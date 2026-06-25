خمسة أمور تستحق المتابعة في جائزة النمسا الكبرى 2026

شهدت الفورمولا 1 واحدة من أكثر القصص الإيجابية في موسم 2026 خلال جائزة برشلونة الكبرى، عندما تمكن لويس هاميلتون أخيرًا من تحقيق أول انتصار له مع فيراري.

ورفع بطل العالم سبع مرات الكأس في مشاركته الحادية والثلاثين مع سكوديريا فيراري، ليمنح الفريق الإيطالي أول انتصار له منذ نهاية عام 2024، وينهي البداية المثالية لمرسيدس في موسم 2026.

وبات هاميلتون يحتل المركز الثاني في بطولة السائقين بفارق 41 نقطة خلف خليفته في مرسيدس كيمي أنتونيللي، الذي انسحب في المراحل الأخيرة من سباق برشلونة، ما جعل الصراع على اللقب مفتوحًا على مصراعيه.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى جائزة النمسا الكبرى على حلبة ريد بُل رينغ، مع دخول الموسم مرحلته الأوروبية بشكل كامل.

وفيما يلي خمسة أمور تستحق المتابعة.

تزايد المخاوف بشأن الموثوقية لدى مرسيدس

كيمي أنتونيللي وجورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: صور غيتي

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن هيمنة مرسيدس على موسم 2026 لم تكن خالية من العيوب. ففي البداية تمثلت المشكلة في الانطلاقات، إذ خسر متصدر البطولة أنتونيللي 18 مركزًا خلال اللفة الأولى من السباقات الثلاثة الأولى، بينما تراجع زميله جورج راسل خمسة مراكز.

وأدخل الفريق تعديلات على إجراءات الانطلاقة، إلى جانب بعض الجوانب الأخرى المرتبطة بلوائح 2026 الجديدة، وهو ما ساعد السهام الفضية على تجاوز تلك المشكلة.

Watch: مراجعة سباق برشلونة | اف1 في أسبوع: أول فوز لهاميلتون مع فيراري وصراع مرسيدس الداخلي كنقطة تحول

لكن مع اختفاء مشكلة ظهرت أخرى، وهي الموثوقية، وتحديدًا فيما يتعلق ببطارية وحدة الطاقة، التي تسببت في انسحاب راسل من سباق مونتريال وأنتونيللي من سباق برشلونة خلال آخر ثلاث جولات.

وكلف ذلك الفريق نحو 43 نقطة، ومع اقتراب فيراري، وخاصة هاميلتون، باتت مرسيدس تدرك ضرورة معالجة هذه المشكلة سريعًا. لكن الفريق أوضح في برنامج "نو سيلفر آروز راديو شو" أن الحل الكامل على الأرجح لن يكون جاهزًا في النمسا، إذ لم يحدد أي إطار زمني لذلك.

هل مستوى هاميلتون الحالي حقيقي؟

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: صور غيتي

حقق هاميلتون خلال السباقات الثلاثة الأخيرة أفضل ثلاث نتائج له في أول 31 سباقًا مع فيراري، بحلوله ثانيًا في كندا وموناكو ثم فوزه المستحق في برشلونة.

فهل هي مجرد فترة جيدة مؤقتة أم أن هاميلتون يتحول فعلًا إلى منافس حقيقي على الانتصارات وربما اللقب؟

واعترف بطل العالم سبع مرات بأنه تساءل خلال موسم 2025 عما إذا كان قد فقد لمسته، لكن سيارات الجيل الجديد تناسب أسلوبه أكثر. كما توقف عن استخدام جهاز المحاكاة الخاص بفيراري ويؤكد أن ذلك ساهم بشكل كبير في تحسن مستواه.

ومن التغييرات المهمة أيضًا استبدال مهندس السباقات ريكاردو أدامي بكارلوس سانتي، الذي وجد معه هاميلتون ما وصفه بـ"بونو الإيطالي"، في إشارة إلى بيتر بونينغتون الذي لعب دورًا محوريًا في نجاحاته مع مرسيدس خلال العقد الماضي.

وقال هاميلتون بعد فوزه في برشلونة: "التغييرات التي طلبتها وضغطت من أجلها طوال العام الماضي تم تنفيذها، وأصبحت أملك الآن الفريق المناسب من حولي، والسيارة المناسبة من حولي، والآن يمكنني البدء في القيام بما أجيده أكثر من أي شيء آخر".

لكن عليه أن يثبت ذلك على حلبة ريد بُل رينغ، التي لا تُعد من أنجح حلباته تاريخيًا، إذ فاز فيها مرتين فقط من أصل 14 سباقًا، بنسبة نجاح تبلغ 14% مقارنة بنسبة 27% على مستوى جميع الحلبات. أما آخر انتصار لفيراري هناك فكان عبر شارل لوكلير في عام 2022.

حلبة ريد بُل رينغ قد تكون الفرصة المثالية للوكلير

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: صور غيتي

يحتاج لوكلير بشدة إلى استعادة توازنه بعد فترة صعبة عاشها في الأسابيع الأخيرة. فمنذ توقيعه عقدًا جديدًا طويل الأمد قبل جائزة موناكو الكبرى لم تسر الأمور كما أراد.

وكانت موناكو مؤلمة بشكل خاص بعدما تعرض لحادث في التجارب التأهيلية ثم حادث آخر خلال السباق على أرضه.

ولم يتحسن الوضع في برشلونة، إذ أدى حادث جديد في التجارب التأهيلية إلى اعترافه بأنه شعر "بالخجل" من خطئه، قبل أن تجبره مشاكل في النظام الهيدروليكي على الانسحاب يوم الأحد.

وفي المقابل، قدم زميله هاميلتون سلسلة من النتائج القوية مع ثلاثة منصات تتويج متتالية، بينها الفوز الأخير، ليدخل حسابيًا في صراع اللقب.

ومع ذلك، قد تكون حلبة ريد بُل رينغ المكان المثالي لعودة لوكلير إلى مستواه، إذ تُعد من أنجح الحلبات بالنسبة له، بعدما انطلق من الصف الأول ثلاث مرات، وصعد إلى منصة التتويج ثلاث مرات في آخر أربعة مواسم هناك، من بينها الفوز عام 2022.

ومع استمرار بحث فيراري عن الثبات في الأداء، قد تمثل شبييلبيرغ أفضل فرصة للوكلير لإيقاف تراجعه واستعادة الزخم.

مكلارين تتراجع

كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: صور غيتي

شهدت جائزة النمسا الكبرى لعام 2025 هيمنة كاملة من مكلارين، حيث حقق الفريق بطل العالم آنذاك ثنائية للفريق على حلبة ريد بُل رينغ بفارق تجاوز 17 ثانية عن أقرب المنافسين.

وكان ذلك جزءًا من بداية قوية للموسم، إذ حقق فريق ووكينغ ثمانية انتصارات في أول 11 سباقًا. لكن الوضع اختلف كثيرًا بعد مرور عام.

فورغم البداية المقبولة في حملة الدفاع عن اللقب واحتلال المركز الثالث في البطولة، كانت الجولات الأخيرة مخيبة للآمال. ففي ميامي بدا أن مكلارين هي أقرب منافس لمرسيدس إلى جانب فيراري، لكن التحديثات التي جلبتها سكوديريا سمحت لها بالابتعاد وترك مكلارين في فئة منفصلة.

وظهر ذلك بوضوح في برشلونة، حيث أنهى نوريس السباق ثالثًا مستفيدًا من انسحاب أنتونيللي ومتأخرًا بفارق 23.7 ثانية عن هاميلتون.

وبات الفريق يبحث عن طريقة للعودة إلى المقدمة في ظل تأخره بفارق 49 نقطة خلف فيراري صاحبة المركز الثاني.

وقال نوريس: "الجميع في المصنع يبذلون أقصى ما لديهم. بعض الأمور تحتاج إلى وقت، لكننا بحاجة إلى تسريع وتيرة التطور لأننا نريد البقاء ضمن دائرة المنافسة".

ومن غير المرجح أن تتمكن مكلارين من محو فارق برشلونة دفعة واحدة في النمسا، لكن الطريقة التي سيحاول بها تقليص الفجوة مع مرسيدس وفيراري ستكون محل اهتمام كبير، خاصة مع استعداد ريد بُل لجلب حزمة تحديثات إلى سباقها المنزلي.

أولى إشارات تحديثات "أديو"

لويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل وجورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: صور غيتي

رغم أن الأرقام النهائية لم تُحسم بعد، في ظل استمرار ريد بُل في الاعتراض على تعريف "المحرك الأقوى" وفق تقييم فيا، فإن فيراري حصلت بالفعل على تحديثين ضمن نظام "أديو" وأصبحت قادرة على استخدامهما.

ومن المنتظر استخدام أحدهما خلال جائزة النمسا الكبرى، حيث أعادت فيراري تطوير كتلة الأسطوانات المصنوعة من سبائك الفولاذ بما يسمح بتشغيلها عند درجات حرارة أعلى.

ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءة وزيادة طفيفة في القوة الحصانية، إذ ستستوعب الكتلة كمية أقل من الطاقة الحرارية الناتجة عن احتراق خليط الهواء والوقود، ما يسمح بتحويل جزء أكبر منها إلى عمل ميكانيكي. وتشير التقديرات إلى مكسب يتراوح بين خمس وعشر أحصنة.

ومن المتوقع أن تكون فيراري قوية في المنعطفات على حلبة ريد بُل رينغ، كما أن الزيادة المنتظرة في القوة قد تساعدها على تقليص الفارق مع مرسيدس على الخطوط المستقيمة.

ويبقى السؤال: هل يستطيع هاميلتون مواصلة بناء زخمه نحو المنافسة على اللقب؟ وهل يتمكن لوكلير من العودة بعد سباقين صعبين؟

هذا ما تأمل فيراري أن تحققه في النمسا.