فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

"خطوتان إلى الأمام وخطوة إلى الخلف": بياستري يشرح طريق الخروج من مشكلات سيارة مكلارين

بعد أن عاش إحدى أكثر عطلات نهاية الأسبوع إحباطًا في الموسم الماضي في المكسيك، يؤكد أوسكار بياستري أن هذه الجولات والسباقات المقبلة تمثل "فترة مهمة" في تطوره استعدادًا للعام المقبل.

منشور: 30-10-2026

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أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

لا يملك أوسكار بياستري حاليًا فرصة للمنافسة على لقب بطولة السائقين لموسم 2026، لكنه يرى أن هناك الكثير مما يمكن القتال من أجله خلال الجولات الأخيرة من الموسم.

وتتمثل إحدى الأولويات الرئيسية في العمل على تحسين أدائه في الحلبات التي واجه فيها صعوبات تاريخيًا، إلى جانب فهم تأثيرات حزمة التحديثات الأخيرة التي أُدخلت على سيارته "ام.سي.ال40"، والعمل على ضمان ألا تكون سيارة العام المقبل صعبة ومتطلبة بالقدر نفسه من حيث أسلوب قيادتها.

وتُدخل مكلارين حزمة تحديثاتها الأخيرة لهذا الموسم على مراحل، إذ زودت السيارة بهندسة جديدة لنظام التعليق الأمامي، إلى جانب تعديلات على ناشر الهواء الخلفي خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، على أن تصل بقية العناصر فور شحنها وإتاحتها. لكن رغم أن هذه التغييرات تهدف إلى رفع سقف أداء السيارة، فإن مكلارين لم تتمكن بعد من قياس مدى نجاحها في تحقيق ذلك بصورة كاملة، فيما لا تزال المشكلة الأساسية المتمثلة في اضطرار السائقين إلى قيادة "ام.سي.ال40" كما لو أن كل لفة هي لفة في التصفيات قائمة.

وقال بياستري لوسائل الإعلام، ومن بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، في مكسيكو سيتي: "بالتأكيد، بات عليّ الآن اعتماد أسلوب قيادة مختلف كثيرًا عمّا كنت مضطرًا إليه في السابق".

وأضاف: "لقد كان ذلك تحديًا كبيرًا بلا شك، لكنني أعتقد أننا سنجد حلًا".

وأكمل: "علينا إيجاد حل خلال الأشهر القليلة المقبلة. وآمل ألا يستغرق الأمر سنوات، لكن من الواضح أن هناك جوانب أساسية في هذه السيارات لن تتغير".

وأردف: "كانت عملية التعامل مع هذه المشكلة صعبة، لكننا شهدنا بعض المؤشرات الإيجابية. لقد كانت أوستن بالتأكيد خطوة إلى الخلف بعض الشيء، لكنك تحتاج أحيانًا إلى خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الخلف حتى تجد طريقك وتختبر أمورًا مختلفة. لذلك أعتقد أن سلسلة السباقات الثلاثة المتتالية التي سبقت أوستن كانت خطوة جيدة جدًا في الاتجاه الصحيح، لكن لا يزال أمامنا مجال لتحقيق مزيد من التقدم".

ثمّ تابع: "لدينا بعض القطع والتحديثات الأخرى في الطريق، لكنني أعتقد أننا أنا ولاندو نوريس نعاني حاليًا من سيارة شديدة الحساسية تجاه الكثير من العوامل، وليس المطبات وحدها. فأسلوب القيادة المطلوب معها محدد للغاية، كما أن نطاق عملها المثالي ضيق جدًا. ومن الطبيعي أن تؤدي العوامل الخارجية الأخرى التي تجعل قيادتها أكثر صعوبة، مثل المطبات أو الرياح، إلى زيادة التحدي".

وأكمل: "السيارة أسرع الآن مما كانت عليه قبل أوستن، لكن منافسينا يتمتعون هم أيضًا بسرعة كبيرة، ولذلك نعلم أننا لا نزال بحاجة إلى تعويض الفارق".

وفي العام الماضي، بدأت آمال بياستري في المنافسة على اللقب بالتلاشي خلال سلسلة السباقات الأخيرة، على حلبات ذات مستويات منخفضة من التماسك، وهي ظروف كانت تميل إلى مكافأة أسلوب زميله لاندو نوريس الأكثر قدرة على التكيف. في المقابل، يميل بياستري إلى الحاجة لبناء إيقاعه تدريجيًا من لفة إلى أخرى، مع الحصول على استجابات أكثر اتساقًا من السيارة.

وبينما بدأت سيارة مكلارين "ام.سي.ال40" هذا العام متأخرة عن أبرز منافسيها، مرسيدس ومكلارين، من حيث كفاءة الارتكازيّة والأداء في المنعطفات البطيئة، دفعتها التحديثات الانسيابية إلى نطاق أداء جعلها، على الأرجح، أفضل سيارة في المنعطفات السريعة خلال منتصف الموسم.

لكن أداءها في المنعطفات البطيئة، إلى جانب سلوكها غير المستقر عمومًا، ظلا نقطتي ضعف يصعب التخلص منهما. وقد وصف السائقان السيارة بأنها تتطلب أسلوب قيادة هجوميًا لاستخراج كامل أدائها، رغم أنها تتمتع بعادة مقلقة تتمثل في معاقبة السائق بصورة مفاجئة وغير متوقعة.

وقال بياستري، ردًا على سؤال من موقعنا "موتورسبورت.كوم" بشأن ما إذا كانت حساسية السيارة ناجمة عن خصائص وحدة طاقة مرسيدس، أو خيارات التصميم مثل هندسة نظام التعليق والمفهوم الانسيابي، أم أنها نتيجة للقوانين الجديدة التي تفرض سيارات أضيق وأقل ارتكازيّة: "أعتقد أن الأمر ناتج عن مزيج من عوامل كثيرة".

وأردف: "من المؤكد أن انخفاض الارتكازيّة لا يساعد. وأعتقد أن الإطارات تلعب دورًا أيضًا. لقد شاهدنا هذا العام الكثير من السباقات التي كانت فيها الإطارات اللينة جيدة جدًا، حتى خلال السباق نفسه. وبصورة عامة، أصبحت السباقات أقرب بكثير إلى أسلوب القيادة المعتمد في التصفيات مقارنة بما شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية. فكل شيء يشير إلى ضرورة قيادة السيارات بأسلوب أكثر هجومية".

ورغم خروج بياستري منذ فترة طويلة من دائرة المنافسة على لقب السائقين، وخروج نوريس من السباق على اللقب نهاية الأسبوع الماضي، فإن مكلارين تواجه معركة للحفاظ على المركز الثالث في ترتيب بطولة الصانعين، التي تترتب عليها عوائد مالية كبيرة.

ويتساوى الفريق حاليًا مع ريد بُل برصيد 355 نقطة، لكنه يحتل المركز الرابع بسبب امتلاك ريد بُل عددًا أكبر من الانتصارات، مع احتساب نتيجة السباق القصير في سنغافورة ضمن ذلك.

وإلى جانب ذلك، من شأن فهم تأثيرات حزمة التحديثات الأخيرة خلال الجولات المتبقية أن يساعد مكلارين على تحسين سيارتها لموسم 2027، التي أصبحت محور التركيز الكامل للفريق منذ اعتماد إنتاج حزمة التحديثات الحالية في مطلع الخريف.

وقال بياستري: "من الواضح أننا نريد محاولة البقاء أمام ريد بُل في بطولة الصانعين".

وأضاف: "لكن إلى جانب ذلك، فإن كل ما نقوم به يمثل فرصة للتعلم استعدادًا للعام المقبل. ونأمل أن نتمكن من تقديم سيارة قادرة مجددًا على المنافسة على البطولة، وأريد أن أدخل الموسم المقبل وأنا أمتلك أكبر قدر ممكن من الإجابات، وأكبر عدد ممكن من الأدوات التي يمكنني الاعتماد عليها".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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