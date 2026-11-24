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خلاف حول الراتب يؤخر تجديد عقد أولي بيرمان مع هاس في الفورمولا 1

الشروط المالية وراء تأخر تأكيد بقاء أولي بيرمان مع هاس في موسم 2027، رغم تفعيل فيراري بالفعل خيارها للاحتفاظ بالسائق البريطاني

روبيرتو شينشيرو

منشور: 24-11-2026

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أوليفر بيرمان، هاس

الصورة من قبل: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

لا يزال أوليفر بيرمان، السائق الشاب المنتمي إلى برنامج فيراري، الوحيد على شبكة انطلاق الفورمولا 1 الذي لا يملك عقدًا لموسم 2027. وهو وضع كان من الصعب تخيله قبل بضعة أسابيع فقط، بعدما كان استمراره مع هاس أمرًا مفروغًا منه منذ الصيف الماضي.

وكان من المتوقع أن يتبع الإعلان عن رافاييل كامارا، زميل بيرمان في الفريق لموسم 2027، والذي جاء قبل جائزة البرازيل الكبرى، إعلانٌ سريع عن بقاء زميله البريطاني. لكن الصمت استمر حتى أصبح موضعًا للتكهنات، بل وأثار شائعات حول احتمال قيادة بيرمان لفريق آخر في العام المقبل. والمفارقة أن هناك أسبابًا قوية تدفع كلًا من بيرمان وهاس إلى التوصل لاتفاق.

فقد استبعد بيرمان خوض السباقات مع فريق آخر في 2027، بينما كان من المتوقع منذ فترة طويلة أن تحتفظ هاس بخدماته. ومع ذلك، امتدت المفاوضات لفترة أطول بكثير مما كان متوقعًا في البداية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ظهرت تكهنات بشأن أسباب تعثّر المفاوضات، ارتبط بعضها بالعلاقة التعاقدية بين بيرمان وفيراري، وبالآفاق المستقبلية للسائق البريطاني البالغ من العمر 21 عامًا.

لكن وفقًا للمعلومات التي حصل عليها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، فإن المسألة التي تؤخر توقيع العقد لا تتعلق بمستقبل السائق على المدى الطويل، بل بالشروط المالية للاتفاق مع هاس.

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وكانت فيراري قد فعّلت بالفعل الخيار الذي يتيح لها الاحتفاظ ببيرمان ضمن برنامج سائقيها. وبما أن مارانيللو استثمرت موارد مالية في السائق البريطاني الشاب منذ انضمامه إلى أكاديمية السائقين في عام 2021، فإن السماح له بالرحيل دون مقابل سيمثل هدرًا كبيرًا لكل تلك الجهود.

وسيكون بإمكان بيرمان مغادرة فيراري في نهاية عام 2027 إذا لم يحصل على فرصة للانضمام إلى الفريق المصنعي، لكن هذا السيناريو لا يشكل عائقًا أمام تجديد عقده مع هاس، كما لا توجد ضرورة لحسم علاقته مع فيراري على المدى القصير، خصوصًا في ظل اقتراب لويس هاميلتون من نهاية مسيرته. ولم يستبعد الفريق الإيطالي أيًا من خياراته المستقبلية بعيدة المدى.

وبالتالي، تتركز المفاوضات الحالية بين طرفين فقط: هاس وممثلي بيرمان. وتتمثل نقطة الخلاف في الراتب الذي يعرضه الفريق الأمريكي، إذ لا يرى السائق وطاقمه أنه يتناسب مع توقعاتهم.

أوليفر بيرمان، هاس

الصورة من قبل: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

وأدى ذلك إلى استمرار الجمود في المفاوضات لفترة طويلة، رغم إدراك الطرفين ضرورة التوصل إلى اتفاق. وقبيل جائزة لاس فيغاس الكبرى، لم يُخفِ بيرمان خيبة أمله من وضع مستمر منذ أشهر.

وقال: "ليس لدي أي جديد لأقوله. وبصراحة، أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنني وجدت نفسي هنا، في الجولة العشرين من الموسم، دون عقد موقع للعام المقبل. إنه وضع غريب، لكننا نقترب من حسمه".

واعترف السائق البريطاني بأن حالة عدم اليقين أصبحت صعبة التحمل، خصوصًا بعد موسم يعتقد أنه أثبت خلاله جدارته بصفته السائق الأول للفريق.

ومع ذلك، استبعد بيرمان بشكل قاطع إمكانية الانتقال إلى فريق آخر في 2027. وعندما سُئل عما إذا كان هناك أدنى احتمال لخوض السباقات مع فريق آخر، في ظل عدم وجود مقاعد أخرى مطروحة للنقاش الجدي، جاء رده حاسمًا.

وقال: "لا، لا توجد أية فرصة على الإطلاق".

وأضاف: "هدفي لعام 2027 واضح جدًا. أعتقد أن لدينا أمورًا لم ننتهِ منها هنا. أما إذا نظرنا إلى المستقبل الأبعد، فالأمر ليس بيدي حقًا، لنقل ذلك بهذه الطريقة".

ولم يُخفِ بيرمان طموحه في الوصول إلى مارانيللو، لكنه يدرك أن القرارات المتعلقة بمستقبل الفريق الإيطالي لا تعتمد على أدائه وحده.

وقال: "بالطبع، أنا مرتبط بعقد مع فيراري. لقد منحتني فيراري هذه الفرصة الرائعة لخوض تجربتي الأولى في الفورمولا 1 معها. وما زلت سائقًا شابًا ضمن برنامج فيراري، وحلمي الأكبر هو التسابق لصالح فيراري. فهي أولًا الفريق الأكثر شهرة، وهي أول فريق آمن بي عندما كنت طفلًا".

وتابع: "ما زال ذلك حلمي الأكبر، لكن لا شك في أن المستقبل قد يحمل بعض التحديات في هذا الصدد. لا يمكن إنكار ذلك، فالأمر واضح جدًا. وليس لدي الكثير لأقوله أو أفعله حيال ذلك. علينا فقط أن نرى كيف ستتطور الأمور مع مرور الوقت".

أما الوضع التعاقدي المباشر، فهو أكثر وضوحًا. فقد حسمت فيراري بالفعل موقفها التعاقدي، وليست الطرف الذي يؤخر تأكيد استمرار بيرمان. وتقتصر المفاوضات الجارية على شروط الاتفاق بين السائق وهاس.

ووفقًا للمعلومات التي جمعها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، من المتوقع حل المسألة قبل عطلة نهاية الأسبوع الختامية في أبوظبي، وعلى الأرجح من خلال تسوية لا مفر منها بشأن الجانب المالي.

لكن ذلك لا يقلل من الإحباط الذي يشعر به بيرمان بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع نهاية نوفمبر. والذي قال: "ليس شعورًا جيدًا أن أجلس هنا مع تبقي سباقين على نهاية الموسم، دون حسم الأمور. ورغم أنني أعلم أننا اقتربنا كثيرًا من الاتفاق، فإن الحقيقة أننا لم نصل إليه بعد. وبصراحة، لا يوجد أي مبرر لأن أجد نفسي في هذا الوضع دون عقد موقع".

وتكشف هذه التصريحات مدى تأثير هذا الشد والجذب على السائق. وما لم يحدث انهيار غير متوقع في المفاوضات، فمن المنتظر أن يستمر بيرمان مع هاس في 2027 أيضًا، ليشكل إلى جانب كامارا أحد أصغر ثنائيات السائقين سنًا على شبكة الانطلاق.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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