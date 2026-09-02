خمسة أمور تستحق المتابعة في جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1

سيكون متصدر البطولة وبطل سباق بلاده كيمي أنتونيللي أمام مهمة التغلب على عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق نتيجة تغيير محرك سيارته مرسيدس، فكيف سيؤثر ذلك على حظوظه في صراع اللقب؟

ويتقدم السائق البالغ من العمر 19 عامًا في صدارة الترتيب بفارق 59 نقطة عن زميله جورج راسل وسائق فيراري لويس هاميلتون، بينما يواصل لاندو نوريس، الذي يستعيد مستواه بقوة، التربص بهما من الخلف.

وحقق بطل العالم الحالي مع مكلارين الفوز في آخر سباقين، ليصبح الفارق بين نوريس وأنتونيللي 82 نقطة، وهو ما يعكس مدى التقارب الذي شهدته المنافسة مؤخرًا بين الفرق الثلاثة الأولى.

وسيصل أحد هذه الفرق أيضًا إلى "معبد السرعة" مع وحدة طاقة مطورة، فيما تشهد المراكز الخلفية في الترتيب الكثير من التطورات أيضًا.

إليكم خمسة أمور تستحق المتابعة في جائزة إيطاليا الكبرى.

الضغوط المفروضة على صاحب الأرض

لم يكن موسم 2026 في الفورمولا 1 رحيمًا بالسائقين عندما يخوضون سباقات على أرضهم. فقد خرج ماكس فيرستابن من السباق بحادث في اللفة الأولى في زاندفورت، وتحطم شارل لوكلير في المراحل الأخيرة في موناكو، بينما لم يتمكن أوسكار بياستري حتى من الوصول إلى شبكة الانطلاق في أستراليا. وهناك حالات استثنائية مثل راسل وهاميلتون، اللذين صعدا إلى منصة التتويج في سيلفرستون، لكن موسم 2026 كان بشكل عام قاسيًا على أي سائق يخوض سباقًا على أرضه.

ولهذا، سيأمل أنتونيللي في كسر هذا الاتجاه في إيطاليا نهاية هذا الأسبوع، بعدما عجز عن تحقيق ذلك في 2025 عندما اكتفى بالمركز التاسع، وكذلك في 2024 عندما تعرض لحادث أثناء قيادته لمرسيدس في التجارب الحرة الأولى. لكنه الآن يملك واحدة من أقوى الحزم على شبكة الانطلاق، إلى جانب الثقة التي تمنحها له أفضليته الكبيرة في صدارة الترتيب.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

لكن سائق مرسيدس لم يمنح نفسه أسهل بداية من أجل قلب مساره المتعثر على أرضه هذا العام. فتغيير المحرك للسائق الشاب يعني أنه سينطلق من ممر الحظائر بغض النظر عن نتيجة تأهله، إلا أن تصميم حلبة مونزا يعني أنه ينبغي أن يكون قادرًا على شق طريقه عبر المجموعة، شرط أن تحتفظ سيارته "دبليو17" بالأفضلية التي أظهرتها على حلبات أخرى حتى الآن هذا الموسم.

ومن الناحية الواقعية، يفترض أن يكون أنتونيللي قادرًا على تجاوز غالبية سائقي فرق الوسط والوصول إلى المراكز الخمسة الأولى. وقد تكون منصة التتويج أيضًا في متناول يده إذا سارت الأمور لصالحه.

لكن عطلة نهاية الأسبوع ستتمحور بالكامل حول الحد من الخسائر وبذل أقصى ما يمكن للحفاظ على أفضليته في البطولة.

فيراري تراهن بكل شيء من أجل المجد على أرضها في مونزا

مونزا هي السباق الذي تضعه فيراري دائمًا في مقدمة أولوياتها، لكن الفريق حقق نجاحًا متواضعًا فقط خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يفز سوى باثنين من آخر 15 سباقًا لجائزة إيطاليا الكبرى، وكلاهما مع لوكلير في 2019 و2024.

ولهذا، لم يكن مفاجئًا أن تدخل فيراري بكل قوتها من أجل تقديم عرض مميز في نهاية هذا الأسبوع، بالتزامن مع سعيها للحفاظ على آمال سائقيها في البطولتين الفردية والفرق.

ومنذ البداية، سيسعى الفريق إلى استحضار بعض من أمجاده السابقة مع مايكل شوماخر في مونزا، حيث حققت فيراري خمسة انتصارات مع السائق الألماني. وسيُكرّم شوماخر من خلال تصميم خاص لطلاء سيارة SF-26 سيتسابق به هاميلتون ولوكلير السباق.

كسوة سيارة فيراري اللونية الخاصة في مونزا الصورة من قبل: Ferrari

وعلى الصعيد التقني، أكدت فيراري اعتماد وحدة طاقة محدثة ضمن فرص التطوير المسموح بها بموجب نظام فرص التطوير والترقية الإضافية "أديو"، وتتضمن غرفة احتراق وشاحنًا توربينيًا معدلين، ومن المفترض أن يقللا فارق الأداء الحالي مع وحدة طاقة مرسيدس إلى النصف.

ومن المتوقع أيضًا أن يدخل فريق سكوديريا تعديلات ديناميكية هوائية وأجزاء مخصصة للحلبة في سباقه على أرضه، ومن أبرزها نسخة جديدة من جناحه الخلفي الشهير "ماكارينا". ومع معاناة مرسيدس بسبب العقوبة التي سيتعين على أنتونيللي تنفيذها، واحتمال معاناة مكلارين في تكرار الوتيرة التي قادتها إلى الفوز في آخر جولتين في بودابست وزاندفورت، فربما تتضافر الظروف لمصلحة فيراري على أرضها.

السائقون يشتكون من القوانين مجددًا

ستفرض جائزة إيطاليا الكبرى تحديًا تقنيًا مثيرًا للاهتمام، إذ تتطلب خصائص مونزا أقل مستويات مقاومة هوائية وأعلى نسبة من وقت اللفة عند الضغط الكامل على دواسة الوقود. كما أن تصميم الحلبة يجعل تفريغ البطاريات سريعًا، ما يعني أنه من المرجح أن نشهد تباينًا كبيرًا، في البداية على الأقل، في استراتيجيات إدارة الطاقة.

كما توجد أربع مناطق لـ"الوضع المستقيم"، من بينها طول الخط المستقيم الرئيسي. وطالما كشفت الخطوط المستقيمة الطويلة عن اختلاف مستويات كفاءة مقاومة الهواء بين السيارات، لكن هذه المناطق ستظهر أيضًا من يخفض أكبر قدر من المقاومة الهوائية عندما يتم تعطيل الجناحين الأمامي والخلفي. وستكون مستويات مقاومة الهواء وكفاءة وحدة الطاقة عاملَي الأداء الرئيسيين هنا، إلى جانب استراتيجية نشر الطاقة.

ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على السباقات. ومهما كانت الإجراءات التي تتخذها "فيا" فيما يتعلق بمستويات إعادة الشحن، فلن يكون من الممكن الدفاع عن كل منعطف.

لذلك، يمكننا أن نتوقع عودة ما يسمى بسباقات "يو-يو"، التي يكرهها السائقون والعديد من المشجعين، وإن لم يكن مالك الحقوق التجارية للبطولة يعارضها، إذ يرى أن "التجاوز هو تجاوز"...

مونزا ستكون اختبارًا حقيقيًا لمعرفة مدى حقيقة تقدم مكلارين

بدأت مكلارين موسم 2026 بشكل بطيء، وكانت بوضوح ثالث أقوى فريق في الفورمولا 1 خلف مرسيدس وفيراري، لكن فريق ووكينغ حقق تقدمًا في الجولات الأخيرة بفضل سلسلة من التحديثات. وقاد ذلك نوريس إلى الفوز في المجر وهولندا، لكن هذين الانتصارين سيبدوان قليلَي الأهمية على المدى البعيد إذا فشل الفريق، حامل لقب الصانعين، في مواصلة هذه القدرة التنافسية في نهاية هذا الأسبوع.

والسبب هو أن مكلارين كانت متوقعة أصلًا أن تكون سريعة على حلبتي هنغارورينغ وزاندفورت عاليتَي الارتكازيّة، واللتين تناسبان نقاط قوة MCL40 في المنعطفات متوسطة السرعة. لكن مونزا تعتمد على مستويات منخفضة جدًا من الارتكازيّة، وتركز بشكل أساسي على الخطوط المستقيمة الطويلة ومناطق التباطؤ، مع أهمية كبيرة لإدارة الطاقة، ما يجعل فهم وحدة الطاقة أمرًا حاسمًا.

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Pirelli

لكن هذا كان مجالًا تتأخر فيه مكلارين عن مرسيدس المصنعية في بداية العام، وعلى الرغم من تحقيق تقدم منذ ذلك الحين للعلامة البريطانية، مثل أدوات المحاكاة التي طال انتظارها والتي حصلت عليها في سبا، فإن مونزا هي المكان الذي ينبغي أن يوضح مدى أهمية هذا التقدم.

ولكي يبدأ البعض بوضع مكلارين في الفئة نفسها مع "السهام الفضية"، يجب على الفريق إظهار مستواه الذي قدمه في بودابست وزاندفورت على حلبة مختلفة تمامًا مثل مونزا. وحتى يحدث ذلك، لا يزال مدير الفريق أندريا ستيلا يتعامل بحذر مع بقية موسم 2026.

وقال: "إذا تمكنا من تأكيد تحسننا في مونزا، فسأقول إن الإجابة على سؤالك هي نعم، ويمكننا النظر ببعض التفاؤل إلى ما تبقى من الموسم."

هل تستطيع هاس منع المزيد من التراجع؟

رغم أن الفورمولا 1 لا تزال في أوروبا ولا يزال أمام الفرق ما يقارب عشرة سباقات أخرى لخوضها، فإن سباق التحديثات مستمر في مختلف أرجاء شبكة الانطلاق. وستجلب هاس هذا الأسبوع مجموعة كبيرة من الأجزاء الجديدة إلى VF-26، على أمل العودة إلى المنافسة ضمن فرق الوسط.

وبدأ الفريق الأمريكي العام بقوة وحصد نقاطًا في السباقات الثلاثة الأولى، لكنه شهد تراجعًا في نتائجه منذ ذلك الحين. وفي الواقع، لم تحصد هاس أي نقطة منذ جائزة موناكو الكبرى في يونيو، ولتحويل مسار موسمها، ستجلب الفريق "حزمة شاملة" من الأجزاء الجديدة إلى سباق مونزا.

وقال إستيبان أوكون: "سنحضر إلى مونزا قائمة شاملة من التحديثات، والتي تركز على إعادتنا إلى مستوى منافسينا في فرق الوسط. كانت بودابست وزاندفورت إيجابيتين بالنسبة لي، إذ شعرت بالراحة في السيارة، وتمكنا فعلًا من استخراج أقصى ما في الحزمة التي كانت بحوزتنا. لذلك أود مواصلة هذا الاتجاه واستخراج أقصى استفادة من هذه التحديثات منذ اليوم الأول، والعودة إلى المنافسة على النقاط."

وكان تطوير السيارة على مدار الموسم تاريخيًا نقطة ضعف للفريق الأمريكي، إذ غالبًا ما تبدأ هاس الموسم بقوة قبل أن تدخل في دوامة من الصعوبات. لكن ذلك تغير في 2025 عندما تمكنت من مواصلة إدخال التحسينات على السيارة وإنهاء الموسم في المركز الثامن عند نهاية دورة القوانين السابقة.

والآن، ستكون الأجزاء الجديدة التي سيقدمها الفريق هذا الأسبوع اختبارًا لقدراته على قلب حظوظه. فإذا نجحت هذه الأجزاء في استخراج المزيد من الأداء، فقد تستعيد هاس مكانتها في فرق الوسط بالفورمولا 1. أما إذا فشلت، فقد يتسارع تراجعها عبر الترتيب مع مواصلة أستون مارتن تقدمها.