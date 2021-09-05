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خط الحظائر الضيق لحلبة زاندفورت يُثير مخاوف السلامة لسباق هولندا

أثارت فرق وسائقو الفورمولا واحد المخاوف حيال خط حظائر حلبة زاندفورت القصير بشكل غير اعتيادي لسباق اليوم الأحد، ولا سيّما إذا ما دفعت فترة سيارة أمان إلى عدد من التوقفات.

خط الحظائر الضيق لحلبة زاندفورت يُثير مخاوف السلامة لسباق هولندا

يُعدّ خط الحظائر في زاندفورت هو الأضيق في هذا الموسم على صعيد مسافات الفصل بين المرآيب، حيث ألزم مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد قبل نهاية الأسبوع بأن يكون هنالك حد سرعة يبلغ 60 كلم/س من أجل مواجهة المشاكل المحتملة لهذا الأمر.

ويتمثّل التخوّف الأكبر بالنظر إلى الاحتمالية الكبيرة لدخول سيارة الأمان في ما قد يحدث إذا ما دخلت عدّة سيارات خط الحظائر في ذات الوقت، ولا سيّما في حال حاول فريق استدعاء كلا سائقيه، حيث أنّ ذلك سيقود حتمًا إلى ازدحام شديد.

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مع ذلك، تعي الفرق جيّدًا تلك الاحتمالية، ومن غير المرجّح أن تخاطر بخسارة الوقت أو التعرض لعقوبة لإعاقة سائق آخر.

وتحظى مرسيدس الفريق الأول على خط الحظائر بأفضل مدخل، بينما في النهاية تتواجد ويليامز مع أسهل مخرج لخط الحظائر.

"فيما يتعلق بخط الحظائر، فهو الأضيق في الموسم بأكمله" قال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين.

وأضاف: "لدينا حوالي 60 مترًا في موناكو على ما أعتقد، بين كل موقع في خط الحظائر. هنا لدينا 40 مترًا فقط. وذلك يمثّل تحديًا".

وتابع: "نحن جاهزون لذلك التحدي قدر الإمكان، مع التدرب على السيناريوهات المختلفة سويًا مع طاقم خط الحظائر، ومع السائقين. ولكن دخول الكثير من السيارات في ذات الوقت سيتسبب بمشاكل بالتأكيد".

من جهته، اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنّ هنالك بعض المخاطر التي تحيط بذلك الأمر.

فقال: "عليك أن تكون حذرًا حيال ما يحدث في خط الحظائر، ولا سيّما هنا، والسائقون سيدركون ذلك ويتأقلمون وفقه".

فيما أبدى كارلوس ساينز سائق فيراري تخوّفه حيال سلامة طاقم فريقه، فقال: "ربما يكون ذلك أمرًا لم يتم التحدث عنه بالقدر الكافي. لكن خط الحظائر على الجانب الخطر للميكانيكيين، وذلك بسبب مدى ضيقه، لذلك آمُل أن تسير كل الأمور على نحوٍ جيّد. ربما يمكن تحديثه في المستقبل، كونه وبصراحة ضيّق جدًا هنا".

بينما عقّب زميله شارل لوكلير قائلًا: "من الصعب للغاية الوصول لموقعنا هناك، إذا ما أجرت ألبين توقفًا، سيكون الوضع خطيرًا إذا ما دخلنا جميعًا في ذات الوقت".

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من جانبه، اعترف دانيال ريكاردو سائق مكلارين بأنّ الأولوية هي لسلامة الميكانيكيين، إذ يشعر بالمسؤولية للحفاظ على هدوئه داخل قمرة القيادة في حال سار أمر ما على نحوٍ خاطئ مع توقفه.

فقال: "أعتقد بأنّه خط الحظائر الأضيق، ربما أضيق من موناكو. ويمكنك الشعور بذلك. إذا ما دخل الجميع في ذات الوقت، سيكون هنالك توتر كبير للغاية. لذلك عليك الحفاظ على هدوئك. لكن الطاقم هناك هو المتعرّض للخطر، لذلك أعتقد أنه وإذا ما حافظت على هدوئك، عندها ستصبح المجموعة حولك هادئة. وذلك مهم في رأيي".

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