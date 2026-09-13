خمس خلاصات سريعة من جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1

أنتونيللي يضع يدًا على كأس لقب 2026

خمن من الفائز في نهاية المطاف؟ بالطبع كيمي أنتونيللي. وليست هذه المرة الأولى هذا العام التي لا تكون فيها مرسيدس الفريق المهيمن. بل إن الفريق خسر مركز الانطلاق الأول للسباق الرابع على التوالي.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: Peter Fox / Getty Images

وكانت هناك العديد من السيناريوهات التي كان من الممكن أن تجعل الزيارة الأولى للفورمولا 1 إلى مدريدينغ تسير بشكل سيئ بالنسبة إلى سائق قليل الخبرة مثل الإيطالي البالغ من العمر 20 عامًا. لكن عندما تعثر المنافسون أو واجهوا سوء الحظ، كان أنتونيللي في المكان المناسب لالتقاط الفرص مجددًا، وفعل ذلك ببراعة خلال سباق خالٍ من الأخطاء امتد لـ57 لفة.

وتفوق أنتونيللي على راسل مرة أخرى، بينما خرج لويس هاميلتون من السباق بسبب مشكلة في المكابح، ليخطو الإيطالي خطوة كبيرة أخرى نحو تحقيق أول ألقابه العالمية.

فيل كليرين

نوريس يؤكد أنه يعيش أفضل فترة في مسيرته

انسوا النتيجة، فقد فعل لاندو نوريس كل ما كان بوسعه من جانبه لتحقيق فوزه الثالث في آخر أربعة سباقات. وكادت لفته في نهاية المرحلة الثالثة من التجارب التأهيلية أن تفسد بسبب خطأ عند المنعطف الأخير، لكن بعدما كانت بقية اللفة أكثر من رائعة، انتزع لاندو مركز الانطلاق الأول بفارق ضئيل للغاية. ثم فرض سيطرته بشكل واضح على السباق قبل أن يتسبب توقف لانس سترول في اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضية.

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

ومن الصعب تحديد ما إذا كان نوريس قد كان سيئ الحظ ببساطة، أو ما إذا كانت مكلارين قادرة على القيام بشيء أفضل على صعيد الاستراتيجية، باستثناء التأخير الواضح أثناء التوقف في منطقة الصيانة. لكن من دون ذلك التدخل، كان من المفترض أن يفوز نوريس بسهولة.

نعم، لم تكن مكلارين تنافسية في مونزا، لتنتهي سلسلة انتصارات بطل العالم، لكنه سارع إلى التأكيد في مدريد أنه لا يزال في أفضل حالاته.

أوليغ كاربوڤ

مادرينغ تمثل فرصة ضائعة

كان الظهور الأول لمادرينغ في الفورمولا 1 إما سيتحول إلى فوضى كاملة، أو إلى سباق ممل يتمحور حول الحفاظ على الإطارات. وانتهى الأمر بالسيناريو الثاني، مع سيارة أمان افتراضية قلبت ترتيب المنافسة وتسببت في خسارة نوريس.

ومع ارتفاع معدل تآكل الإطارات على الأسفلت الساخن، أصبح السائقون أكثر اهتمامًا بالسيطرة على الإطار الأمامي الأيسر من منافسة أي سائق آخر، فيما أكد السباق التوقعات بأن الحلبة البالغ طولها 5.4 كلم لم تكن مناسبة لأي نوع من التجاوزات تقريبًا.

ورغم أن مادرينغ بدأت بصورة معقولة خارج الحلبة كوجهة، وأثبتت خلال اللفة الواحدة أنها تمثل تحديًا صعبًا ومخيفًا، فإن الموطن الجديد لجائزة إسبانيا الكبرى يقدم إثارة أقل حتى من الحلبة التي سبقتها برشلونة. وبما أنها بُنيت من الصفر، فإنها تمثل هدرًا لفرصة كبيرة.

فيل كليرين

طموحات لويس هاميلتون نحول اللقب تنتهي

من المثير للسخرية كيف تسير بعض الأمور، لأن آمال لويس هاميلتون في لقب الفورمولا 1 لعام 2026 بدأت وانتهت في إسبانيا. فمنذ سبعة سباقات فقط، حقق بطل العالم سبع مرات أول فوز طال انتظاره مع فيراري، بعدما أتقن استراتيجية التوقفات الثلاثة ليحقق انتصاره السابع في برشلونة.

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Rudy Carezzevoli / Getty Images

ولا شك أن هاميلتون كان متأثرًا عاطفيًا، وبينما كانت القصة الرئيسية بوضوح تتمحور حول فوزه لصالح فيراري، فإن ذلك فتح أيضًا الباب أمام إمكانية اندفاعه نحو لقبه العالمي الثامن. وكان خروج أنتونيللي من السباق يومها قد ترك فارقًا قدره 41 نقطة بين متصدر البطولة ومنافسه الجديد الأقرب هاميلتون، الذي كان يعيش فترة رائعة مع ثلاث منصات تتويج متتالية.

لكن تلك الآمال لم تتحول إلى واقع منذ ذلك الحين، إذ حقق هاميلتون منصة تتويج واحدة فقط، قبل أن ينتهي به الأمر إلى الخروج المبكر من سباق مدريد. وأصبح سائق فيراري يتراجع في ترتيب البطولة بدلًا من التقدم، ويمكن القول إن جميع آماله في تحقيق اللقب الثامن القياسي في 2026 انتهت عمليًا.

إد هاردي

عطلة نهاية أسبوع كارثية أخرى لبياستري

بات أوسكار بياستري الآن بعيدًا بأكثر من عام عن آخر انتصار له في الفورمولا 1، ولا يوجد الكثير ما يشير إلى أن هذا الجفاف سينتهي في أي وقت قريب. وعلى الأقل، لم يبدُ قريبًا من إنهائه هذا الأسبوع على حلبة مادرينغ.

صحيح أن مكلارين لم تبدُ في المنافسة فعليًا في إسبانيا، على الأقل حتى فاجأ نوريس الجميع بلفة رائعة منحته مركز الانطلاق الأول، تاركًا بياستري متأخرًا بفارق نصف ثانية في المركز السابع. لكن الفارق بين السائقين كان واضحًا بالفعل في وقت سابق من الحصة.

وفي السباق، احتك بياستري براسل عند الانطلاقة أثناء محاولته التوجه نحو فجوة لم تكن موجودة ببساطة، ما ألحق أضرارًا بالجناح الأمامي لسيارته وتسبب في تراجعه إلى المركز العاشر. ولن يساعده إنهاء السباق في المركز التاسع كثيرًا في تخفيف الضغط الواقع عليه، في يوم كان فيه زميله ينافس مجددًا على الفوز.

فيديريكو فاتوروس