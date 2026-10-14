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خمسة أمور رئيسية تكشفها تفاصيل الإعلان الكبير عن جائزة أفريقيا الكبرى للفورمولا 1 في رواندا

مع الإعلان عن إقامة جائزة أفريقيا الكبرى في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، تستعد الفورمولا 1 أخيرًا للعودة إلى القارة الأفريقية بعد انقطاع تجاوز ثلاثة عقود. وكان موقعنا "موتورسبورت.كوم" من بين وسائل الإعلام المحدودة التي حضرت إلى كيغالي لاستكشاف كيفية تنظيم الحدث والجهات المستفيدة منه.

فيليب كليرين

منشور: 14-10-2026

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ستيفانو دومينيكالي في إعلان سباق جائزة أفريقيا الكبرى في رواندا

الصورة من قبل: فيليب كليرين

إعداد وترجمة / خلدون يونس

تحوّل إطلاق جائزة أفريقيا الكبرى الجديدة، يوم الثلاثاء، في قاعة بي كي أرينا بالعاصمة الرواندية كيغالي، إلى حدث بارز حضره الرئيس الرواندي بول كاغامي، إلى جانب ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، ومحمد بن سُليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات.

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لكن رغم العرض الرسمي، بقيت عدة أسئلة رئيسية بلا إجابات واضحة، وقد استمع موقع "موتورسبورت.كوم" الآن إلى الشخصيات الرئيسية التي تقف وراء السباق لتوضيح عدد من التفاصيل.

متى ستنضم رواندا فعليًا إلى الروزنامة؟

ستنضم رواندا رسميًا إلى الروزنامة في "أوائل ثلاثينيات القرن الحالي"، ما يترك مجالًا واسعًا لتحديد موعد دخولها الفعلي إلى الروزنامة. ومن المثير للاهتمام أن يُعلن رسميًا عن سباق جديد في عام 2026 دون تحديد موعد واضح لانطلاقه، خصوصًا أن أقرب موعد محتمل لا يزال يفصلنا عنه أربع سنوات.

لكن الواقع يشير إلى أن المشروع يعتمد على إنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية الحيوية. ويأتي مطار بوغيسيرا الدولي الجديد في مقدمة هذه المشاريع، إذ لا يتجاوز وضعه الحالي مدرجًا وساحة خرسانية، بينما بدأت الأعمال الأولية في مبنى الركاب. ومن المقرر ألا يُفتتح المطار قبل النصف الثاني من عام 2028.

وهناك أيضًا الحلبة الطموحة التي يبلغ طولها ستة كيلومترات، وتمتد جنوب المطار المستقبلي صعودًا وهبوطًا عبر تلتين شديدتي الانحدار، بمحاذاة بحيرة. وقد اكتمل تصميم الحلبة، بينما تدخل الأعمال التي تتولاها شركة تيلكه للهندسة المعمارية والاستشارات الهندسية، وشركة دار للاستشارات الهندسية، وفورتز ديزاين، المرحلة الهندسية. كما يتعين على الحكومة الرواندية تحديد كيفية نقل 100 ألف مشجع من الحلبة وإليها بسلاسة.

وعلى الرغم من أن إقامة السباق بحلول عام 2030 تبقى احتمالًا واردًا، فإن عدم تحديد موعد دقيق لانضمام رواندا يمنح السلطات المحلية وقتًا أطول وضغطًا أقل لاستكمال جميع الأعمال المطلوبة في موعدها ووفق المعايير المناسبة. ومع استعداد كيغالي لتصبح المحطة الرئيسية للفورمولا 1 في أفريقيا لمدة لا تقل عن عقد، تحرص البطولة على تنفيذ السباق بأفضل صورة ممكنة، بدلًا من التعجيل بإقامته.

جائزة رواندا الأفريقية

الصورة من قبل: Formula 1

وقال جان غي أفريكا، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الرواندي، ردًا على سؤال بشأن مرونة موعد الانطلاق: "لا توجد في الواقع عوامل مقيّدة سوى المحطات الرئيسية التي نضعها في الحسبان. ويتمثل أحد أبرز هذه العوامل في استكمال المطار الدولي، المقرر إنجازه في أوائل عام 2028. أما العامل الآخر، فيتمثل في الحفاظ على المرونة اللازمة لاستكمال ما يجب إنجازه فيما يتعلق بحلبة السباق، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الموعد المحدد الذي سنشغله في الروزنامة. ويتولى الاتحاد الدولي للفورمولا 1 قيادة هذا القرار وتنسيقه، لكننا نفضل تأجيله إلى المستقبل".

وفي الوقت نفسه، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من المحادثات والتخطيط، كان من المهم الإعلان عن المشروع علنًا قبل وقت كافٍ، لإخراجه من المرحلة النظرية إلى مشروع قابل للتنفيذ على أرض الواقع.

وقال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي ورئيس الفورمولا 1: "كنا بحاجة إلى هذه اللحظة، لأننا كنا في وضع أشبه بمشكلة الدجاجة والبيضة".

وأضاف: "كنا نتحدث عن المشروع، وكان كل شيء شبه جاهز، فقلت: اسمعوا، إذا لم نبدأ، فلن نتمكن من إنجازه".

لماذا تحمل اسم جائزة أفريقيا الكبرى بدلًا من جائزة رواندا الكبرى؟

من اللافت أن السباق لن يحمل اسم البلد أو المدينة المضيفة، بل اسم القارة بأكملها، وهو ما يقول المنظمون أنه بادرة حسن نية تجاه أفريقيا ككل.

وقال أفريكا: "لطالما كانت رواندا داعمًا للتكامل الإقليمي. فنحن عضو في جماعة شرق أفريقيا والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا. كما ألغينا تأشيرات الدخول عند الوصول للأفارقة. لذا، فإن هذه الخطوة تأتي فعلًا ضمن روح توسيع حضور الرياضة في القارة".

وأضاف: "نريد أن نجعل هذا المشروع أكبر من رواندا وحدها. نريد أن نجعله اللحظة التي عادت فيها الرياضة إلى أفريقيا ولم تغادرها بعد ذلك أبدًا. ولهذا شعرنا بأن تسميته جائزة كيغالي الكبرى أو جائزة رواندا الكبرى قد تبدو حصرية بعض الشيء. أما تسميته جائزة أفريقيا الكبرى، فتجعل التواصل مع الشركاء في إطار هذا الجهد الأوسع أسهل بكثير".

كما يعتقد أفريكا أن دخول رواندا إلى الروزنامة قد يفتح الباب أمام إقامة المزيد من السباقات في القارة.

وقال: "نتصور مستقبلًا ننظر فيه إلى هذه اللحظة باعتبارها نقطة تحول مهمة، انطلقت منها مسيرة إقامة سباقات متعددة في أفريقيا. لقد رأيتم بالفعل مدى الاهتمام الكبير بأفريقيا. لم نكن الجهة الوحيدة التي تقدمت بعرض، ونتوقع أن تقام سباقات أخرى كثيرة بعد السباق الأول".

ما طبيعة الحلبة التي ستحصل عليها رواندا؟ وهل ستكون مناسبة للتجاوز؟

حلبة جائزة رواندا الأفريقية

الصورة من قبل: Formula 1

ستكون حلبة رواندا موتوردروم منشأة دائمة شُيّدت خصيصًا لسباقات السيارات، بدلًا من أن تكون حلبة شوارع أو حلبة داخل منطقة حضرية.

ويمتد المسار، البالغ طوله ستة كيلومترات ويضم 17 منعطفًا، عبر تصميم أُنشئ من الصفر للاستفادة الكاملة من الخصائص الطبيعية لمنطقة بوغيسيرا، وخصوصًا التلتين اللتين ستصعد الحلبة عبرهما وتهبط. ويبلغ إجمالي التغير في الارتفاع خلال اللفة الواحدة 197 مترًا، أي ما يقارب ضعف الرقم المسجل في حلبة سبا فرانكورشان، التي يبلغ التغير في الارتفاع فيها 102 متر، وتُعد صاحبة الرقم الأعلى بين الحلبات الحالية.

وإلى جانب المنعطفات السريعة والمتدفقة التي ستثير حماس السائقين، يتضمن المسار مستقيمًا خلفيًا بطول كيلومتر واحد، يعقبه منعطف حاد على شكل حرف يو لتعزيز فرص التجاوز.

ووصف كارستن تيلكه، المدير العام لشركة تيلكه، الموقع المختار بأنه "موقع مثالي"، لأن تضاريسه المتعرجة ساهمت بدرجة كبيرة في تصميم حلبة مليئة بالتحديات، إلى جانب توفير مشاهد بانورامية للجماهير تشبه أجواء المدرجات الطبيعية.

وقال تيلكه: "عندما نصمم حلبة سباق، يتعين علينا بالطبع العمل وفق طبيعة الموقع المتاح لنا. لقد كنا محظوظين جدًا، لأن المنطقة تتميز بتضاريس شديدة التلال. ولدينا بحيرة أيضًا. كل ما يمكن أن تحلم به عند تصميم حلبة موجود هنا. وهذا ما يمنح الحلبة طابعها، فهي متدفقة وسريعة للغاية. لقد تشكل تصميمها فعلًا وفق الخصائص الطبيعية للموقع وجماله. ولهذا لدينا أيضًا الكثير من التغيرات في الارتفاع. إنها حلبة أشبه بالأفعوانية، مع الكثير من الميلان في المنعطفات، إذ ترتفع وتنخفض بنسب تتراوح بين 12 و13 بالمئة".

وقد يجد أليكس فورتز نفسه في موقف حساس بعض الشيء، نظرًا إلى أنه يشغل أيضًا منصب رئيس رابطة سائقي الفورمولا 1، ما يعني أنه لن يكون أمامه مجال للاختباء إذا لم تحظَ الحلبة بإعجاب السائقين. لكن السائق السابق في الفورمولا 1 أبدى ثقة كبيرة بإمكانات تصميمه، عندما سُئل عنه، مؤكدًا أنه قادر على نيل إعجاب السائقين والمتفرجين والجماهير التي تتابع السباقات عبر التلفزيون، بفضل فرص التجاوز المدمجة في التصميم. كما كشف أن عددًا من السائقين الحاليين وحاملي ألقاب بطولات العالم التابعة للاتحاد الدولي للسيارات جرّبوا التصميم بالفعل عبر أجهزة المحاكاة.

وقال فورتز: "لم تُصمم الحلبة وفق قوانين أو فئات محددة، لذلك ستشاهدون مجموعات من المنعطفات تناسب تمامًا السيارات السياحية والدراجات النارية، حيث يمكن تنفيذ هجمات تجاوز مباغتة فعلًا، أو الاستفادة من إدارة تآكل الإطارات للبقاء قريبًا من المنافس، حتى مع السيارات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الارتكازية، سواء كانت سيارات بطولة العالم للتحمل أو سيارات الفورمولا 1".

وأضاف: "ستكون لدينا خطوط مستقيمة طويلة ومنعطفات حادة ومناطق للهجوم داخل جهاز المحاكاة. ونحن نعمل كثيرًا على إدخال تغييرات طفيفة في ميلان الحلبة، خصوصًا في المناطق التي يتراجع فيها أداء الإطارات الأمامية أو الخلفية. كما نأخذ في الحسبان درجات حرارة الإطارات عند دخول المنعطفات المختلفة، بحيث يكون السائق المدافع في وضع غير مواتٍ عند الوصول إلى المستقيم الطويل التالي".

وتابع: "هناك الكثير من العلوم، إلى جانب الخبرة المكتسبة على مدى سنوات من القيادة وتصميم الحلبات، التي تدخل في هذا المشروع. وآمل أن تكون هذه الحلبة بمثابة الجوهرة التي تتصدر قائمة الجميع. لقد اطّلع عدد من أصحاب الألقاب العالمية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، يتجاوز عدد ألقابهم الإجمالي اثني عشر لقبًا، على الحلبة ومقاطع التصوير من داخل السيارات، وأعتقد أن الجميع يتشاركون حماسًا كبيرًا".

ماذا ستجني الفورمولا 1 من دخول رواندا؟

ستيفانو دومينيكالي في إعلان سباق جائزة أفريقيا الكبرى في رواندا

الصورة من قبل: Filip Cleeren

وصف دومينيكالي إعلان يوم الثلاثاء بأنه "أحد أهم الأيام في تاريخ الفورمولا 1". وحتى بالنسبة إلى رجل يميل عمومًا إلى استخدام العبارات المبالغ فيها، فإن هذا تصريح لافت. لكن من الصحيح أن دخول السوق الأفريقية أخيرًا قد يصبح أحد أكبر إنجازاته عندما تُقيّم حصيلة عمله بالكامل.

لم تعد الفورمولا 1 إلى القارة الأفريقية منذ مغادرتها جنوب أفريقيا بعد موسم 1993، وبالنظر إلى قائمة المتطلبات الكبيرة التي تفرضها حقبة شركة ليبرتي ميديا على سباقات الجائزة الكبرى، بدا تنفيذ المشروع مستحيلًا لفترة طويلة.

لكن، كما أشار لويس هاميلتون، الذي وصفته نيللي موكازايري، وزيرة الرياضة الرواندية، بأنه "صوت قوي جدًا فيما يتعلق بالفورمولا 1 في أفريقيا"، لا يمكن للفورمولا 1 أن تصف نفسها بأنها بطولة عالمية بحق دون أن تطأ أرض القارة الأفريقية.

ويتمثل الأمل في أن تكون ليبرتي ميديا قد وجدت الآن الشريك المناسب، الذي يتمتع بالمصداقية والاستقرار اللازمين لتنفيذ المشروع، دون التقليل من حجم العمل الهائل الذي لا يزال مطلوبًا.

وادعى دومينيكالي أن السوق الأفريقية، التي تشهد نموًا سريعًا، "تضم أكثر من 100 مليون مشجع للفورمولا 1"، سيكون بإمكانهم الآن مشاهدة سباق على أرض قارتهم.

ماذا ستجني رواندا من استضافة الفورمولا 1؟

أدى استقطاب إحدى أبرز العلامات الرياضية العالمية إلى تجدد اتهامات منظمة العفو الدولية لرواندا باستخدام الفورمولا 1 في إطار ما يُعرف بـ"الغسل الرياضي"، أي توظيف الرياضة لتحسين الصورة العامة وصرف الانتباه عن قضايا حقوق الإنسان المهمة.

لكن دومينيكالي وصف رواندا بأنها "إحدى قصص النجاح الكبرى في العالم"، و"دولة تتمتع بجمال طبيعي استثنائي ومناظر طبيعية خلابة، إلى جانب المرونة والشجاعة اللازمتين لتجاوز تحديات الماضي والنهوض من جديد"، في إشارة إلى الإبادة الجماعية المدمرة التي وقعت عام 1994. وتؤكد الفورمولا 1 أن الرياضة قادرة على أن تكون قوة إيجابية للتغيير.

وأوضح الرئيس بول كاغامي، الذي يتولى السلطة منذ فترة طويلة، أن استضافة الفعاليات الرياضية رفيعة المستوى على الأراضي الأفريقية تمثل خطوة أولى نحو عكس المعادلة التي طالما شهدت تصدير القارة لبعض أكبر النجوم العالميين في كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى وغيرها من الرياضات، دون أن تحصل على عوائد اقتصادية تُذكر.

وقال: "لعقود طويلة، كان الرياضيون الأفارقة ركيزة أساسية في الاقتصاد الرياضي العالمي، إذ أضافوا قيمة تجارية كبيرة إلى أكبر البطولات، بينما لم تحصل القارة على أي شيء تقريبًا في المقابل. وتساعد الشراكات التي نبنيها على كسر هذه الحلقة، لأنها تعمل محفزًا لتطوير البنية التحتية الرياضية. ولا يتعلق الأمر ببناء المنشآت فحسب، بل بإنشاء نموذج اقتصادي مستدام تتولد فيه مصادر إيرادات مختلفة من قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه، وتترسخ داخل المجتمعات المحلية. فالرياضة عامل مهم في تحقيق المساواة، لكن علينا العمل بجدية لضمان الوفاء بهذا الوعد".

كما تمثل الفورمولا 1 خطوة جديدة في مساعي رواندا لتطوير مكانتها وجهةً سياحية ومركزًا للأعمال، وذلك بعد استضافتها بطولة العالم للدراجات على الطرق لعام 2025.

وعلى خلاف ذلك الحدث الذي أُقيم لمرة واحدة، التزمت رواندا باستضافة الفورمولا 1 لمدة عشر سنوات، ما يمنحها وقتًا لاسترداد استثماراتها، التي يُقال إنها تتكون من مزيج غير معلن من التمويل العام والخاص.

وقال أفريكا: "أعتقد أن من الضروري التأكيد على أن الفورمولا 1 جزء من صورة أكبر واستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ مكانة رواندا مركزًا للاستثمار السياحي والخدمات. وجاءت الفورمولا 1 امتدادًا طبيعيًا لهذه الجهود. وستبلغ سعة الحلبة نحو 100 ألف متفرج. وخلال عطلة نهاية أسبوع واحدة، نتحدث عن قرابة 300 ألف شخص يستهلكون مختلف المنتجات والخدمات، من متاجر التجزئة والمطاعم إلى الفنادق ومنشآت الإقامة. وهذا يولد طلبًا هائلًا يدعم نمو شركاتنا القائمة. ويعني ذلك زيادة الإيرادات التي يمكن تحصيلها من ضرائب المبيعات وارتفاع الضرائب على دخل الشركات وغير ذلك. كما نتوقع زيادة الاستثمارات في أعمال جديدة، وهو ما يعني توفير المزيد من الوظائف وما إلى ذلك".

ويحرص مجلس التنمية الرواندي على تحويل المنشأة إلى مجمع متعدد الاستخدامات يمكن الاستفادة منه على مدار العام لاستضافة فعاليات مثل الحفلات الموسيقية والمؤتمرات، مع إنشاء حلبة للكارتينغ ومنشأة للقيادة على الطرق الوعرة وحلبة لاختبارات التحكم بالسيارات، بهدف تعزيز رياضة السيارات على مستوى القاعدة الشعبية.

وبعد إطلاق فئة السيارات العابرة للبلدان التابعة للاتحاد الدولي للسيارات خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد في كيغالي قبل عامين، تعهد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سُليّم بتكثيف الجهود لدعم رياضة الكارتينغ في البلاد.

وقال بن سُليّم: "إن وصول الفورمولا 1 إلى رواندا سيوجه رسالة قوية للغاية إلى الشباب في مختلف أنحاء القارة. وسيؤكد لهم أن أعلى مستويات رياضة السيارات الدولية تقع ضمن متناولهم، وأن أفريقيا لا تستطيع المشاركة في مستقبل رياضتنا فحسب، بل يمكنها أيضًا المساهمة في رسم ملامحه".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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