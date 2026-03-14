فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

خمس خلاصات سريعة من السباق القصير والتصفيات في جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1

مع وصول بطولة الفورمولا 1 إلى أول عطلة نهاية أسبوع تتضمن سباق قصيراً هذا الموسم في الصين، إليكم بعض الأمور التي تعلمناها بعد أحداث يوم السبت على حلبة شنغهاي الدولية.

فيليب كليرين
تم التحرير:
لويس هاميلتون، فيراري وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

1. الفارق الذي تمتلكه مرسيدس ليس مستحيلاً

يقال أن ملبورن كانت من الحلبات الأكثر فقراً في الطاقة ضمن روزنامة البطولة، وهو وصف يبدو وكأنه تضليل لأن المشكلة تكمن في السيارات نفسها وليس في الحلبات. 

وعلى أي حال، فأن شنغهاي التي توفر مناطق كبح أكثر حدة وفرصاً أكبر لاستعادة الطاقة قد تفسر إلى حد ما لماذا كانت مرسيدس أقل هيمنة خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه.

لا شك أن سيارة دبليو17 هي الأفضل في الحلبة، إذ أن مزاياها تتجاوز مجرد التقدم في إدارة الطاقة. فهي تتمتع أيضاً بخصائص ممتازة في الانعطاف والتعامل مع المنعطفات. 

لكن فيراري لم تكن بعيدة كثيراً أيضاً، وهو ما يمثل ارتياحاً لجماهير الفورمولا 1 المحايدة، ناهيك عن جماهير فيراري المتحمسة التي تتوق لرؤية منافسة على اللقب.

كما أظهر الخوف الذي تعرض له جورج راسل في التصفيات أن مرسيدس ليست منيعة تماماً أيضاً، بينما يبدو أن فيراري أصبحت تمتلك الآن حصانين في السباق مع لويس هاميلتون الذي بدا قوياً ويقود سيارة تناسبه أكثر بكثير.

2. هل بدأت مكلارين "العودة الكبيرة"؟

كان سباق ملبورن بمثابة عطلة نهاية أسبوع قاسية بالنسبة لحاملي اللقب، حيث وجدت مكلارين نفسها متأخرة من حيث الأداء العام للسيارة وفهم وحدة طاقة مرسيدس مقارنة بالفريق المصنعي.

لكن مكلارين تبدو الآن بشكل أكثر إقناعاً ثالث أسرع فريق في الصين في ظل معاناة ريد بُل، كما أن الفارق بينها وبين مرسيدس وفيراري يبدو أصغر أيضاً مع انخفاض متطلبات استعادة الطاقة. ولو قدم لاندو نوريس لفة تصفيات أفضل قليلاً لكان بإمكانه - وربما كان يجب عليه - أن يفصل بين سيارتي فيراري.

وبالنظر إلى السجل المثير للإعجاب لفريق مكلارين في إدخال تحديثات كبيرة على سياراته، فليس من الحكمة المراهنة ضد فريق ووكينغ في أن يكون ضمن المنافسين في وقت لاحق من هذا العام.

3. بيرمان وجد سرعة إضافية

كان أوليفر بيرمان أحد الأسماء التي نالت الإشادة الأسبوع الماضي، لكن الحقيقة أنه ربما يستحق أكثر من ذلك بالفعل. فبعد تفوقه على زميله في الفريق إستيبان أوكون خلال فترات طويلة من الموسم الماضي، حقق بيرمان مركزاً سابعاً رائعاً في أستراليا ثم دعم ذلك بنقاط إضافية في سباق القصير بالصين إضافة إلى وصول جديد إلى المرحلة الثالثة من التصفيات.

ولا يزال بيرمان في العشرين من عمره فقط، ويبدو أنه السائق الذي حقق أكبر قفزة بين ناشئي موسم 2025 مقارنة بما كان عليه قبل عام، رغم أن كيمي أنتونيللي يستحق أيضاً أن يكون ضمن هذا النقاش. يبدو المستقبل مشرقاً لكليهما، وفي حالة بيرمان فمن المرجح أن يكون بلون فيراري الأحمر.

4. مشاكل ريد بُل تتجاوز بكثير وحدة الطاقة

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

جرى الحديث كثيراً عن التحدي الهائل الذي تواجهه ريد بُل في أن تصبح شركة مصنعية كاملة لوحدات الطاقة. وقد قام مصنع وحدات طاقة ريد بُل فورد بعمل مذهل بصراحة ليصل إلى هذه المرحلة المتقدمة.

لكن سباق الصين كشف أيضاً عن مشاكل أساسية في سيارة آر بي 22 نفسها، حيث يبدو توازن السيارة مضطرباً بشكل واضح سواء في إعدادات التصفيات أو في اللفات الطويلة. وقد أدى ذلك إلى خروج نادر وغريب لماكس فيرستابن عن المسار في السباق القصير، كما اكتفى بالمركز الثامن على شبكة الانطلاق بفارق يقارب ثانية كاملة عن صاحب مركز الانطلاق الأول أنتونيللي.

النقطة الإيجابية الوحيدة هي أن إسحاق حجار يبدو سائقاً واعداً، حيث تبع فيرستابن عن قرب في المركز التاسع. لكن البقاء بعيداً إلى هذا الحد عن مركز الانطلاق الأول أمر محبط.

5. أستون مارتن وكاديلاك يحققان خطوات صغيرة

يبدو أن أستون مارتن من أكبر المعجبين بفكرة السباق القصير، لأنه يمنح الفريق الذي يعاني فرصة على الأقل لرؤية بعض الأعلام المربعة خلال هذه المرحلة الصعبة من شراكته الجديدة مع هوندا.

قدم فرناندو ألونسو ولانس سترول أداءً أكثر احتراماً في السباق القصير المكون من 19 لفة، رغم أن النتيجة تأثرت بدخول سيارة الأمان في النهاية، كما لم يتمكنا من تشكيل أي تهديد حقيقي لبقية فرق وسط الترتيب.

وفي التصفيات، كانت مشاكل ويليامز هي التي جعلت الفارق بين أستون مارتن وبقية فرق الوسط يبدو أصغر مما هو عليه في الواقع. فقد بلغ الفارق بين ألونسو وأفضل سيارة من فرق مثل هاس وألبين نحو 1.6 ثانية.

لكن أكبر قلق لدى أستون مارتن حالياً هو ببساطة الوصول إلى يوم الأحد في ظل نقص قطع الغيار لديها، ولذلك فأن تركيزها يجب أن يكون فقط على إكمال اللفات بشكل موثوق. ومن هذه الناحية، سار يوم السبت تقريباً كما كان الفريق يتمنى.

أما فريق كاديلاك فيبدأ الآن في مواجهة الواقع بعد أن نجح في أنهاء السباق في ظهوره الأول في أستراليا، إذ واجه الفريق المزيد من مشاكل الموثوقية التي أشار سيرجيو بيريز إلى أنها ظهرت بالفعل منذ اختبارات برشلونة. 

ومع ذلك، فأن دخول فالتيري بوتاس في منافسة مع سيارات أستون مارتن خلال التصفيات يمثل على الأقل إشارة مشجعة إلى أن الفريق بدأ يكتشف المزيد من القصير تدريجياً.

لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، لاندو نوريس، ماكلارين

المشجعون

مشجعو كارلوس ساينز، فريق ويليامز

أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

وصول ألكسندرا لوكلير إلى منطقة البادوك

أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جرايم لودون، مدير فريق كاديلاك، وفريدريك فاسور، مدير فريق سكوديريا فيراري

لورا مولر، مهندسة السباق في فريق هاس للفورمولا 1، على خط الانطلاق

لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

بيير غاسلي، ألبين

أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

لويس هاميلتون، فيراري

ماكس فيرستابين، فريق ريد بول راسينغ

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

أوسكار بيستري، ماكلارين

ماكس فيرستابين، فريق ريد بول للسباقات، أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

لويس هاميلتون، فيراري، لاندو نوريس، ماكلارين

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

أوسكار بيستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

لويس هاميلتون، فيراري، لاندو نوريس، ماكلارين

ليام لوسون، فريق راسينغ بولز

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1، فرناندو ألونسو، أستون مارتن رايسينغ

جورج راسل، مرسيدس

لويس هاميلتون، فيراري

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

لويس هاميلتون، فيراري

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

تشارلز لوكلير، فيراري

جورج راسل، مرسيدس

ماكس فيرستابين، فريق ريد بول للسباقات، غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

غابرييل بورتوليتو، حادث فريق أودي للفورمولا 1

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

