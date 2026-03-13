خلاف بين الفرق: مرسيدس تطالب بتعديل إجراءات الانطلاقة الفورمولا 1 وفيراري تعارض

ترجمة وإعداد: أحمد مجدي

كانت ملبورن أول اختبار حقيقي لسيارات وقوانين الفورمولا 1 الجديدة، وكما كان متوقعًا أثارت العديد من النقاشات. وكان أحد أبرز المواضيع التي لفتت الانتباه هو مسألة الانطلاقة، وهي قضية ظهرت بالفعل خلال التجارب الشتوية، لكن ما حدث في أستراليا من انطلاقات بطيئة ومواقف كادت تتحول إلى حوادث أعاد التركيز عليها من جديد.

وتضغط عدة فرق، من بينها مرسيدس، لإجراء تعديلات إضافية على إجراءات الانطلاقة، بينما تعارض فرق أخرى أي تغييرات إضافية بعد التعديلات التي تم اعتمادها بالفعل. ونتيجة لذلك، يوجد انقسام حاليًا بين الفرق.

ومن المعروف أن الفرق التي تستخدم شواحن توربينية أكبر تحتاج إلى وقت أطول لتجهيز سياراتها قبل الانطلاقة. ومع إلغاء نظام استعادة الطاقة الحرارية "ام جي يو-اتش"، أصبح على المحرك العمل لفترة أطول لرفع سرعة الشاحن التوربيني إلى المستوى المناسب، لذلك تقرر السماح بفترة تحضير مدتها خمس ثوانٍ على شبكة الانطلاق قبل السباق لأسباب تتعلق بالسلامة.

لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة المطروحة. ففي أستراليا، وجدت العديد من الفرق نفسها عند الانطلاقة ببطاريات شبه فارغة، بغض النظر عن موقعها على شبكة الانطلاق. وقد أدى ذلك إلى تضخيم الفوارق بين السيارات، ليس فقط لأن محرك الاحتراق الداخلي أصبح أكثر أهمية، بل أيضًا لأن بعض السائقين لم يتمكنوا من الاعتماد على التعزيز الكهربائي بعد سرعة 50 كيلومترًا في الساعة.

وزاد من تعقيد الوضع بقاء بعض السيارات متوقفة على شبكة الانطلاق، مثل ليام لاوسون الذي كاد فرانكو كولابينتو أن يصطدم به لولا رد فعله السريع للغاية. لذلك من الطبيعي أن تتصاعد المخاوف بشأن ضرورة مراجعة إجراءات الانطلاقة. فهناك مجموعة من الفرق تطالب بالتغيير، بينما ترفض مجموعة أخرى إدخال أية تعديلات إضافية في الوقت الحالي.

وبعد الجدل الذي ظهر خلال التجارب الشتوية، والذي غذته جزئيًا بعض الفرق التي كانت تعاني أكثر من غيرها، منح الاتحاد الدولي للسيارات مرونة إضافية من خلال إدخال تحذير مدته خمس ثوانٍ قبل بدء إجراءات الانطلاقة، بهدف منح السائقين وقتًا كافيًا لتجهيز الشاحن التوربيني بشكل صحيح. وقد وافقت فيراري على هذا التعديل أيضًا، رغم أن الفريق الإيطالي كان قد أبلغ عن هذه المشكلة قبل عام دون أن تلقى ملاحظاته اهتمامًا حينها.

وبعد قبول فترة الخمس ثوانٍ الإضافية قبل الانطلاقة، تعارض بعض الفرق الآن إجراء تغييرات إضافية في اللوائح، لأن ذلك قد يعني التخلي عن أفضلية تنافسية. وبحسب هذا المعسكر، يجب ألا يتحول التركيز مرة أخرى إلى تغيير القوانين، بل إلى تحسين الإجراءات الداخلية لكل مصنع، حيث لا يزال هناك مجال للتطوير.

ومن بين المشاكل التي ظهرت في ملبورن أن عددًا من السائقين وصلوا إلى الانطلاقة ببطاريات شبه فارغة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حدود استعادة الطاقة التي يفرضها الاتحاد الدولي للسيارات خلال كل لفة. وإلى جانب ذلك، يتعين على السائقين خلال لفة التحمية القيادة بشكل أكثر عدائية مع تسارع وكبح قويين لتسخين الإطارات والمكابح، ما أدى إلى وصول العديد من الفرق إلى شبكة الانطلاق ببطاريات مستنزفة بالفعل.

وكما أوضح ماكس فيرستابن، هناك عدة مقترحات مطروحة لتبسيط إجراءات الانطلاقة وتقليل خطر الانطلاقات البطيئة أو الحوادث. لكن الاتحاد الدولي للسيارات لا يستطيع التدخل حاليًا، لأن تغيير اللوائح يتطلب أغلبية كبيرة من الفرق، وهو توافق غير متوفر في الوقت الراهن. والبديل الوحيد سيكون تمرير التعديل باعتباره إجراءً يتعلق بالسلامة.

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس ترمي المنافسين بسهامها الفضية في ملبورن والجدل يتصاعد حول القوانين الجديدة

وقال جورج راسل قبل جائزة الصين الكبرى: "يمكن للاتحاد الدولي للسيارات القيام بذلك، وأعتقد أنهم يريدون ذلك، لكنهم يحتاجون إلى أغلبية كبيرة من الفرق ولا يملكونها في الوقت الحالي. لذلك ربما يمكنكم تخمين أي فريق يعارض ذلك"، في إشارة واضحة إلى أن فيراري هي الفريق الذي يقف ضد التغيير حاليًا.

وتعد مسألة مقدار الطاقة التي يمكن استعادتها قبل الانطلاقة من النقاط التي تمت مناقشتها بالفعل، لكنها لم تشهد أي إجراء حتى الآن من الاتحاد الدولي للسيارات. وحتى السائقون الذين انطلقوا من مؤخرة شبكة الانطلاق واجهوا صعوبات في إدارة البطارية، بمن فيهم فيرستابن.

حيث قال الهولندي: "هناك حلول بسيطة، لكن يجب أن يوافق عليها الاتحاد الدولي للسيارات فيما يتعلق بكل ما يخص البطارية، لأن الانطلاق ببطارية بنسبة 0% ليس ممتعًا، بل إنه خطير أيضًا".

وأضاف: "نحن نتحدث معهم لمعرفة ما يمكن فعله، لأننا في ملبورن كدنا نشهد حادثًا كبيرًا عند الانطلاقة. جزء من المشكلة يتعلق بالبطاريات، وجزء آخر قد يحدث بسبب نظام منع التوقف. لكن كانت هناك فروق كبيرة في السرعة، لأنني لم أكن السيارة الوحيدة التي كانت بطاريتها فارغة. إنه أمر يمكن حله بسهولة".

وبشكل واضح، فإن أفضلية فيراري لا تتعلق باستخدام البطارية بحد ذاته، لكن من الواضح أن الفرق التي تواجه صعوبات أكبر مع محرك الاحتراق الداخلي تحتاج إلى دعم المحرك الكهربائي بعد سرعة 50 كيلومترًا في الساعة لتعويض ذلك عند الانطلاقة.

وهو أمر يدركه راسل جيدًا أيضًا، إذ وصف الفرق التي تعارض التغييرات التنظيمية المطلوبة من الاتحاد الدولي للسيارات بأنها "أنانية".

فقال: "نصف الشبكة أخطأ في ملبورن، سنتكيف الآن ونعرف ما الذي يجب الانتباه إليه. أراد الاتحاد الدولي للسيارات تسهيل الأمور علينا وإزالة هذا الحد المتعلق بإعادة الشحن، لكن كما يحدث غالبًا، لدى البعض وجهات نظر أنانية ويريدون فعل ما هو الأفضل لهم. هذا جزء من الفورمولا 1. سنتعامل مع الأمر، وأعتقد أن الانطلاقات ستكون أفضل بكثير هنا".