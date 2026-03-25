خمسة أمور تجب متابعتها في جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1

تتجه الفورمولا 1 إلى المحطة الأخيرة من جولتها الآسيوية القصيرة في بداية الموسم هذا الأسبوع، حيث تستضيف جائزة اليابان الكبرى الجولة الثالثة من موسم 2026.

يأتي ذلك بعد سباقي أستراليا والصين الافتتاحيين، اللذين فازت بهما مرسيدس، والتي باتت تهيمن بوضوح على حقبة القوانين الجديدة حتى الآن.

ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت هذه الأفضلية ستستمر هذا الأسبوع، لكن هناك أيضاً العديد من النقاط المثيرة للاهتمام بعد أول سباقين.

لذلك، إليكم خمسة أمور تجب متابعتها في سوزوكا، التي ستكون السباق الأخير قبل ميامي في مايو بعد إلغاء سباقي السعودية والبحرين بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

هل يُعد كيمي أنتونيللي تهديداً حقيقياً لزميله جورج راسل؟

عندما انطلقت مرسيدس بقوة خلال اختبارات وتجارب ما قبل الموسم، أصبح جورج راسل المرشح الأبرز للفوز بلقب 2026، وذلك لأسباب منطقية. فالسائق البالغ من العمر 28 عاماً يخوض موسمه الثامن، ما يعني امتلاكه خبرة كبيرة. وإذا واصلت السهام الفضية هيمنتها، فإن أكبر منافسيه سيكون زميله الشاب أندريا كيمي أنتونيللي، الذي يدخل عامه الثاني في الفورمولا 1.

وبحسب كل المعايير، يُفترض أن يتفوق راسل على زميله، وقد أثبت ذلك في افتتاحية ملبورن عندما سيطر على السباق من المركز الأول محققاً ثنائية لمرسيدس. لكن الأمور تغيرت في شنغهاي، حيث حقق أنتونيللي أول فوز له، أيضاً ضمن ثنائية للفريق، وكان لافتاً في إدارته الهادئة للسباق من الصدارة.

السؤال الآن هو ما إذا كان قادراً على تقديم هذا الأداء بشكل مستمر ومنافسة راسل فعلياً على اللقب. لا توجد شكوك حول البريطاني، لكن التساؤل يبقى حول مدى جاهزية أنتونيللي.

ستكون سوزوكا اختباراً مهماً لمعرفة ما إذا كان قد تجاوز عدم الاستقرار الذي عانى منه كسائق ناشئ، أم أن راسل لا زال يمتلك الأفضلية الواضحة.

ما مدى قوة تحدي فيراري لغريمتها مرسيدس؟

رغم تحقيق مرسيدس ثنائية الفوز في كلا السباقين هذا الموسم، إلا أن ذلك لم يأتِ دون تهديد من أقرب منافسيها: فيراري. فقد تقدم شارل لوكلير في بداية سباق أستراليا بعد انطلاقة بطيئة من راسل، ودخلا في صراع مبكر قبل أن يخسر فريق سكوديريا الفرصة بسبب عدم التوقف خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية، لينهي السباق في المركزين الثالث والرابع.

وفي شنغهاي، كرّر لويس هاميلتون نفس المحاولة، لكنه تراجع بعد خمس لفات فقط، تاركاً أنتونيللي دون منافسة حقيقية.

كانت الفرص موجودة أمام فيراري، وإذا أرادت المنافسة على اللقب، فعليها استغلالها بسرعة، وإلا ستبتعد مرسيدس في الصدارة.

وتبدأ هذه المهمة في سوزوكا، حيث من المفترض أن تناسب المنعطفات السريعة والمتوسطة السرعة سيارة SF-26، التي أظهرت قوة في المنعطفات. وقد نشهد صراعاً حقيقياً على مركز الانطلاق الأول، رغم أن أهميته قد تكون أقل هذا العام بسبب أسلوب السباقات الجديد.

حتى لو تفوقت فيراري في التجارب التأهيلية، فإن الحفاظ على الصدارة يوم الأحد سيكون تحدياً كبيراً، خاصة مع كفاءة محرك مرسيدس في إدارة الطاقة.

هل تكون "الثالثة ثابتة" لأوسكار بياستري؟

هيمنة مرسيدس وفيراري في بداية الموسم تعني أن مكلارين لم تبدأ حملة الدفاع عن لقبها بشكل جيد. يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 18 نقطة فقط، متأخراً بـ 80 نقطة عن مرسيدس.

جاءت ثماني نقاط من السباق القصير في شنغهاي، حيث لم يتمكن الفريق من بدء سوى سباق واحد حتى الآن. في ملبورن، أنهى لاندو نوريس السباق خامساً، بينما انسحب زميله أوسكار بياستري قبل الانطلاق. وفي الصين، لم يبدأ أي من السائقين السباق بسبب مشاكل تقنية.

لذلك، يأمل بياستري أخيراً في بدء سباق هذا الأسبوع، وإذا حدث ذلك، فالتوقعات الأساسية ستكون المنافسة مع نوريس على المركز الخامس، حيث يبدو أن مكلارين مستقرة في المركز الثالث حالياً.

لكن بالنسبة إلى بياستري، فإن الأهم هو كسر سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها منذ فترة طويلة، وإثبات قدرته على العودة لمستواه ومنافسة زميله.

هل تتواصل مشاكل ريد بُل وماكس فيرستابن؟

"كنا متأخرين طوال عطلة نهاية الأسبوع. السيارة غير قابلة للقيادة تماماً. لا يمكنني حتى إيجاد نقطة مرجعية. كل لفة أشبه بالبقاء على قيد الحياة".

كانت هذه كلمات ماكس فيرستابن بعد جولة كارثية في شنغهاي لفريق ريد بُل، الذي كان قد بدأ الموسم بشكل إيجابي نسبياً.

لكن الواقع ظهر في الصين، حيث فشل الفريق في تسجيل نقاط في السباق القصير، واكتفى بأربع نقاط فقط في السباق الرئيسي، بعد انسحاب فيرستابن بسبب مشكلة في الطاقة.

إحدى أبرز المشاكل المستمرة هي الانطلاقات، حيث أصبحت الإجراءات أكثر تعقيداً في ظل القوانين الجديدة. ويعاني الفريق من نقص في طاقة البطارية عند الانطلاق، ما أدى إلى خسارة فيرستابن لستة مراكز في اللفات الأولى هذا الموسم.

هذه مشكلة كبيرة يجب حلّها، وإلا فإن حتى تحقيق المركز الرابع في الترتيب قد يصبح صعباً.

كيف ستتعامل آودي مع رحيل جوناثان ويتلي؟

كان كل شيء يبدو جيداً لفريق آودي في بداية الموسم، حيث قدم الفريق أداءً تنافسياً منذ البداية، مع وصول غابرييل بورتوليتو إلى القسم الثالث في ملبورن، ونتائج قريبة من النقاط في الصين.

لكن الفريق تعرض لصدمة بعد إعلان استقالة مديره جوناثان ويتلي، ليتولى ماتيا بينوتو (مدير فريق فيراري السابق، ومدير مشروع آودي الحالي) المسؤولية.

كان ويتلي عنصراً أساسياً في تحسين الأداء التشغيلي للفريق، وساهم في تطوره بشكل كبير خلال العام الماضي. وكان يمثل أيضاً استقراراً إدارياً للفريق.

قد يهدد رحيله المفاجئ هذا التقدم، ويعيد الفريق إلى نقطة الصفر، ما يجعل الأنظار موجهة نحو كيفية تعامل بينوتو مع هذا الوضع خلال سباق سوزوكا.