ترجمة وإعداد/ أحمد مجدي

تعود الفورمولا 1 إلى أرض مألوفة هذا الأسبوع، مع احتفال أذربيجان بالذكرى العاشرة لوجودها ضمن روزنامة البطولة.

دخلت حلبة شوارع باكو إلى الروزنامة للمرة الأولى تحت اسم جائزة أوروبا الكبرى في عام 2016، قبل أن تستضيف جائزة أذربيجان الكبرى اعتبارًا من عام 2017، في كل موسم باستثناء موسم 2020 الذي تأثر بجائحة كوفيد-19.

وقد شهدت العديد من اللحظات التي لا تُنسى، بدءًا من الفوز المذهل لدانيال ريكاردو من المركز العاشر في عام 2017، مرورًا باصطدامه بزميله في الفريق ماكس فيرستابن في عام 2018، وصولًا إلى سباق 2021 الحافل بالأحداث.

نأمل أن تشهد الفورمولا 1 المزيد من الأحداث المماثلة هذا الأسبوع، مع استضافة باكو الجولة الخامسة عشرة من موسم 2026، مع تبقي ثماني جولات بعد السباق المقام بجوار بحر قزوين.

وإليكم خمسة أمور يجب الانتباه إليها.

السباق سيقام يوم السبت

علم أذربيجان الصورة من قبل: صور غيتي

تحتفل أذربيجان بيومها الخاص لإحياء الذكرى يوم الأحد، والذي يُقام كل عام في 27 سبتمبر لتكريم الذين لقوا حتفهم في حرب ناغورنو كاراباخ الثانية. وبدأ الصراع في ذلك اليوم من عام 2020 واستمر 44 يومًا، وانتهى بـ"انتصار" أذربيجان على أرمينيا في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.

وبما أن الدولة الواقعة بين أوروبا وآسيا ستحيي هذه المناسبة يوم الأحد، طلب منظمو السباق نقل عطلة نهاية الأسبوع إلى الأمام يومًا واحدًا، وهذا ما حدث بالفعل. وهذا يعني أن اليوم الإعلامي سيقام الآن يوم الأربعاء، قبل التجارب الحرة الأولى والثانية يوم الخميس، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا و4:00 عصرًا بالتوقيت المحلي على التوالي.

وسيُخصص يوم الجمعة للتجارب الحرة الأخيرة والتصفيات، أيضًا في الساعة 12:30 ظهرًا و4:00 عصرًا، قبل السباق يوم السبت، مع انطفاء الأضواء عند الساعة 3:00 عصرًا. ومن المفترض ألا يؤثر ذلك كثيرًا على مجريات السباق، لكن احرصوا على ضبط التذكيرات حتى لا تضعوا خططًا لمشاهدته يوم الأحد!

- إد هاردي

مسألة استخدام الطاقة تتصدر جدول الأعمال من جديد

لانس سترول، أستون مارتن وفرانكو كولابينتو، ألبين الصورة من قبل: صور غيتي

في عالم موازٍ لا تكون فيه قوانين وحدات الطاقة في الفورمولا 1 لعام 2026 بهذا التعقيد المربك، لكان الحديث قبل جائزة أذربيجان الكبرى يتركز بشكل صحيح على مدى ظهور السيارات الجديدة، الأقصر والأخف والأكثر رشاقة، بصورة أكثر حيوية ونشاطًا حول حلبة شوارع باكو مقارنة بسيارات التأثيرات الأرضية الثقيلة من الجيل السابق. كما أن انخفاض الارتكازية، إلى جانب الإطارات الأضيق، كان سيضيف المزيد من الإثارة إلى الخط المستقيم الشهير للحلبة ومنطقة الكبح الخطرة التي تنتظر السائقين في نهايته.

لكن بدلًا من ذلك، سيكون موضوع إدارة الطاقة المثير للجدل هو محور ملاحظات السائقين.

سيؤدي الخط المستقيم الطويل في باكو إلى استنزاف احتياطي البطارية بسهولة قبل نهايته بوقت طويل، ما سيؤدي إلى بدء مرحلة خفض الطاقة، حيث يعمل النظام على تقليص المدخل الكهربائي تدريجيًا. وستساعد منطقة طويلة لوضع الخط المستقيم على الخط المستقيم في الحد من بعض هذه التأثيرات، لكن الحاجة إلى استعادة الطاقة من أجل الهجوم أو الدفاع بين المنعطفين الثاني والثالث ستؤثر في الطريقة التي يتعامل بها السائقون مع منطقة الكبح القوية عند المنعطف الأول.

وهذه حلبة سيصفها المهندسون بأنها حتمية، نظرًا لأن المناطق التي يمكن فيها تحقيق زمن لفة أسرع من خلال استخدام الدفع الكهربائي واضحة.

كما من المرجح أن تضخم الفروقات الصغيرة في أساليب القيادة، والتي يمكن أن تتراكم لتجعل سرعات السائقين القصوى مختلفة عن زملائهم في الفريق. والمنعطف الأخير يمثل تحديًا كبيرًا، وأي سرعة يفقدها السائق بسبب الانزلاق سيتعين استعادتها من خلال التسارع من جديد، وهو ما سيُخصم من "ميزانية" الطاقة الكهربائية على الخط المستقيم.

- ستيوارت كودلينغ

السباق الأخير قبل تحديثات مرسيدس

كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: صور غيتي

كانت تحديثات السيارات إحدى ساحات المعركة الرئيسية في موسم 2026، مع تغير ترتيب القوة باستمرار تبعًا لمن قام بتركيب التحديثات وموعد ذلك. وكان هذا الأمر محورًا رئيسيًا للحديث في مقدمة الترتيب، إذ اتبعت مرسيدس، متصدرة البطولة، استراتيجية مختلفة عن أقرب منافسيها، فيراري ومكلارين.

ففي الوقت الذي اتبعت فيه الأخيرتان نهجًا هجوميًا يركز على تقديم التحديثات مبكرًا، فضلت مرسيدس تركيب تعديلات طفيفة مخصصة لكل سباق، مع وصول حزمة التحديثات الرئيسية الوحيدة لها في مونتريال خلال مايو. وقد سمح النهج الأقل هجومية لفيراري ومكلارين بتقليص الفارق، بعدما فازت الأسهم الفضية بالسباقات الستة الأولى من البول بوزيشن، قبل أن تحقق أربعة انتصارات في آخر ثمانية سباقات.

لكن هذا التفوق قد يعود من جديد عندما تركب مرسيدس تحديثها الرئيسي التالي في ماليزيا بين 2 و4 أكتوبر. وهذا يعني أن باكو ستكون آخر سباق لمرسيدس بحزمتها الحالية، التي لم تكن سيئة على الإطلاق، مع استمرار متصدر البطولة كيمي أنتونيللي في الفوز بآخر سباقين.

وفي ظل المستوى الذي يقدمه حاليًا، لا ينبغي استبعاد إمكانية تحقيق السائق البالغ من العمر 20 عامًا ثلاثة انتصارات متتالية، بينما يواصل اندفاعه نحو لقبه الأول. ويتقدم أنتونيللي بفارق 81 نقطة عن زميله جورج راسل، صاحب المركز الثاني، بعدما تخلى البريطاني عمليًا عن آماله في اللقب في السباق الأخير بمدريد.

- إد هاردي

ماذا حدث لبياستري؟

أوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: صور غيتي

كان من المفترض أن تمنح باكو أوسكار بياستري فرصة هائلة العام الماضي لتوسيع صدارته في بطولة العالم. فقد فاز في أذربيجان في الموسم السابق، وتصدى لكل محاولات شارل لوكلير للتجاوز، وكان قد جمع خلال عام 2025 فارقًا بلغ 31 نقطة أمام لاندو نوريس في صدارة الترتيب. وكان ماكس فيرستابن يتأخر عنه بفارق 94 نقطة إضافية.

لكن خيوط نسيج بطولة بياستري بدأت تتفكك. فقد أدى حادث في القسم الثالث من التصفيات مع بداية تساقط الرذاذ واشتداد الرياح إلى دفع السائق الأسترالي نحو الحائط عند المنعطف الثالث، ليبدأ السباق من المركز التاسع على شبكة الانطلاق. ثم ازدادت الأمور سوءًا: تجاوز بياستري إشارة الانطلاق، ودخل في وضع منع التوقف، ليتراجع إلى مؤخرة المجموعة، قبل أن يتعرض لحادث عند المنعطف السادس. وقد بدأ الضغط يؤثر على السائق الأسترالي الذي اشتهر بهدوئه، وكانت تلك اللحظة هي التي غيّرت موازين القوى في صراع اللقب.

ويعود بياستري إلى أذربيجان من دون أي انتصار باسمه منذ ذلك الحين، إذ يعود فوزه الأخير إلى جائزة هولندا الكبرى لعام 2025. وكان هذا الموسم صعبًا عليه عمومًا. إذ لم تناسبه مستويات الارتكازية المنخفضة وتكتيكات نشر الطاقة بشكل خاص، بينما يعتقد مدير فريق مكلارين أندريا ستيلا أن بياستري يخسر الوقت بسبب اضطراره إلى التفكير كثيرًا في مدخلاته أثناء القيادة.

لكن بياستري أثبت من قبل قدرته على تقديم أداء مذهل في باكو، بفضل فوزه في 2024، وسيكون من المناسب أن يختتم فترة صعبة امتدت 12 شهرًا بإيقاف سلسلة نتائجه المتراجعة وتحقيق نتيجة تتصدر العناوين.

وبالطبع، الأنماط المثالية لا تحدث بهذه الطريقة تمامًا، لكن فكرة قلب الأمور في الحلبة التي انهارت فيها كل الأمور بالنسبة إليه العام الماضي قد تمنح بياستري ذلك القدر الإضافي من الحافز للتخلص من شبح 2025.

- جايك بوكال-ليغي

تساؤلات حول مستقبل ألونسو ... من جديد

فرناندو ألونسو، أستون مارتن الصورة من قبل: صور غيتي

أصبح مستقبل فرناندو ألونسو أحد الموضوعات المتكررة في سباقات الجائزة الكبرى الأخيرة. ففي إسبانيا في السباق الماضي، كشف رئيس فيا محمد بن سليم أنه تحدث مع السائق البالغ من العمر 45 عامًا، وتعهد بمساعدته وسط الفترة الصعبة التي يعيشها فريق أستون مارتن.

وقال ألونسو نفسه عندما سُئل في المؤتمر الصحفي يوم الخميس عن موعد إعلانه خططه لعام 2027: "ليس قريبًا". وأضاف: "لأنني أعتقد أن الأمر جميل، أليس كذلك؟". والسؤال في باكو هو ما إذا كان الغموض المحيط بمستقبله سيظل جميلًا، في ظل الاعتقاد بأن خططه قد تكون حُسمت بالفعل وأنه يحاول ببساطة ممارسة بعض الضغط على الفورمولا 1. لذلك، توقعوا المزيد من الشكاوى بشأن مدى سوء سيارات 2026 من السائق الإسباني المخضرم، الذي ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم.

وبعد أن ذكر اسم طاهيه ومسؤول العلاقات الإعلامية لديه، هل سيأتي الدور على مدير مجتمع الفريق؟

لكن ماذا عن سيارته؟ ستجلب أستون مارتن الجزء الأخير من حزمة تحديثاتها إلى باكو، مع أمل الفريق في أن تقترب السيارة أخيرًا من حد الوزن المسموح به لسيارة أستون مارتن. أما هوندا، التي لا تملك المزيد من التحديثات قيد الإعداد، فتعتقد أنه لا يزال هناك بعض الأداء الذي يمكن استخراجه من حزمتها الحالية، وسيكون على مزود وحدة الطاقة المساعدة في جعل خوض سباق ينتهي بتسجيل النقاط أمرًا ممكنًا.

- خوسيه كارلوس دي سيليس