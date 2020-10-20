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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

خفض الحضور الجماهيريّ لجائزة البرتغال الكبرى بسبب قيود كورونا

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خفض الحضور الجماهيريّ لجائزة البرتغال الكبرى بسبب قيود كورونا

أُجبرت حلبة بورتيماو على خفض عدد الجماهير التي يُسمح لها بحضور جائزة البرتغال الكبرى للفورمولا واحد نهاية الأسبوع الجاري بسبب قيود وباء كورونا الجديدة.

ستستضيف البرتغال سباق فورمولا واحد للمرّة الأولى منذ 1996 نهاية هذا الأسبوع بعد إضافة حلبة ألغارفي الدوليّة إلى الروزنامة المعدّلة لهذا الموسم.

واستهدف المسؤولون على الحلبة استضافة 50000 مشجّع كلّ يومٍ ضمن عطلة نهاية الأسبوع، لكنّ القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة إلى تقليص ذلك المستوى إلى 27500 كلّ يوم.

وكانت 46000 تذكرة قد بيعت للسباق، لكنّ كلّ التذاكر المخصّصة لمناطق القبول العام التي لا تتضمّن مقاعد ومدرّجات قد تمّ إلغاؤها الآن.

وجاء في بيانٍ من الحلبة: "مثلما بات معلومًا، فإنّ البرتغال تبنّت قرارات لمجابة خطر وباء كورونا المتزايد الأسبوع الماضي، وفُرضت عدّة تدابير وقيودٍ من قبل الحكومة وسيتمّ تطبيقها محليًا".

وأضاف: "نتيجة لذلك حدّدت سلطات الصحّة والإدارة القيود الجديدة المتعلّقة بحضور الجماهير لجائزة البرتغال الكبرى، وبالأساس تقليص عدد الجماهير المسموح بحضورها".

وأكّدت الحلبة أنّها ستُعيد ثمن التذاكر بالكامل في حال طُلب منها ذلك، وهي تعمل على عدّة حلول لأصحاب تذاكر مناطق القبول العام.

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