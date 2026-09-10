إعداد وترجمة / أحمد مجدي

سترحب الفورمولا 1 بمضيف جديد لجائزة إسبانيا الكبرى في عطلة نهاية هذا الأسبوع، مع ظهور حلبة مدريد للمرة الأولى على مشارف العاصمة الإسبانية.

وهي تحل مكان برشلونة، التي كانت تستضيف جائزة إسبانيا الكبرى سابقًا، ولا تزال موجودة في روزنامة الفورمولا 1 ولكن تحت اسم جديد، بعدما استضافت سباقها في 2026 خلال شهر يونيو، والذي فاز به لويس هاميلتون.

وستكون هذه المرة الأولى التي تظهر فيها مدريد على روزنامة الفورمولا 1 منذ حلبة جاراما القديمة في عام 1981، وهي واحدة من العديد من الأمور التي ستكون موضع حديث خلال الجائزة الكبرى.

وإليكم خمسة أمور يجب الانتباه إليها في هذه الجائزة.

سيكون كل شيء على ما يرام في الليل... ربما

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: مادرينغ

مع أي حدث جديد، هناك قدر معين من الأمور التي تحتاج إلى الترتيب والاستقرار. خذوا النسخة الأولى من جائزة ميامي الكبرى على سبيل المثال، حيث أدى الموقع غير المثالي لمنشآت تقديم الطعام إلى صعوبات في توفير الطعام الساخن لمناطق الضيافة.

يا للهول! ألا يفكر أحد في كبار الشخصيات المساكين ومقبلاتهم الباردة؟

مع ذلك، تستضيف مونزا سباقات الجائزة الكبرى منذ فترة طويلة قبل انطلاق بطولة العالم، ومع ذلك فإن مجرد الدخول إلى الحلبة والخروج منها لا يزال يمثل ملحمة من الفوضى الخالصة. وينطبق الأمر نفسه على أبوظبي، حيث يجد الزوار غالبًا أنفسهم يتساءلون لماذا لا تزال الترتيبات عند البوابات في حالة من الفوضى رغم استضافة الفورمولا 1 سنويًا منذ عام 2009.

ولهذا السبب، لم يكن مفاجئًا عندما وصل فريقنا المتخصص إلى حلبة مدريد، حسنًا، ربما باستثناء فيل الذي كان لا يزال عالقًا في قطار في مكان ما بين برشلونة ومدريد، ولم يتمكن من العثور على أية طريقة للانتقال من المركز الإعلامي إلى منطقة الحظائر. ومن كان يتجول وهو يبدو تائهًا: بيدرو دي لا روزا وكيمي أنتونيللي.

وستضيف الفوضى اللوجستية إلى التحديات التي تواجه الفرق أثناء تجهيز معداتها، بالنظر إلى أن هذا هو السباق الثاني ضمن سباقين متتاليين. وبافتراض أن السائقين سيتمكنون من العثور على منصات الصيانة الخاصة بهم، وأن هناك سيارات لقيادتها، فمن يدري أي نوع من الفوضى قد يحدث بمجرد خروج السيارات إلى الحلبة؟

فالأسفلت الذي تم وضعه حديثًا لديه عادة سيئة في التسبب بالمشكلات، رغم أنه يبدو أن سطح الحلبة خضع للغسل بالضغط للتخلص من الرواسب الزيتية. ولنأمل أن تظل جميع الإشارات تعمل أيضًا، بعد سرقة كمية كبيرة من الأسلاك مؤخرًا...

- ستيوارت كودلينغ

كيمي أنتونيللي، البطل المنتظر

كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: صور غيتي

ربما كانت جائزة إيطاليا الكبرى في الأسبوع الماضي المرة الأولى التي أقر فيها جورج راسل علنًا بأن آماله في اللقب انتهت عمليًا. أنهى سائق مرسيدس السباق وصيفًا خلف زميله كيمي أنتونيللي في مونزا، ما يعني أن الإيطالي البالغ من العمر 20 عامًا أصبح الآن متقدمًا بفارق 66 نقطة مع تبقي 10 جولات.

وقال راسل: "نعم، كيمي بالتأكيد هو المتحكم في الأمر، وهو يستحق أن يكون المتحكم فيه. أنا لا أفكر حتى في معركة أو عودة أو أي شيء من هذا القبيل. أركز فقط على التعامل مع كل سباق على حدة، ومحاولة تحقيق أقصى استفادة من كل عطلة نهاية أسبوع".

وأضاف: "إنه يقدم أداءً مذهلًا. سيكون من الصعب للغاية التغلب على هذا الفارق، لذلك أنا نوعًا ما أتقبل أن الأمور هي ما هي عليه. سأستمتع بها من الآن فصاعدًا، وأحاول الفوز بأكبر عدد ممكن من السباقات".

وهذا بالتأكيد ليس ما كان راسل يتوقعه لعام 2026، بعدما دخل الموسم باعتباره المرشح الأوفر حظًا للفوز باللقب، ودعم هذه المكانة بفوزه بسباق افتتاح الموسم في ملبورن من البول بوزيشن. لكن الحظ لم يكن إلى جانبه في الجولات التالية، مثل سيارة الأمان التي ظهرت في توقيت غير مناسب في اليابان، إلا أن مونزا أظهرت بوضوح أن أنتونيللي هو المتصدر المستحق، بالنظر إلى أنه بدأ السباق من المركز التاسع عشر!

إذا كان راسل لا يستطيع حتى استغلال فرصة في عطلة نهاية أسبوع كهذه، حيث كان زميله في الفريق في موسمه الثاني يحمل عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق، فمن الصعب معرفة أين سيتمكن من امتلاك الأفضلية وتقديم عودة في البطولة.

لذلك، فإن مدريد في عطلة نهاية هذا الأسبوع ليست سوى سباق آخر على الطريق نحو لحظة تتويج أنتونيللي، ولا تراهنوا ضده في تحقيق انتصاره الثامن في موسم 2026!

- إد هاردي

عودة تسونودا لمرة واحدة تحولت إلى ثلاثة سباقات

يوكي تسونودا، ريسينغ بولز الصورة من قبل: صور غيتي

لم يمض وقت طويل منذ أن وصفت العديد من وسائل إعلام الفورمولا 1، ومن بينها هذا الموقع، عودة يوكي تسونودا في زاندفورت بأنها "ظهور لمرة واحدة". لكن ها نحن الآن، مع استعداد السائق الياباني لخوض مشاركته الثالثة في الجائزة الكبرى هذا العام مع ريسينغ بولز، والأمر نفسه ينطبق على ليام لاوسون مع ريد بُل.

ويأتي ذلك نتيجة استمرار سائق ريد بُل المعتاد إسحاق حجار في التعافي من إصابة في المعصم تعرض لها خلال حصة تدريبية في صالة الألعاب الرياضية أثناء العطلة الصيفية في أغسطس. وقد غاب أولًا عن زاندفورت ثم مونزا، بينما ستجعل مدريد الأمر ثلاث مشاركات متتالية.

وبينما يمثل ذلك بالطبع خيبة أمل لحجار، فقد منح فرصة ذهبية لكل من لاوسون وتسونودا، إذ لم يتم تأكيد خطط أي منهما لعام 2026 حتى الآن. وبالنسبة إلى لاوسون، فمن المفترض أنه الأكثر ارتياحًا بشأن مستقبله، إذ أثبت النيوزيلندي نفسه بالتأكيد مع ريسينغ بولز هذا العام من خلال تحقيق نتائج متسقة ضمن مراكز النقاط، وتقديم أداء شجاع في الجولتين الماضيتين مع ريد بُل.

أما تسونودا، فلم يكن لديه مقعد بدوام كامل في 2026، ومن المفهوم أنه يجري محادثات للحصول على مقعد في إندي كار العام المقبل. ولذلك فإن وجوده على شبكة انطلاق الفورمولا 1 في 2027 يبدو غير مرجح، لكنه لم يتخل عن كل آماله، ومدريد ليست سوى فرصة أخرى لإظهار ما يمكنه فعله فعليًا، بعدما أضرت فترته الصعبة مع ريد بُل العام الماضي بالكثير من سمعته.

قدم السائق الياباني أداءً جيدًا في زاندفورت قبل أن يسجل نقطة في مونزا، وبالنظر إلى أن ريسينغ بولز تتصدر فرق الوسط، فلا ينبغي أن يُصدم أحد إذا تمكن من تحقيق نتيجة أخرى ضمن المراكز العشرة الأولى.

- إد هاردي

فوضى الأعلام الحمراء؟

أحد المارشلز يلوّح بالعلم الأحمر الصورة من قبل: صور غيتي

عندما توجهت الفورمولا 3 إلى حلبة مدريد لإجراء اختبار رسمي الشهر الماضي، فمن المرجح أن بعض ملاك الفرق والرعاة قد وجدوا أنفسهم في حيرة. وكانت النتيجة النهائية 19 علمًا أحمر، بما في ذلك عدد من الحوادث الكبيرة التي رفعت فواتير الأضرار الناتجة عن الحوادث.

وكما هو الحال دائمًا مع أية حلبة جديدة، ستكون مستويات التماسك منخفضة للغاية في عامها الأول. لكن مزيج حلبة مدريد من الطرق العامة والمقاطع عالية السرعة المصممة خصيصًا، مع وجود مناطق خروج محدودة، قد يقود إلى عطلة نهاية أسبوع فوضوية للغاية.

وسيتجه قدر كبير من الاهتمام إلى الميزة الأبرز في حلبة مدريد، وهي منعطف لا مونومنتال شديد الانحدار، وهو أكثر تعقيدًا بكثير مما يبدو عليه في البداية، بسبب اختلاف أنصاف أقطاره وتغيرات الارتفاع.

لكن المنعطفات التي تسبق المنعطف 12 المثير للإعجاب وتليه صعبة للغاية أيضًا، مع وجود الكثير من الجدران عند مخارج المنعطفات التي تعود باتجاه الحلبة بدلًا من الابتعاد عنها. ومع وجود هذا الكم الكبير من الأمور المجهولة، هناك احتمال كبير لأن تصبح النسخة الأولى من الحدث فوضوية.

حيث قال كارلوس ساينز، سفير الحدث: "أعتقد بالتأكيد أنه بالنظر إلى الطريقة التي وضعوا بها الحواجز وتصميم الحلبة، فستكون واحدة من أكبر التحديات التي واجهتها الفورمولا 1 في الآونة الأخيرة".

وأضاف: "الحلبة تذكرني كثيرًا بجدة، وتذكرني كثيرًا بباكو، وحتى تذكرني بماكاو قليلًا من بعض النواحي. لذلك فإن وجود ذلك في سيارة فورمولا 1 بقوة 1000 حصان سيكون تحديًا مثيرًا للاهتمام للغاية".

وكان ساينز على دراية بما حدث في اختبار الفورمولا 3، ولم يكن لديه أي وهم بشأن احتمال أن تكون حلبة مدريد وصفة للفوضى، سواء في التصفيات مع بحث السائقين عن الحدود القُصوى على بعد مليمترات من الجدران، أو التهديد المستمر بحوادث إعاقة المنافسين.

إذ أكمل ساينز قائلًا: "كنت أتابع الحلبة وأسمع عما حدث في اختبار الفورمولا 3. أعتقد أننا جميعًا نتوقع سيارات أمان وأعلام حمراء وأعلام صفراء في التصفيات وأمورًا من هذا القبيل".

وتابع: "أصبح من توجهات الفورمولا 1 مؤخرًا الذهاب إلى هذه النوعية من الحلبات مثل جدة وباكو، التي تكون أقرب إلى المدن، وميامي، لكنها تحتوي على المزيد من الجدران، ولم نواجه أي مشكلات معها".

- فيليب كليرين

فيراري تحت الأضواء بعد تصريح هاميلتون بأنه "لا توجد قوانين للتعامل بين السائقين في الفريق"

شارل لوكلير ولويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: صور غيتي

ستتجه الأنظار إلى هاميلتون وشارل لوكلير في مدريد هذا الأسبوع، بعد الصدام بين سائقي فيراري في مونزا، وكذلك إلى ما إذا كان الفريق سيرد على دعوات البريطاني لوضع قوانين أكثر وضوحًا بين سائقيه.

تسابق لوكلير وهاميلتون جنبًا إلى جنب نحو أول منعطف مزدوج عند الانطلاقة يوم الأحد. واتجه بطل العالم سبع مرات إلى الجهة الداخلية عند المنعطف الأول، لكن المونغاسكي تمسك بموقفه واتخذ الخط الداخلي للمنعطف الثاني، ولم يترك مساحة لزميله، الذي أُجبر على الدخول إلى المنطقة الحصوية وخسر بالتالي عدة مراكز، ما تسبب في غضبه.

وشعر هاميلتون بأنه كان ينبغي منحه الأولوية، باعتباره أقرب إلى ثنائي مرسيدس من لوكلير في ترتيب السائقين، ووجه انتقادًا إلى فيراري من خلال تذكيرها بكيفية سير الأمور خلال فترته مع مرسيدس، مدعيًا أنه "لا توجد قوانين" في مارانيللو.

وبينما تتجه الفورمولا 1 إلى منطقة مجهولة في حلبة مدريد، فإن فيراري لديها بالفعل بعض المعرفة بالحلبة من يوم تصوير أجراه الفريق هناك في يوليو. ويبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيمنحها أفضلية، لكن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا: يجب على فيراري الوصول إلى جائزة إسبانيا الكبرى بفهم أوضح بين سائقيها.

- فيديريكو فاتوروس