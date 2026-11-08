فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

خمس خلاصات سريعة من جائزة البرازيل الكبرى

فاز لاندو نوريس بسباق مثير في الفورمولا 1 بالبرازيل، بينما حسمت مرسيدس لقب بطولة الصانعين.

فريق عمل موتورسبورت.كوم

منشور: 08-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين وليام لاوسون، ريسينغ بولز وكيمي أنتونيللي، مرسيدس

ترجمة وإعداد/ أحمد مجدي

عودة أخرى مبهرة لفيرستابن، لكن نوريس كان في مستوى مختلف تمامًا

بعد التصفيات، اتفق ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون على أن شق طريقهما عبر صفوف المنافسين على حلبة خوسيه كارلوس باسي سيكون أكثر صعوبة مع سيارات موسم 2026 مقارنة بالسنوات السابقة.

وكانت هناك أسباب عديدة تدعم هذا الرأي، أبرزها غياب نظام دي آر إس، وعدم امتلاك وضع التجاوز قوة كبيرة على هذه الحلبة، إلى جانب اعتماد جميع السائقين على استراتيجية نشر الطاقة نفسها من وحدة "إم جي يو-كيه".

ومع ذلك، شق فيرستابن طريقه مجددًا عبر المنافسين بسهولة لافتة، كما اعتاد أن يفعل كثيرًا في ساو باولو. وكانت عودة أخرى مبهرة، على غرار ما قدمه في أعوام 2016 و2024 و2025. وقد أكسبه ذلك جائزة سائق اليوم، لكنه لم يكن كافيًا لتحقيق الفوز هذه المرة.

والسبب أن رجلًا واحدًا كان بعيدًا عن متناول الجميع على حلبة إنترلاغوس، وهو بطل العالم في الموسم الماضي. فقد كان لاندو نوريس قد حسم البول بوزيشن يوم السبت، ورغم اعتقاد جورج راسل بأنه كان الأسرع في ذلك اليوم، لم يكن هناك أي مجال للشك في تفوق نوريس يوم الأحد. إذ قدم سائق مكلارين أداءً استثنائيًا خلال معظم السباق، وكان في مستوى مختلف تمامًا عن منافسيه. ونجح كيمي أنتونيللي في انتزاع الصدارة عند الانطلاقة، لكن نوريس كان مثاليًا منذ تلك اللحظة، سواء في الظروف الممطرة أو الجافة، وأتقن التعامل مع جميع الظروف، مؤكدًا تطوره ليصبح سائقًا يتمتع بنضج كبير.

-رونالد فوردنغ

لاندو نوريس، مكلارين

مرسيدس تفي بوعودها

بعد خمس سنوات من آخر اعتلاء لقمة الفورمولا 1، استعادت مرسيدس لقبي البطولة مع تبقي ثلاثة سباقات على نهاية الموسم، في إنجاز استثنائي خلال الموسم الأول لتطبيق تغييرات كبيرة على القوانين، خصوصًا أن الفريق لم يكن قد تجاوز المركز الرابع في ترتيب بطولة الصانعين حتى موسم 2024.

وفرضت مرسيدس هيمنتها منذ البداية، مؤكدة الإمكانات التي وعدت بها سيارتها الجديدة. لكن تفوقها تراجع تدريجيًا، بعدما حققت ريد بُل مكاسب كبيرة من خلال التطوير، ونجحت مكلارين وفيراري أيضًا في تقليص الفارق. وقد يمثل ذلك مؤشرًا تحذيريًا قبل موسم 2027.

ومع ذلك، أثبتت حزمة التحديثات الكبيرة التي قدمتها مرسيدس في سيبانغ جدواها في نهاية المطاف، رغم صعوبة استخراج كامل إمكاناتها. وفازت مرسيدس في أوستن، وكان بإمكانها تكرار ذلك في إنترلاغوس لولا المشكلة التي تعرض لها أنتونيللي بعد توقفه في منطقة الصيانة. وربما لم تكن هذه الطريقة التي أراد بها مدير الفريق توتو وولف حسم اللقب، لكن الموسم بأكمله كان مثيرًا للإعجاب بكل المقاييس.

-خوسيه كارلوس دي سيليس

هاميلتون ولوكلير يصفّيان الأجواء بينهما، لكن فيراري لا تزال تواجه مشكلات أخرى

جاءت جائزة ساو باولو الكبرى مختلفة تمامًا بالنسبة إلى فيراري مقارنة بما حدث قبل أسبوع واحد. ففي المكسيك، امتلكت الحظيرة الإيطالية الحزمة الأكثر تنافسية بين الجميع، لكنها أهدرت فرصة تحقيق ثنائية محتملة بطريقة أثارت بالفعل الكثير من النقاش والجدل.

شارل لوكلير ولويس هاميلتون، فيراري

وفي مساء الخميس، تمكن فريد فاسور أخيرًا من الجلوس مع سائقيه لويس هاميلتون وشارل لوكلير، والتأكيد لهما أن مصالحهما الشخصية يجب ألا تتقدم مجددًا على مصالح الموظفين البالغ عددهم 2000 موظف في مارانيللو. ولا يزال من المبكر معرفة مدى تأثير ذلك الحوار، لكن مشكلات فيراري في إنترلاغوس كانت من طبيعة مختلفة تمامًا.

وعانت فيراري من ضعف السرعة المطلقة في ساو باولو، وهو ما ظهر بالفعل يوم الجمعة، عندما أقر فاسور بوجود مشكلات في توازن السيارة. ولم يكن يوم الأحد أفضل كثيرًا. فقد قدم هاميلتون انطلاقة رائعة، لكن الأمور سارت نحو الأسوأ بعد ذلك. ولم تكن فيراري منافسة على الإطلاق على مراكز منصة التتويج، وبالنظر إلى نجاح فيرستابن في شق طريقه عبر المنافسين، فإن عقوبات التراجع على شبكة الانطلاق لا تفسر كل ما حدث.

وأنهى لوكلير وهاميلتون السباق في المركزين السابع والتاسع على التوالي، في نتيجة أظهرت أن فيراري لا تزال تعاني نقاط ضعف تحتاج إلى معالجتها قبل الموسم المقبل، وفي مقدمتها افتقار السيارة إلى السرعة القصوى، وهو ما جعل تقدمهما عبر صفوف المنافسين مهمة شاقة للغاية.

-رونالد فوردنغ

هذه المرة، لا يستطيع راسل إلقاء اللوم على سوء الحظ

لدى جورج راسل أسباب عديدة للشعور بالإحباط من موسمه. فقد وصل إلى البرازيل كاشفًا عن المشكلات التي واجهها في 14 سباقًا من أصل 20 جائزة كبرى أُقيمت حتى الآن، ثم أضاف يوم السبت واقعة جديدة إلى قائمته، بعدما اعتبر أن طلب مرسيدس منه إلغاء محاولته الثانية في القسم الثالث من التصفيات حرمه فرصة المنافسة على البول بوزيشن.

لكن ما حدث عند مخرج منطقة الصيانة يوم الأحد كان مسؤوليته. فبعد تقدمه من المركز السابع إلى الثالث نتيجة عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق، كان السائق البريطاني ينافس على إحدى منصات التتويج، قبل أن يفقد السيطرة على سيارته ويدور عند مخرج منطقة الصيانة، عقب انتقاله من إطارات إنترميديت إلى إطارات سوفت، لينتهي به الأمر مواجهًا الاتجاه المعاكس.

جورج راسل، مرسيدس

ومن الإنصاف الإشارة إلى أن ذلك الجزء من مخرج منطقة الصيانة المعقد في إنترلاغوس كان لا يزال مبللًا، لكن يبدو أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح بالنسبة إلى السائق البريطاني هذا العام. وقد تمكن من التعافي وتقديم سباق متماسك بعد ذلك، لكن كانت أمامه فرصة لتحقيق نتيجة أفضل بكثير يوم الأحد.

-بول هيرموسو

استمرار إنترلاغوس في الفورمولا 1 خبر رائع

يضمن الاتفاق الجديد مع الفورمولا 1 بقاء إنترلاغوس على روزنامة البطولة حتى عام 2035 على الأقل، ومن المؤكد أن ذلك يمثل خبرًا مثيرًا لحماسة جماهير الرياضة حول العالم. وهو بالتأكيد خبر أكثر ترحيبًا من إضافة وجهة جديدة على حلبة شوارع أخرى، تحيط بها الحواجز الخرسانية وتحدد حدود المسار.

نعم، من المهم للفورمولا 1، باعتبارها واحدة من أكبر العلامات التجارية الترفيهية في العالم، التوسع نحو أسواق جديدة، لكن الحفاظ على الحلبات الكلاسيكية مثل إنترلاغوس يجب أن يكون أولوية.

وتتمتع حلبة ساو باولو بمكانة كلاسيكية لأسباب عديدة، من بينها الظروف الجوية غير المتوقعة التي كثيرًا ما تقلب موازين السباقات رأسًا على عقب. وربما لم تكن نسخة هذا العام الأفضل في تاريخ السباق، لكنها ظلت أكثر إثارة بكثير من بعض السباقات الأخرى التي شهدناها هذا الموسم.

-أوليغ كاربوف

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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