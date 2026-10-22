فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

خمسة أمور تجب متابعتها في جائزة الولايات المتحدة الكبرى

تستضيف أوستن جائزة الولايات المتحدة الكبرى الشهيرة نهاية هذا الأسبوع، حيث قد يصبح أندريا كيمي أنتونيللي بطل العالم للفورمولا 1.

إيد هاردي

منشور: 22-10-2026

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إعداد وترجمة / خلدون يونس

تلوح نهاية موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1 في الأفق، مع انتقال البطولة الآن إلى أمريكا الشمالية لخوض آخر سباقاتها خارج القارة الأوروبية هذا العام.

تستضيف أوستن جائزة الولايات المتحدة الكبرى نهاية هذا الأسبوع على حلبة الأمريكتين الشهيرة، إيذانًا بانطلاق سلسلة من ثلاثة سباقات متتالية تشمل مكسيكو سيتي وساو باولو.

وبحسب الوضع الحالي، ما زالت هناك ست جولات على نهاية موسم 2026، ما يعني أن الألقاب العالمية ستُحسم أو تضيع خلال المرحلة الأخيرة من الموسم، وقد يكون أحدها على المحك في ولاية تكساس.

إليكم خمسة أمور تجب متابعتها في جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

هل تأتي لحظة تتويج أنتونيللي؟

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

كان من المتوقع دائمًا أن تتعامل مرسيدس ببراعة مع التغييرات التنظيمية، بفضل عقود من إنتاج وحدات طاقة عالمية المستوى، التي تشكل جزءًا أساسيًا من لوائح عام 2026. وقد جعل ذلك السهام الفضية المرشح الأوفر حظًا لدى المراهنين للفوز بلقبي البطولة منذ المراحل الأولى، رغم أن كثيرين، استنادًا إلى ما حدث في عام 2025، افترضوا أن جورج راسل سيحصد لقب السائقين.

قدم السائق البالغ من العمر 28 عامًا ما يمكن اعتباره أفضل موسم في مسيرته التي امتدت آنذاك لسبعة مواسم في الفورمولا 1، بعدما استخرج أقصى إمكانات سيارة دبليو 16 لينهي البطولة في المركز الرابع، متقدمًا بفارق 169 نقطة على زميله الناشئ كيمي أنتونيللي. وبعد موسم أول متقلب إلى هذا الحد، لم يكن من المعقول أن يصبح أنتونيللي بطلًا للعالم في موسمه الثاني فقط.

لكنه فعل ذلك بالفعل، إذ يتقدم السائق البالغ من العمر 20 عامًا بفارق 102 نقطة على راسل صاحب المركز الثاني. وقد أثار أنتونيللي الإعجاب بمستوى ثباته الكبير، بعدما صعد إلى منصة التتويج 14 مرة، وحقق ثمانية انتصارات وستة انطلاقات من المركز الأول. ولم يكن الإيطالي سريعًا بما يكفي لاحتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى سوى في باكو، بينما جاءت نتائجه الأخرى خارج منصة التتويج بسبب مشكلة في السيارة.

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ويعني ذلك أن أنتونيللي يستطيع حسم لقبه العالمي الأول في أوستن نهاية هذا الأسبوع، في أول فرصة متاحة له لتحقيق ذلك. وقد يبدو الأمر مستبعدًا، إذ يحتاج إلى التفوق على راسل بفارق 23 نقطة، لكنه يظل دليلًا إضافيًا على هيمنته.

في المقابل، لا تستطيع مرسيدس حسم لقب الصانعين حتى الآن، إذ يتعين عليها مغادرة أوستن بفارق 215 نقطة عن فيراري صاحبة المركز الثاني. وبالنظر إلى أن الفارق الحالي يبلغ 134 نقطة، فإن جائزة المكسيك الكبرى تمثل أقرب فرصة أمام الصانع الألماني لحصد لقبه الأول منذ عام 2021.

لكن هل تُعد مرسيدس المرشح الأوفر حظًا للفوز؟

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Srinivasa Krishnan

من الناحية العملية، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يصبح بها أنتونيللي بطلًا للعالم نهاية هذا الأسبوع هي الفوز بجائزة الولايات المتحدة الكبرى، مع إنهاء راسل السباق في المركز التاسع. ولو كنا في بداية موسم 2026، عندما فازت مرسيدس بالجولات الست الأولى انطلاقًا من المركز الأول، لبدت هذه النتيجة مرجحة للغاية، لكن الوضع مختلف الآن، وكل ذلك بفضل ريد بُل.

بدأ الفريق النمساوي الموسم ببطء، مكتفيًا بالصعود إلى منصة التتويج مرتين في أول ست جولات، لكنه رد على ذلك بإدخال تحديثات متواصلة، وربما كان أكثرها تأثيرًا ما قدمه في باكو الشهر الماضي.

أنهى ماكس فيرستابن ذلك الأسبوع في المركز الثاني، خلف راسل بفارق ضئيل، قبل أن يتوجه إلى سيبانغ، وهي حلبة تتمتع بخصائص مختلفة تمامًا، ليحقق فوزه الأول في موسم 2026. ثم أتبع بطل العالم أربع مرات ذلك بانتصارين في السباق القصير والجائزة الكبرى في سنغافورة خلال الجولة الماضية.

وبالتالي، لم يكتفِ فيرستابن بالفوز بالسباقات الثلاثة الأخيرة انطلاقًا من المركز الأول، بل صعد أيضًا إلى منصة التتويج في سبعة من آخر ثمانية سباقات كبرى، ليحقق انتفاضة متأخرة تذكّر بما فعله العام الماضي. وقد دفع ذلك كثيرين داخل حظيرة البطولة إلى وصف سيارة آر بي 22 بأنها "الأفضل في الميدان"، ومع نجاحها الآن على أكثر من نوع واحد من الحلبات، تدخل ريد بُل سباق أوستن باعتبارها المرشح الأوفر حظًا للفوز.

وإذا فاز فيرستابن، فسيكون ذلك انتصاره الخامس في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، وجميعها خلال النسخ الست الأخيرة.

هل تحاول مكلارين إيقاف تراجعها عبر تحديثات أوستن؟

أوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

تُعد مكلارين بالتأكيد أحد الفرق المتضررة من انتفاضة ريد بُل، إذ انتقلت خلال بضعة أشهر من أقرب منافسي مرسيدس إلى رابع أفضل فريق. وحقق فريق ووكينغ انتصارين متتاليين في بودابست وزاندفورت عن طريق لاندو نوريس، الذي كان سيحقق ثلاثة انتصارات في أربعة سباقات في مدريد لولا دخول سيارة الأمان الافتراضية في توقيت غير مناسب.

لكن الفريق تراجع منذ ذلك الحين، وفشل في تحقيق أي صعود إلى منصة التتويج خلال السباقات الثلاثة الأخيرة، وهي سلسلة أذربيجان وماليزيا وسنغافورة، ليجد نفسه الآن أمام معركة للحفاظ على المركز الثالث، مع تقدمه بفارق سبع نقاط فقط على ريد بُل.

ويحدث ذلك رغم أن أبطال العالم الحاليين قدموا سيارة إم سي إل 40 محدّثة في ماليزيا، وعلى الرغم من أن التحديثات بدت وكأنها حققت أهدافها، فإن مكلارين لم تتمكن ببساطة من مجاراة سرعة تطوير منافسيها. وقد يتغير الوضع نهاية هذا الأسبوع، إذ يجلب الصانع البريطاني مجموعة أخرى من التحديثات إلى أوستن، تركز إلى حد كبير على مقدمة السيارة.

وقال روب مارشال، كبير المصممين: "نجلب إلى هذه الجولة مجموعة محدودة من التحديثات، تهدف إلى تحسين بعض مشكلات موثوقية المكابح وأدائها".

وأضاف: "لدينا أيضًا بعض التعديلات الصغيرة على أرضية السيارة لاختبارها. لقد رأينا جميعًا مدى صعوبة التنبؤ بالأداء النسبي للفرق الكبرى خلال السباقات الخمسة أو الستة الأخيرة. ومن الواضح أن هناك عوامل عديدة مؤثرة هنا، منها تحديث السيارات، ومدى ملاءمة الحلبات لبعض السيارات، ومدى تفضيل السائقين لحلبات معينة، إلى جانب عوامل أخرى".

وتابع: "لم تكن السباقات الأخيرة جيدة بالنسبة إلينا، لكنني أعتقد أننا نستعيد قوتنا مجددًا، وربما تكون أوستن حلبة أنسب لسيارتنا".

وقد يعود أيضًا الحديث عن الاصطدام الذي وقع بين نوريس وزميله أوسكار بياستري خلال السباق القصير في سنغافورة هذا الأسبوع، رغم أن مكلارين تبدو وكأنها أغلقت ملف الحادثة.

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أخبار سوق السائقين لموسم 2027

ليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

ظهرت أخبار جديدة بشأن السائقين منذ جائزة سنغافورة الكبرى، بعدما أكّد فريق هاس أنه سيمنح رافائيل كامارا، متصدر بطولة الفورمولا 2، فرصة خوض ظهوره الأول في الفورمولا 1 عام 2027. وسيحل البرازيلي البالغ من العمر 21 عامًا مكان إستيبان أوكون، ومن المرجح أن يشارك إلى جانب أوليفر بيرمان، السائق الحالي للفريق، بمجرد تسوية بعض التفاصيل التعاقدية.

ويُكمل ذلك الصعود السريع لكامارا، الذي فاز ببطولة الفورمولا 3 عام 2025، وبطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية قبل ذلك بعام. ويعني هذا أنه، باستثناء هاس، فإن المقاعد الوحيدة التي لم يُحسم شاغلوها نظريًا لموسم 2027 هي مقاعد فريق ريسينغ بولز.

يتنافس ليام لاوسون وأرفيد لينبلاد حاليًا مع فريق فاينتسا، وقد أسهم كلاهما في تصدر ريسينغ بولز فرق وسط الترتيب، إذ يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 100 نقطة. وبينما يبدو شبه مؤكد أن لينبلاد، الناشئ الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة، سيعود في الموسم المقبل، فإن علامات الاستفهام لا تزال تحيط بمستقبل لاوسون، صاحب المركز التاسع.

لكن لا ينبغي أن تكون هناك أي شكوك بشأنه، إذ يعيش السائق النيوزيلندي البالغ من العمر 24 عامًا أفضل فترات مسيرته، بعدما سجل النقاط في جميع السباقات باستثناء خمسة. ومع ذلك، وكما هي الحال في ريد بُل، يوجد سائق شاب آخر ضمن منظومة الفريق، وهو نيكولا تسولوف، منافس كامارا على لقب الفورمولا 2.

يتعين على العلامة النمساوية اتخاذ قرار بشأن الإبقاء على لاوسون أو منح تسولوف فرصة. ويبقى السؤال: ما الخطوة التالية في مسيرة لاوسون؟ تبدو عودته إلى ريد بُل، حيث بدأ موسم 2025، مستبعدة بالنظر إلى المستوى الذي يقدمه إسحاق حجار، في حين أن بقاءه طويل الأمد مع ريسينغ بولز ليس خيارًا عمليًا حقًا لأي من الطرفين.

لذلك، يُتوقع أن تثار هذه التساؤلات نهاية هذا الأسبوع. لكن وفقًا للوضع الحالي، من المنتظر أن يبقى لاوسون مع الفريق في موسم 2027، بينما قد يكون عام 2028 هو الموعد الذي يحتاج فيه إلى العثور على فريق جديد.

كم عدد تجاوزات حدود الحلبة هذا العام؟

بيير غاسلي، ألبين وفرانكو كولابينتو، ألبين

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

قال توتو وولف، رئيس مرسيدس، خلال جائزة سنغافورة الكبرى: "سأضع وسادة من الفندق تحت مؤخرته، حتى يتمكن من رؤية الطريق فعلًا". وجاء ذلك ردًا على تجاوز أنتونيللي حدود الحلبة في أربع مناسبات، وهو العدد الذي يُفترض نظريًا أن يؤدي إلى عقوبة زمنية مدتها خمس ثوانٍ. لكن الإيطالي أفلت من العقوبة، بعدما تسببت مشكلات المكابح في إحدى تلك المخالفات.

ومع ذلك، فإن حدود الحلبة من الأمور التي واجه أنتونيللي صعوبة متكررة معها، ومن المؤكد أنها ستكون موضوعًا رئيسيًا هذا الأسبوع، وهو ما قد يثير استياءه. فهذه المسألة تبرز دائمًا في حلبة الأمريكتين بسبب مناطق الخروج الطويلة للغاية عن المسار والمنعطفات السريعة، إذ أُلغيت أزمنة 32 لفة خلال سباق العام الماضي.

ويُعد هذا الرقم أعلى من معظم الأرقام المسجلة على حلبات البطولة، ولذلك لن يكون مستغربًا أن تتحول المسألة مجددًا إلى محور للنقاش هذا الأسبوع، خصوصًا خلال التجارب التأهيلية، حيث يدفع السائقون حدود الحلبة إلى أقصى مدى أكثر من أي حصة أخرى.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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