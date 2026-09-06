خمس خلاصات سريعة من جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1

أكبر انتصار لأنتونيللي

ربما كانت هذه أكبر ضربة وجهها كيمي أنتونيللي إلى جورج راسل في صراع البطولة حتى الآن. وإذا لم يكن الأمر واضحًا بالفعل، فإن أنتونيللي يقدم مستويات مختلفة، ليس فقط مقارنة بزميله في الفريق، بل وربما مقارنة بجميع السائقين الآخرين أيضًا.

كان من المفترض أن تمثل مونزا الفرصة الكبرى لراسل لتقليص الفارق وانتزاع النقاط، في ظل استخدام أنتونيللي مكونات جديدة في وحدة الطاقة وانطلاقه من مؤخرة شبكة الانطلاق.

لكن أنتونيللي احتاج إلى ما يزيد قليلًا على 15 لفة للوصول إلى المركز الثاني خلف راسل والدخول في صراع الفوز. وأوقف توقفه في منطقة الصيانة تلك المعركة، لكن أنتونيللي عاد وانتزع الصدارة على أي حال. وكان أول تجاوز حاول تنفيذه مرتبكًا قليلًا، لكن لم يكن هناك ما يمكنه إيقافه يوم الأحد.

أوليغ كاربوف

مونزا تكشف نقاط ضعف مكلارين

لم تتمكن مكلارين من تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية. ووصل الفريق الذي يتخذ من ووكينغ مقرًا له إلى جائزة إيطاليا الكبرى بعد انتصارين متتاليين حققهما لاندو نوريس في المجر وهولندا، لكن الفريق كان يعلم دائمًا أن مونزا ستكون اختبارًا مهمًا لسيارة "ام.سي.ال40".

وتختلف حلبتا هانغارورينغ وزاندفورت، بما تضمنتاه من وفرة في المنعطفات متوسطة السرعة، كثيرًا عن "معبد السرعة"، حيث تفرض الخطوط المستقيمة الطويلة والمقاطع المنسابة السريعة متطلبات مختلفة تمامًا على السيارة. ولهذا السبب حذّر أندريا ستيلا من أن تكرار مكلارين مستواها الأخير في إيطاليا سيكون، في أحسن الأحوال، مهمة شاقة.

لاندو نوريس، مكلارين وبيير غاسلي، ألبين الصورة من قبل: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

ولسوء حظ مكلارين، أثبت هذا التحذير صحته، إذ فشلت "ام.سي.ال40" في اجتياز اختبار مونزا. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التجارب التأهيلية كانت ستنتج نتيجة مختلفة لو أن الفريق "نفذ الأمور بالمستوى الذي كان ينبغي لنا أن نفعله"، وفقًا لستيلا. لكن في السباق، لم يتمكن أوسكار بياستري ولا نوريس من شن أي تحدٍ جدي يوم الأحد.

فيديريكو فاتوروس

مؤتمرات فيراري بعد السباقات بدأت تصبح مثيرة للاهتمام

مع استمرار البطولة، وبقاء لويس هاميلتون ضمن دائرة المنافسة على لقب العالم، يبدو أن الواجهة الودية داخل فيراري بدأت تظهر عليها بعض الشقوق. ورغم أن هاميلتون لم يطالب صراحةً بالأفضلية، فإنه لم يكن خفيًا على الإطلاق عندما تساءل عن سبب عدم قيام فيراري بتعظيم فرصها في المنافسة على لقب السائقين، وبالتالي دعم بطل العالم سبع مرات.

وسواء كان ذلك مصادفة أم لا، بدا شارل لوكلير وكأنه يخوض سباقًا أكثر قوة ضد زميله في بداية سباق الأحد، إذ لم يبذل جهدًا كبيرًا لترك مساحة على الجانب الخارجي للمنعطف الثاني عندما هدد هاميلتون بتجاوزه. ويتميز المنعطف الأول في مونزا بضيق شديد، لكن كما أظهر كيمي أنتونيللي في الخلف، فمن الممكن الحفاظ على الزخم عبر اتخاذ خط أكثر ضيقًا في المنعطف الثاني دون الانجراف بالكامل نحو مخرج المنعطف.

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

ولم يكن هناك خطأ كبير في حركة لوكلير بحد ذاتها، وربما كان سيُرحب بها لو كانت ريد بُل أو مرسيدس أو مكلارين هي الطرف الآخر الذي تعرض لها. لكن ليس سيارة فيراري حمراء أخرى.

ويتعرض الفريق لضغط هائل لتقديم أداء تنافسي أمام جماهيره المتطلبة "التيفوزي"، وكان تراجع هاميلتون مؤقتًا إلى المركز التاسع من شأنه أن يعرقل سباقه بشكل كبير. لكن كما حدث، تسبب لوكلير في سقوطه بنفسه عندما تعرض لحادث في نهاية اللفة الثانية.

وقبيل سباق مدريد الأسبوع المقبل، يبدو أن مدير الفريق فريد فاسور سيكون أمامه بعض التوبيخ إذا أراد إبقاء سائقيه البارزين على المسار الصحيح.

فيل كليرين

خطأ مكلف آخر يكشف نقطة ضعف لوكلير

لا يمكن لأي شخص لديه حتى فهم أساسي للفورمولا 1 أن يشكك في سرعة لوكلير. لكن نقطة ضعفه أصبحت واضحة بشكل متزايد: فهو يتعرض للحوادث بين الحين والآخر.

وتكرر الأمر مجددًا في مونزا يوم الأحد. وأمام جماهير فيراري "التيفوزي"، فقد لوكلير السيطرة على سيارته وأهدر فرصة حقيقية للمنافسة على منصة التتويج.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

وسبق أن ارتكب أخطاء بارزة، من بينها في مونزا عام 2020 وفي موناكو. لكنه فاز أيضًا على كلتا الحلبتين في 2024، وهو دليل على مدى جودته عندما تسير الأمور بالشكل الصحيح.

وستأتي بلا شك المزيد من العروض المميزة من لوكلير، لكن الأخطاء المكلفة لا تزال حاضرة، في وقت أصبح فيه الفارق مع لويس هاميلتون هذا الموسم أكبر بالفعل مما كانت فيراري ترغب فيه.

خوسيه كارلوس دي سيليس

محاولة ألبين للفوز كانت أجمل من أن تكون حقيقية

كان مركز الانطلاق الأول المذهل الذي حققه بيير غاسلي غير متوقع بقدر ما كان مثيرًا للإعجاب، خصوصًا أنه جاء بجدارة كاملة. نعم، استفاد من السحب الهوائي، لكن لم تكن هناك أحوال جوية متغيرة أو أي انقطاع من شأنه قلب ترتيب المنافسة. وكان غاسلي سريعًا طوال التجارب التأهيلية وقدم لفة مذهلة عندما كان الأمر مهمًا.

ومع ذلك، كان ذلك على الأرجح أقصى ما كان بإمكان ألبين أن تطمح إليه في مونزا أمام الفرق الكبرى في الفورمولا 1. وفي يوم الأحد، اتضح سريعًا أن غاسلي لن يتمكن من المنافسة على الفوز.

وتجاوز سائقو مرسيدس وفيراري وريد بُل ومكلارين غاسلي واحدًا تلو الآخر، ليتركوا سائق ألبين في المركز السابع، وهي نتيجة كان سيسعد بها عادةً، لولا أنه بدأ السباق من مركز الانطلاق الأول. ومع ذلك، كانت نتيجة قوية لفريق إنستون، ومهمة للغاية في معركة المركز الخامس في بطولة الصانعين.

أوليغ كاربوڤ