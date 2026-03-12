خمسة أمور تجب متابعتها في جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1

انطلق موسم 2026 للفورمولا 1 بسرعة كبيرة، إذ يشهد هذا الأسبوع سباق جائزة الصين الكبرى الذي يمثل الجولة الثانية بعد افتتاح الموسم في ملبورن يوم الأحد الماضي.

وقاد جورج راسل فريق مرسيدس لتحقيق ثنائية في جائزة أستراليا الكبرى، لكن مدير الفريق توتو وولف قلّل من فرص السهام الفضية في الاندفاع بسهولة نحو لقب 2026.

وهناك الكثير من الأمور التي تستحق المتابعة عبر شبكة الانطلاق هذا الأسبوع، الذي يشهد أيضًا أول سباق قصير في الموسم. ويشكل ذلك تحديًا خاصًا نظرًا لأن البطولة لا تزال في بدايتها ضمن دورة القوانين الجديدة.

وفي ما يلي خمسة أمور تنبغي مراقبتها خلال جائزة الصين الكبرى.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

فيراري تسعى لتشكيل تحدٍ حقيقي لمرسيدس – إد هاردي

لم تكن هيمنة مرسيدس على افتتاح موسم 2026 مفاجئة تقريبًا بالنسبة لأيّ أحد، إذ دخلت السهام الفضية وسائقها النجم جورج راسل سباق جائزة أستراليا الكبرى بوصفهما المرشحين الأبرز.

وكان أداء الفريق في التصفيات لافتًا بشكل خاص، حيث تفوق راسل على زميله كيمي أنتونيللي بفارق 0.293 ثانية، بينما كانت أقرب سيارة أخرى ريد بُل الخاصة بإسحاق حجار أبطأ بفارق ثمانية أعشار الثانية عن صاحب قطب الانطلاق الأول.

لكن من غير المرجح أن يستمر هذا التفوق الكبير، لأن مدير فريق فيراري فريد فاسور قال إن الفريق "لم يجمع كل شيء معًا" في تصفيات ملبورن، حيث حل شارل لوكلير رابعًا ولويس هاميلتون سابعًا.

ويرى الفرنسي أن الوتيرة التي أظهرها فريق الحصان الجامح في السباق تمثل مستواه الحقيقي بشكل أكبر، إذ خاض لوكلير معركة مبكرة متبادلة مع راسل على الصدارة، بينما كان هاميلتون أيضًا ضمن دائرة المنافسة.

وفي نهاية المطاف أنهت فيراري السباق في المركزين الثالث والرابع بعدما اختارت عدم التوقف خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية، لكن المؤشرات تبقى إيجابية للفريق الإيطالي بإمكانية أن يكون المنافس الرئيسي لمرسيدس هذا العام.

وقال وولف: "لدينا معركة بانتظارنا مع فيراري".

لذلك يُتوقع أن نشهد صراعًا متقاربًا بين الفريقين هذا الأسبوع، ما لم ترتكب سكوديريا فيراري أخطاء أخرى في التصفيات.

كما تبدو المنافسة خلفهما مثيرة للاهتمام أيضًا، حيث يبدو أن مكلارين وريد بُل متقاربان للغاية في الترتيب الثالث بين الفرق.

وشهد سباق ملبورن معركة متأخرة بين لاندو نوريس وماكس فيرستابن، وكان بإمكان زميليهما المشاركة في هذه المعركة أيضًا لولا تعطل محرك حجار، في حين تعرض أوسكار بياستري لحادث قبل السباق.

لذلك يُعد سباق شنغهاي مهمًا جدًا لبياستري، إذ يحتاج سائق مكلارين إلى تسجيل بداية حقيقية لموسم 2026 – خاصة بعد انهياره في صراع لقب 2025.

Honda Power Unit Photo by: Take Itoh

الخط المستقيم في شنغهاي اختبار جديد لوحدات الطاقة – بن فينيل

كانت حلبة ألبرت بارك، التي أصبح تصميمها يستهلك طاقة كبيرة منذ إزالة مقطع المنعطفين التاسع والعاشر في عام 2022، اختبارًا حقيقيًا للجيل الجديد من سيارات الفورمولا 1.

ومع اعتماد وحدات الطاقة الآن بنسبة تقارب 50% على الكهرباء، أصبحت إدارة الطاقة عنصرًا أساسيًا للغاية، وهو ما وفر بعض المنافسة الجيدة في أستراليا لكنه بدا مقلقًا قليلًا في التصفيات، حيث كان السائقون يرفعون قدمهم عن دواسة الوقود ويبطئون لاستعادة الطاقة قبل استخدامها مبكرًا على الخطوط المستقيمة – قبل أن تنفد سريعًا.

وكان ذلك واضحًا بشكل خاص على طريق لايكسايد درايف، وهو مقطع بطول 1.4 كيلومتر يُقطع بدواسة الوقود الكاملة، حيث كانت السيارات تفقد الطاقة وتتبطأ قبل مئات الأمتار من الوصول فعليًا إلى منطقة الكبح.

ويبقى أن نرى كيف سيظهر ذلك في شنغهاي، إذ تبلغ المسافة بين المنعطفين 11 و14 نحو 1.7 كيلومتر، منها قرابة 1.4 كيلومتر بين لحظة الضغط الكامل على دواسة الوقود في المنعطفين 12 و13 وحتى نقطة رأس المنعطف 14.

وسيكون من المثير للاهتمام معرفة كيفية إدارة الفرق للطاقة على هذه الحلبة، التي تحتوي على ثلاث مناطق كبح حقيقية فقط – أقل من ملبورن – إلى جانب عدد من المنعطفات السريعة المتدفقة.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

السباق القصير قد يزيد التعقيد في بداية دورة القوانين – راشيت ثوكرال

إذا كانت الفورمولا 1 تأمل الحصول على حكم واضح بشأن قوانين 2026 الجديدة، فمن غير المرجح أن تقدم جائزة الصين الكبرى ذلك.

فصيغة السباق القصير تعني أن الفرق ستحصل على حصّة واحدة فقط من التجارب الحرة لضبط إعدادات سياراتها قبل الانتقال إلى المنافسة الفعلية.

وفي بعض الجوانب قد يناسب ذلك البطولة، إذ إن الفرص المحدودة للعمل على الإعدادات والتطوير قد تمنع مرسيدس من إظهار كامل قوتها، بينما قد تتجه فرق أخرى بسهولة في الاتجاه الخاطئ. لكن مع كون سيارات 2026 لا تزال في بدايتها، فمن المشروع التساؤل عما إذا كان من الصواب إقامة عطلة نهاية أسبوع بسباق قصير في وقت مبكر جدًا من الموسم.

وسيكون من المثير أيضًا معرفة ما إذا كانت السباقات القصيرة ستكون أكثر إثارة ضمن القوانين الجديدة. وعلى عكس ما قد يعتقد البعض، فإن تقليص مسافة السباق لا يقلل بالضرورة الحاجة إلى توفير الطاقة.

فعلى عكس بطولة الفورمولا إي، حيث يدير السائقون حصة بطارية ثابتة طوال السباق، تعمل الأنظمة الهجينة في الفورمولا 1 على دورة لفة بلفة، حيث يتم استعادة الطاقة وتفريغها باستمرار عبر البطارية. ولذلك تبقى القيود نفسها قائمة بغض النظر عن طول السباق.

ومع ذلك، إذا كان مستوى البطارية سيلعب دورًا كبيرًا في المعارك على الحلبة في بداية دورة القوانين هذه، فقد يوفر السباق القصير البيئة المثالية لتأثير "اليويو" بين السائقين.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

هل يكرر حجار أداءه المميز في ملبورن؟ – إد هاردي

مشكلات المقعد الثاني في ريد بُل معروفة جيدًا. فمنذ رحيل دانيال ريكاردو المفاجئ في نهاية عام 2018، فشل عدد من السائقين في التأقلم إلى جانب فيرستابن.

سواء كان ذلك بسبب عدم القدرة على تحمل ضغط دعم بطل العالم أربع مرات، أو بسبب صعوبة قيادة السيارة، أو ببساطة لعدم امتلاك المستوى الكافي، فإن ريد بُل قد تكون أخيرًا وجدت السائق القادر على ملء الفراغ الذي تركه ريكاردو.

ذلك السائق هو حجار، الذي فعل كل ما بوسعه لإبهار الجميع في ظهوره الأول مع ريد بُل في ملبورن.

وبالطبع ساعده أن الفريق النمساوي قدم سيارة أكثر ملاءمة للسائقين في عام 2026، لكن السائق البالغ من العمر 21 عامًا تأهل في المركز الثالث بينما خرج فيرستابن من القسم الأول من التصفيات.

وفي مرحلة ما بدا حتى وكأنه سيتصدر السباق، قبل أن يوقف نقص طاقة البطارية اندفاعه في اللفة الأولى.

ورغم أن الفرنسي انسحب في النهاية بسبب عطل في وحدة الطاقة، فقد قدم ما يكفي من المؤشرات الإيجابية للموسم.

وقال مدير الفريق لوران ميكيز: "لقد قدّم عطلة نهاية أسبوع رائعة".

وأضاف: "تمكنا من تقسيم برنامج الاختبارات بين السيارتين والحصول على ضعف كمية المعلومات. ذهب إلى التصفيات بكل شيء، وكانت هذه أول مرة يخوض فيها تصفيات وفق هذه القوانين، وقد قدم أداءً مثاليًا. وضع السيارة في المركز الثالث، وهو على الأرجح أقصى ما كان ممكنًا يوم السبت. لذلك أرفع له القبعة".

ولا تحتاج ريد بُل إلى أن يهزم حجار زميله فيرستابن، بل فقط أن يكون قادرًا على التقاط الفرص عندما يحدث خطبٌ ما للهولندي – كما أظهرت تصفيات السبت الماضي.

لقد فعل حجار ما هو مطلوب منه، لكن التحدي الحقيقي يبدأ الآن: تقديم الأداء نفسه باستمرار.

وتبدأ هذه المهمة في شنغهاي، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن حجار لن يواصل التألق، خاصة أنه بلغ القسم الثالث من التصفيات مع ريسينغ بولز العام الماضي كسائق مبتدئ.

ورغم أنه أنهى السباق حينها في المركز الحادي عشر بفارق ضئيل عن النقاط، فمن المؤكد أن الفرنسي سيدخل سباق هذا العام بثقة أكبر في إمكانية الحلول ضمن المراكز العشرة الأولى.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

هل المشكلة كلها في أستون مارتن أم في هوندا؟ – خوسيه كارلوس دي سيليس

حمّل كثيرون شركة هوندا مسؤولية مشكلات أستون مارتن، لكن بعد سباق ملبورن أكد كل من قسم هوندا ريسينغ كوربوريشن والفريق أن الانسحابات يوم الأحد لم تكن بسبب المحرك.

بل إن الطرفين أشارا إلى أنه كان بالإمكان إكمال السباق مع فرناندو ألونسو إذا لزم الأمر.

وقد أكد بطل العالم نفسه أن أستون مارتن ستكون قادرة على المخاطرة أكثر في الصين، لأن الفريق سيحتفظ بمخزون أكبر من طاقة البطارية للسباق التالي في اليابان، ما يعني أن سباق شنغهاي قد يمنح صورة أوضح عما إذا كانت المشكلات تتجاوز المحرك.

وكان أدريان نيوي قد قال قبل أن يتمكن من رؤية الكثير من اللفات على الحلبة إن الهيكل قد يكون خامس أفضل سيارة على شبكة الانطلاق. لكن اللفات التي تلت الانطلاقة الرائعة لألونسو في أستراليا – عندما تجاوزه جميع منافسيه بسهولة لاحقًا – أثارت الشكوك، خاصة أن برنامج العمل في نفق الهواء بدأ متأخرًا أربعة أشهر العام الماضي.