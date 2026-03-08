خمس خلاصات سريعة من أول سباق في الفورمولا 1 في العصر الجديد في ملبورن

الفورمولا 1 الجديدة… مختلفة

هناك الكثير مما يمكن استيعابه بعد سباق ملبورن. لكنّ شيئًا واحدًا كان واضحًا: السائقون ليسوا من أكبر المعجبين بهذه الفورمولا 1 الجديدة. وليس من الصعب فهم السبب، فقد أوضحوا وجهة نظرهم بوضوح في وسائل الإعلام. الأمر معقد للغاية و"غير طبيعي" ويتعارض مع الحدس، وفي بعض الجوانب يذكّر بالفعل ببطولة الفورمولا إي. بعض لقطات الكاميرا على متن السيارات، التي تُظهر كيف تتباطأ السيارات عند نهاية الخطوط المستقيمة، كانت غير مريحة للمشاهدة بالنسبة للجماهير التقليدية، ومن غير المرجح أن يتوقف الجدل حول ما إذا كانت الفورمولا 1 قد ذهبت بعيدًا جدًا في تعقيد هذه القوانين في أي وقت قريب.

ومع ذلك، فإن ملبورن لا تزال مجرد عينة أولى، وقد قيل الكثير عن أن هذه الحلبة تحديدًا تُعد واحدة من أكثر الحلبات صعوبة بالنسبة لسيارات الفورمولا 1 الجديدة. لن يكون الأمر نفسه على الحلبات الأخرى، وربما من غير المحظوظ أن تتشكل الانطباعات الأولى عن العصر الجديد للفورمولا 1 بناءً على السباق في أستراليا.

مع ذلك، شهدنا سباقات افتتاحية أكثر مللًا، وإذا تجاهلت كل هذه التعقيدات، فإن اللفات القليلة الأولى قدمت عرضًا جيدًا. ربما الأمر ليس سيئًا إلى هذا الحد في النهاية؟

- أوليغ كاربوف

مرسيدس متقدمة كثيرًا… لكنها ليست بعيدة المنال

إذا نظرت إلى النتائج سترى ما بدا وكأنه ثنائية سهلة لمرسيدس من الصف الأول وحتى منصة التتويج. لكن رغم أن تفوقها في التصفيات بدا كبيرًا، فإن السباق الافتتاحي لموسم 2026 قدم بعض المؤشرات، وربما الطمأنينة، على أن السهام الفضية ليست في فئة خاصة بها تمامًا على مسافة السباق.

جورج راسل وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

تماشيًا مع توقعات ما قبل الموسم، تبدو فيراري أقرب منافس لمرسيدس، وقد قدمت الفترة الأولى من سباق ألبرت بارك قدرًا من الإثارة أكثر مما كان متوقعًا على الأرجح. ويظهر ذلك أنه مع سباق تطوير ضخم يلوح في الأفق، فإن مرسيدس متقدمة بالفعل لكنها ليست بعيدة المنال.

لكنّ الأمر الأكثر إثارة للقلق هو مدى تأخر مكلارين وإلى حد أقل ريد بُل خلال فترات السباق، حيث عانى لاندو نوريس سائق مكلارين من تآكل مفرط في الإطارات. وقد يكون ذلك قيدًا خاصًا بهذه الحلبة.

لم يفعل الفائز في ملبورن جورج راسل شيئًا ليُبعد المرشحين عنه لدى شركات المراهنات بينما يسعى لاستغلال ما قد تكون أول سيارة قادرة على منحه لقب البطولة في مسيرته. وفي الوقت نفسه، يبدو أن كيمي أنتونيللي على وشك تحقيق أول فوز له في سباق جائزة كبرى في أي وقت قريب.

- فيل كليرين

أوسكار بياستري لا يستطيع التقاط أنفاسه

قال أدريان نيوي قبل جائزة أستراليا الكبرى إن فرناندو ألونسو يعيش "حالة ذهنية صعبة" وسط معاناة أستون مارتن، التي أنهت تقريبًا كل آماله في الفوز بلقب ثالث في الفورمولا 1 وهو في سن الرابعة والأربعين. لكن على الأقل لديه عزاء كونه بطل عالم بالفعل، وهو أمر لا يملكه أوسكار بياستري بعد انهياره في نهاية العام الماضي.

الطريقة التي خسر بها لقب 2025 أمام زميله في مكلارين كانت مؤلمة، وكان من الضروري أن يبدأ بياستري موسم 2026 بشكل قوي حتى ينهض تمامًا من تلك الضربة ويزيل أي شكوك قد تكون موجودة حوله.

لكنه فشل في ذلك بعدما تعرض لحادث عند المنعطف الرابع في لفة الاستطلاع، ما يعني أنه لم يتمكن حتى من الانطلاق في سباق موطنه. قد يكون عامًا جديدًا، لكن الأمر يبدو وكأن بياستري لا يستطيع التقاط أنفاسه، لأن السؤال هو: متى كانت آخر مرة حقق فيها نتيجة جيدة؟ ربما فوزه في زاندفورت في أغسطس الماضي.

كان ذلك منذ وقت طويل، وأصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يجد طريقة لإيقاف هذا التراجع، وإلا فإنه سيتخلف عن نوريس وعن بقية منافسيه.

- إد هاردي

لا معجزات لأستون مارتن… ولن تكون هناك قريبًا

وصل فريق أستون مارتن إلى جائزة أستراليا الكبرى مع دقّ ناقوس الخطر، وأضاف أدريان نيوي مزيدًا من القلق عندما كشف بعد حصّة التجارب الحرة الأولى التي لم يتمكن فرناندو ألونسو من المشاركة فيها وأكمل خلالها لانس سترول ثلاث لفات تثبيت فقط أنه لا توجد بطاريات احتياطية. ومع معاناة موثوقية محرك هوندا، لم يتمكن السائق الكندي أيضًا من المشاركة في التصفيات. تمكن السائقان من إكمال عدد لفات أكبر مما توقعه نيوي قبل عطلة نهاية الأسبوع، لكن من الواضح أن الفريق ليس في المكان المطلوب بعد.

بعد فترة إعداد مؤلمة للغاية وانسحاب مزدوج في الجولة الأولى، فإن الخبر السيئ بالنسبة لأستون مارتن هو أن السباق التالي سيأتي بسرعة، الأسبوع المقبل، ولا يبدو أن هناك أي معجزات في الطريق هناك أيضًا. أوضح الفريق أنه اضطر إلى سحب ألونسو من السباق "للحفاظ على المكونات"، وفي النهاية أكد السباق أسوأ المخاوف: لا توجد موثوقية… ولا أداء.

أصاب ألونسو كبد الحقيقة يوم السبت: حتى لو تمكنوا من تحسين الهيكل عندما ينجحون في إكمال السباقات، فهناك عجز هائل في القوة لن يتم حله بين ليلة وضحاها، بل لن يحدث قبل دخول نظام "أديو" حيز العمل بعد أول ستة سباقات على أقرب تقدير. كابوس لمشروع كان يُفترض، بالنظر إلى الأسماء والموارد الموجودة فيه، أن يحقق شيئًا عظيمًا.

- خوسيه كارلوس دي سيليس

أرفيد لينبلاد يبرر صعوده السريع

تألق أرفيد لينبلاد في ظهوره الأول في الفورمولا 1. قدّم السائق البالغ من العمر 18 عامًا أداءً قويًا منذ أول حصّة تجارب حرة في ملبورن، حيث أنهى الحصة في المركز الخامس، ثم بلغ القسم الثالث من التصفيات ليحجز مكانًا ضمن العشرة الأوائل على شبكة الانطلاق في أول سباق له.

لم يكن السباق استثناءً. ففي بعض اللحظات صعد حتى المركز الرابع بينما كان يتقن المتطلبات التكتيكية الجديدة لقيادة سيارة فورمولا 1 لعام 2026، ووجد نفسه حتى في مواجهة مع ماكس فيرستابن بينما كان بطل العالم أربع مرات يستعيد المراكز بعد حادثه يوم السبت.

قد يبدو أن لينبلاد قد تم تسريع صعوده عبر سلم بطولات المقعد الأحادي في طريقه إلى الفورمولا 1 بعدما حصل على مقعد مع ريسينغ بولز عقب ترقية إسحاق حجار إلى ريد بُل. ومع ذلك، بدد الشاب السويدي-البريطاني أي شكوك متبقية بقيادة هادئة أنهاها داخل النقاط في أستراليا باحتلاله المركز الثامن. وسيكون من المثير للاهتمام متابعة كيف سيتطور موسمه.