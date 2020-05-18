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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

خطط سباقَي الفورمولا واحد في سيلفرستون جاءت "من دون تخطيط مسبق"

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خطط سباقَي الفورمولا واحد في سيلفرستون جاءت "من دون تخطيط مسبق"
18-05-2020

قال ستيوارت برنغل مدير حلبة سيلفرستون أنّ خطط إقامة سباقَي فورمولا واحد على ذات المسار هذا الصيف كانت وليدة اللحظة وجاءت من دون تخطيط مسبق، مُشدّدًا على أنّ الحدثين سيكونان مختلفين للغاية عن جائزة بريطانيا الكبرى التقليديّة.

وافقت حلبة سيلفرستون على صفقة تجاريّة مع الفورمولا واحد الأسبوع الماضي، حيث يعمل الطرفان الآن على إقامة سباقَين متتاليين من دون حضور جمهور في 26 يوليو و2 أغسطس، بالرغم من أنّ الموعدَين لم يتمّ تأكيدهما بشكلٍ رسمي بعد.

وقال برنغل في حوار مع قناة "سكاي اف1": "لا نزال نفكّر في الأمر. هناك عملٌ يجري، وسيتواصل إلى حين تقديم الحدث".

وأضاف: "دعوني أُشدّد مجدّدًا على أنّ هذا الموضوع منوطٌ بالكامل بمنح الحكومة الضوء الأخضر، لذا قد يكون ذلك سببًا لإمكانيّة حدوث هذيه السباقين. لكن في حال تحسّن الوضع بالتماشي مع خارطة طريق الحكومة، فحينها سيكون من الممكن إقامة السباق، ونحن نعمل معهم ومع جميع السلطات المعنيّة للتأكّد من قدرتنا على الامتثال".

وأكمل: "تسعى الفورمولا واحد لتقديم نظام تحاليل مكثّف للسماح لأطقمها بخوض البطولة حول العالم. أجل، تعيّن علينا إجراء الكثير من التخطيط وليد اللحظة لرؤية إن كان من الممكن تنظيم ذلك. سيكون السباق مختلفًا للغاية عن الطريقة التي نُقيم بها سباق فورمولا واحد عادة".

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وأردف: "أشعر بالأسف تجاه مشجّعينا الذين لن يكونوا حاضرين وآمل أن يحصلوا على بعض المتعة والراحة من خلال إقامة جائزة بريطانيا الكبرى، وجائزة أخرى لم تحصل على اسمٍ بعد. إذًا لدينا جزء عملٍ آخر للقيام به، وهو منح السباق الثاني تسمية".

واعترف برنغل بأنّه لا تزال هناك تحديثات كبيرة لمجابهتها على صعيد السفر، وليس فقط تحضيرات وتجهيزات للفرق الثلاثة التي تتموضع خارج المملكة المتّحدة للوصول إلى سيلفرستون.

وقال: "يتعلّق الأمر بالفرق القادمة إلى المملكة المتّحدة، لكن أيضاً الفرق المتواجدة هنا كذلك كونها ستتنقّل جيئة وذهابًا إلى معاقلها. أجل سيكون الوضع أسهل بكثير بالنسبة لـ 70 بالمئة من الفرق للوصول إلى هذا السباق بالمقارنة مع السباقات الأخرى، لكن لا يزال هناك 30 بالمئة غير متموضعين في  وادي رياضة السيارات إن صحّ التعبير هنا".

وأكمل: "لذا هناك حاجة لحلولٍ متينة وحلول لا يجب أن توفي بمُتطلّبات هذه البلاد فقط، بل الدول الأخرى في البطولة، كون هذه البطولة لن تكون بطولة في حال أقيمت فقط في المملكة المتّحدة".

وأردف: "يجب أن يكون هناك حلٌ شاملٌ. أعلم أنّ هناك قدرًا ضخمًا من العمل الذي يجري لتحقيق ذلك، أعلم أنّ هناك رغبة ملحّة من الجميع لإيجاد حلٍ ناجع، ولا يزال هناك بعض الوقت. لديّ آمالٌ بأنّ هذه الحلول ستظهر".

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