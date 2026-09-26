خمس خلاصات سريعة من جائزة أذربيجان الكبرى

راسل يستغل فرصته لتقليص الفارق

حسنًا، دعونا لا نبالغ في أي شيء. لا يوجد صراع على البطولة بالمعنى الحقيقي، كما أن فوز جورج راسل في باكو لم يرفع فرصه فعليًا بشكل كبير. من واحد بالمئة إلى نحو اثنين بالمئة، على الأرجح، لكن بالكاد أكثر من ذلك.

ومع ذلك، لا بد من القول: أحسنت. بالنظر إلى الأفضلية التي امتلكتها مرسيدس أمام المنافسين، سيكون من المبالغ فيه أيضًا أن نشعر بالكثير من الحماس، وكان من الغريب بالتأكيد سماع راسل يُسأل خلال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة عما إذا كانت عودته للمنافسة على البطولة يمكن أن تبدأ الآن.

لكن ربما كانت هذه أكثر عطلات نهاية الأسبوع إقناعًا لراسل هذا العام، باستثناء أستراليا، حتى لو لم تتح لأنتونيللي فرصة حقيقية لإظهار ما يستطيع فعله بسبب خطئه الشخصي في القسم الأول من التصفيات.

فعل راسل ما كان يتوجب عليه فعله. وضع السيارة على قطب الانطلاق الأول بفارق ضخم، وحوّل ذلك إلى فوز، واستغل بالكامل يومًا سيئًا نادرًا لزميله في الفريق الذي عادة ما يكون بلا أخطاء.

هل يثبت ذلك أن راسل لا يزال قادرًا على الفوز باللقب هذا العام؟ ربما لا. لكن باعتباره تذكيرًا في الوقت المناسب بأنه ليس سائقًا بطيئًا ولا يستحق الاستبعاد تمامًا؟ بالتأكيد.

- أوليغ كاربوڤ

حجار يثبت لماذا اختارته ريد بُل زميلًا طويل الأمد لفيرستابن

لم يكن مكان إسحاق حجار في ريد بُل موضع شك على الإطلاق أثناء غيابه بسبب إصابة في المعصم، لكن عندما حصل السائق الفرنسي على تمديد لعقده عشية عودته إلى الفورمولا 1، أثار ذلك بعض علامات الاستفهام. من أين جاءت هذه الثقة الكبيرة به؟

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

لنعرض التسجيل. فعل حجار بالضبط ما وظفته ريد بُل من أجله، تأهل بشكل مثير للإعجاب في المركز الرابع ليكون في قلب الأحداث بعدما عانى ماكس فيرستابن من مشكلات ميكانيكية، ثم أتبع ذلك بأداء يخدم مصلحة الفريق في السباق.

وبعدما تخلى عن مركز واعد في وقت مبكر من السباق لصالح زميله في الفريق، لعب حجار دور السائق المساند، بل إنه طلب من فيرستابن الإسراع، وهو أمر لم يحدث منذ السنوات الأولى لسيرجيو بيريز مع ريد بُل.

وتمكن حجار من التعامل مع إعادة انطلاقين خلف سيارة الأمان، كما دفع أوسكار بياستري إلى ارتكاب خطأ، ليتبع فيرستابن إلى منصة التتويج ويكمل سباق عودة مثيرًا للإعجاب ويبرهن على سبب كونه سائقًا في ريد بُل.

- هايدن كوب

مواصفات B لويليامز توحي بأكثر مما تمّ تقديمه

وضعت ويليامز آمالًا كبيرة على مواصفات B المنتظرة منذ فترة طويلة لسيارة FW48 في باكو، والتي تضمنت هيكلًا جديدًا بالكامل وأخف وزنًا، إلى جانب أرضية معاد تصميمها. وقبل الحدث، قلل الفريق من التوقعات، معتبرًا الترقية خطوة تمهيدية نحو أمور أفضل في 2027 بدلًا من أن تكون قفزة ثورية.

وأكدت عطلة نهاية الأسبوع في أذربيجان ذلك إلى حد كبير، رغم أن وجود ويليامز مجددًا في قلب المنافسة ضمن مجموعة الوسط كان باعثًا على النشاط، إذ سمح ذلك لكارلوس ساينز بالتقدم إلى القسم الثالث من التصفيات.

لكن مع أن حلبة الشوارع عالية السرعة بدت وكأنها تناسب نقاط قوة الفريق الطبيعية، المدعوم بمحركات مرسيدس، فإن البقاء بعيدًا جدًا عن النقاط يوم السبت يبدو كفرصة ضائعة. ويتساءل المرء عما إذا كانت الحلبات ذات الارتكازيّة الأعلى في ماليزيا وسنغافورة ستكون لطيفة بالقدر نفسه على FW48. لا يزال الحكم النهائي مؤجلًا.

- فيل كليرين

هدف ذاتي لألبين مع ارتكاب كولابينتو أول خطأ كبير له في 2026

بدت ألبين في طريقها لتحقيق نتيجة قوية أخرى باعتبارها أفضل فريق خلف الفرق المتقدمة، وذلك لعطلة نهاية الأسبوع الثالثة على التوالي، مع وجود سائقيها في طريقهما لتسجيل النقاط. لكن باكو أظهرت مرة أخرى مدى سرعة تغير الأمور في الفورمولا 1.

فرانكو كولابينتو، ألبين ونيكو هلكنبرغ، أودي الصورة من قبل: Joe Portlock / Getty Images

وصل فرانكو كولابينتو بسرعة كبيرة جدًا إلى المنعطف الأول عند إعادة الانطلاق بعد فترة سيارة الأمان التي تسبب فيها حادث أليكس ألبون، فاصطدم بزميله في الفريق بيير غاسلي، الذي اصطدم بدوره بسيارة مكلارين الخاصة بلاندو نوريس.

وسارع الأرجنتيني إلى الاعتذار لغاسلي ولكامل فريق ألبين عن الخطأ الواضح والمكلف، والذي جاء في وقت يخوض فيه الفريق معركة متقاربة مع ريسينغ بولز على المركز الخامس في بطولة الصانعين.

وبعد التوتر بين غاسلي وكولابينتو في نهاية السباق السابق في مدريد، ثم الإساءة التي وُجهت إلى الفرنسي عبر الإنترنت، سيكون من الجدير متابعة الطريقة التي ستتعامل بها ألبين مع الوضع، داخليًا وعلنيًا على حد سواء.

- فيديريكو فاتوروس

بيريز يظهر براعته في سباقات حلبات الشوارع

احتل سيرجيو بيريز مركزًا مذهلًا هو الثالث عشر في حصة التجارب الحرة الثانية يوم الخميس، وكان أسرع بثانية كاملة في اللفة من زميله في الفريق فالتيري بوتاس، الذي يتمتع بخبرة مماثلة. وكان الفنلندي قد حصل على أرضية جديدة ومخمدات جديدة للتصفيات، ووصف التغييرات بأنها أحدثت تحولًا، لكن في السباق ابتعد بيريز عنه ببساطة بفارق تراوح بين ثانية وثانيتين في اللفة.

يمتلك بيريز قدرة لافتة على التعامل مع حلبات الشوارع، بقيادته النظيفة والدقيقة، مع قدرته الكبيرة على جعل المحور الخلفي ينزلق من دون أن ينتهي به الأمر إلى الاصطدام بالحائط. وقد نجح منذ فترة طويلة في السيطرة على أسلوب القيادة الجامح الذي ميّز بداياته في الفورمولا 1، والآن أصبح النموذج المثالي لـ"همسات الإطارات".

سيرجيو بيريز، كاديلاك الصورة من قبل: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

وقد تلقى كاتب هذا التقرير دعوة غير متوقعة لمشاهدة التجارب الحرة الثانية من مرآب كاديلاك، وبطبيعة الحال اتخذ موقعه إلى جانب بيريز. وكانت قيادته هنا مفيدة للفريق أيضًا، ففي إحدى المرات تساءل مهندس السباق كارلو باسّيتي عن شكل المكابح غير المعتاد، من وجهة نظره، عند دخول المنعطف الأول.

فأجاب بيريز، محتفظًا ببعض أسراره في مرآبه: "أسلوب باكو."

وفي السباق، ظل يراقب سائقي أودي في المراحل الأولى، قبل أن يفتح فارقًا تجاوز 20 ثانية مع زميله في الفريق. ومنحت فوضى سيارة الأمان بيريز لفترة وجيزة فرصة لانتزاع المركز الثالث عشر من سيارات أسرع، قبل أن يتجاوزه غابرييل بورتوليتو وأوسكار بياستري.

وكان المركز الخامس عشر مكافأة ضئيلة على أداء آخر أنيق، ومن المرجح أنه مر دون أن يلاحظه كثير من الجماهير، لأن الاهتمام كان منصبًا على المعركة في المقدمة بين جورج راسل وماكس فيرستابن. لكن الفارق الهائل مع بوتاس قبل حادث الفنلندي في اللفة الأخيرة لا بد أنه أثار علامات استفهام على جدار حظائر كاديلاك...

- ستيوارت كودلينغ