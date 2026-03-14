1. الفارق الذي تمتلكه مرسيدس ليس مستحيلاً

يقال أن ملبورن كانت من الحلبات الأكثر فقراً في الطاقة ضمن روزنامة البطولة، وهو وصف يبدو وكأنه تضليل لأن المشكلة تكمن في السيارات نفسها وليس في الحلبات.

وعلى أي حال، فأن شنغهاي التي توفر مناطق كبح أكثر حدة وفرصاً أكبر لاستعادة الطاقة قد تفسر إلى حد ما لماذا كانت مرسيدس أقل هيمنة خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه.

لا شك أن سيارة دبليو17 هي الأفضل في الحلبة، إذ أن مزاياها تتجاوز مجرد التقدم في إدارة الطاقة. فهي تتمتع أيضاً بخصائص ممتازة في الانعطاف والتعامل مع المنعطفات.

لكن فيراري لم تكن بعيدة كثيراً أيضاً، وهو ما يمثل ارتياحاً لجماهير الفورمولا 1 المحايدة، ناهيك عن جماهير فيراري المتحمسة التي تتوق لرؤية منافسة على اللقب.

كما أظهر الخوف الذي تعرض له جورج راسل في التصفيات أن مرسيدس ليست منيعة تماماً أيضاً، بينما يبدو أن فيراري أصبحت تمتلك الآن حصانين في السباق مع لويس هاميلتون الذي بدا قوياً ويقود سيارة تناسبه أكثر بكثير.

2. هل بدأت مكلارين "العودة الكبيرة"؟

كان سباق ملبورن بمثابة عطلة نهاية أسبوع قاسية بالنسبة لحاملي اللقب، حيث وجدت مكلارين نفسها متأخرة من حيث الأداء العام للسيارة وفهم وحدة طاقة مرسيدس مقارنة بالفريق المصنعي.

لكن مكلارين تبدو الآن بشكل أكثر إقناعاً ثالث أسرع فريق في الصين في ظل معاناة ريد بُل، كما أن الفارق بينها وبين مرسيدس وفيراري يبدو أصغر أيضاً مع انخفاض متطلبات استعادة الطاقة. ولو قدم لاندو نوريس لفة تصفيات أفضل قليلاً لكان بإمكانه - وربما كان يجب عليه - أن يفصل بين سيارتي فيراري.

وبالنظر إلى السجل المثير للإعجاب لفريق مكلارين في إدخال تحديثات كبيرة على سياراته، فليس من الحكمة المراهنة ضد فريق ووكينغ في أن يكون ضمن المنافسين في وقت لاحق من هذا العام.

3. بيرمان وجد سرعة إضافية

كان أوليفر بيرمان أحد الأسماء التي نالت الإشادة الأسبوع الماضي، لكن الحقيقة أنه ربما يستحق أكثر من ذلك بالفعل. فبعد تفوقه على زميله في الفريق إستيبان أوكون خلال فترات طويلة من الموسم الماضي، حقق بيرمان مركزاً سابعاً رائعاً في أستراليا ثم دعم ذلك بنقاط إضافية في سباق القصير بالصين إضافة إلى وصول جديد إلى المرحلة الثالثة من التصفيات.

ولا يزال بيرمان في العشرين من عمره فقط، ويبدو أنه السائق الذي حقق أكبر قفزة بين ناشئي موسم 2025 مقارنة بما كان عليه قبل عام، رغم أن كيمي أنتونيللي يستحق أيضاً أن يكون ضمن هذا النقاش. يبدو المستقبل مشرقاً لكليهما، وفي حالة بيرمان فمن المرجح أن يكون بلون فيراري الأحمر.

4. مشاكل ريد بُل تتجاوز بكثير وحدة الطاقة

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

جرى الحديث كثيراً عن التحدي الهائل الذي تواجهه ريد بُل في أن تصبح شركة مصنعية كاملة لوحدات الطاقة. وقد قام مصنع وحدات طاقة ريد بُل فورد بعمل مذهل بصراحة ليصل إلى هذه المرحلة المتقدمة.

لكن سباق الصين كشف أيضاً عن مشاكل أساسية في سيارة آر بي 22 نفسها، حيث يبدو توازن السيارة مضطرباً بشكل واضح سواء في إعدادات التصفيات أو في اللفات الطويلة. وقد أدى ذلك إلى خروج نادر وغريب لماكس فيرستابن عن المسار في السباق القصير، كما اكتفى بالمركز الثامن على شبكة الانطلاق بفارق يقارب ثانية كاملة عن صاحب مركز الانطلاق الأول أنتونيللي.

النقطة الإيجابية الوحيدة هي أن إسحاق حجار يبدو سائقاً واعداً، حيث تبع فيرستابن عن قرب في المركز التاسع. لكن البقاء بعيداً إلى هذا الحد عن مركز الانطلاق الأول أمر محبط.

5. أستون مارتن وكاديلاك يحققان خطوات صغيرة

يبدو أن أستون مارتن من أكبر المعجبين بفكرة السباق القصير، لأنه يمنح الفريق الذي يعاني فرصة على الأقل لرؤية بعض الأعلام المربعة خلال هذه المرحلة الصعبة من شراكته الجديدة مع هوندا.

قدم فرناندو ألونسو ولانس سترول أداءً أكثر احتراماً في السباق القصير المكون من 19 لفة، رغم أن النتيجة تأثرت بدخول سيارة الأمان في النهاية، كما لم يتمكنا من تشكيل أي تهديد حقيقي لبقية فرق وسط الترتيب.

وفي التصفيات، كانت مشاكل ويليامز هي التي جعلت الفارق بين أستون مارتن وبقية فرق الوسط يبدو أصغر مما هو عليه في الواقع. فقد بلغ الفارق بين ألونسو وأفضل سيارة من فرق مثل هاس وألبين نحو 1.6 ثانية.

لكن أكبر قلق لدى أستون مارتن حالياً هو ببساطة الوصول إلى يوم الأحد في ظل نقص قطع الغيار لديها، ولذلك فأن تركيزها يجب أن يكون فقط على إكمال اللفات بشكل موثوق. ومن هذه الناحية، سار يوم السبت تقريباً كما كان الفريق يتمنى.

أما فريق كاديلاك فيبدأ الآن في مواجهة الواقع بعد أن نجح في أنهاء السباق في ظهوره الأول في أستراليا، إذ واجه الفريق المزيد من مشاكل الموثوقية التي أشار سيرجيو بيريز إلى أنها ظهرت بالفعل منذ اختبارات برشلونة.

ومع ذلك، فأن دخول فالتيري بوتاس في منافسة مع سيارات أستون مارتن خلال التصفيات يمثل على الأقل إشارة مشجعة إلى أن الفريق بدأ يكتشف المزيد من القصير تدريجياً.

