريق من إكمال مسافة السباق القصير بالكامل بكلتا السيارتين، لكن هذا تقريبًا كان الشيء الوحيد الذي يمكنه التفاخر به. لا تزال وحدة طاقة هوندا غير جيدة بما يكفي، وحتى يعالج المهندسون اليابانيون هذه المشكلة فلن نعرف مدى جودة الهيكل الذي صممه أدريان نيوي. لقد كانت بداية صعبة لأستون مارتن في موسم 2026، ولا يبدو أن الأمور ستصبح أسهل قريبًا.