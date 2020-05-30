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خطط جائزة النمسا الكبرى تحصل على مصادقة الحكومة

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خطط جائزة النمسا الكبرى تحصل على مصادقة الحكومة
30-05-2020

وفقًا لتقارير نمساوية، فإنّ الحكومة قد منحت الضوء الأخضر لسباقَي الفورمولا واحد الافتتاحيين لموسم 2020 في 5 و12 يوليو/تموز.

بعد أسابيع من النقاشات بين الفورمولا واحد، رؤساء حلبة ريد بُل رينغ والسلطات المحلية، تمت المصادقة على خطة سلامة تتعلق بإجراءات احترازية لإقامة الجولة الافتتاحية من البطولة وسط تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19".

وقد صرّح رودي أنشوبر وزير الصحة النمساوي في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنّ الحكومة انتهت في الواقع من تقييم خطة إقامة جولة الفورمولا واحد وستخرج بقرار قريبًا.

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مع ذلك، يبدو بأنّ الأمور قد سارت على نحوٍ أسرع من المتوقّع، وتمت الموافقة على إقامة السباقين قبل أيام من الإعلان المتوقع للفورمولا واحد عن خططها للموسم الأوروبي لهذا العام.

وعلى نحوٍ مفاجئ، فإنّه وبالإضافة إلى الموافقة على مقترح إقامة سباقين متتاليين في النمسا، فقد تمّت المصادقة كذلك على خطة لاستقبال عدد محدود من المتفرجين.

مع ذلك، فسيكون هنالك حد أقصى يبلغ 500 شخص إضافي سيتم السماح لهم بالدخول، بالرُغم من أنّه لم يتم الكشف بعد عن أيّة تفاصيل حول الخطة المحددة لذلك.

وحتّى قبل مصادقة الحكومة النمساوية، فقد كشف المدير الرياضي للفورمولا واحد روس برون بالفعل عن خطط اعتماد "محيط حيوي" في السباقات من أجل عزل طاقم البطولة عن المجتمع الخارجي.

وذلك يتضمّن أيضاً فكرة هبوط كل فرد في البطولة مباشرة بجوار حلبة ريد بُل رينغ، في المطار العسكري المجاور للحلبة.

هذا ويجب خضوع كل فرد في الفورمولا واحد يدخل إلى النمسا لتحليل فيروس كورونا وتقديم شهادة صحية بذلك.

في المقابل، ستبقى الفرق سوية في الحلبة ضمن إقامة مجهزة خصيصًا لهم.

وقد وردت تقارير اليوم السبت بالحاجة إلى موافقة نهائية من مديرية صحة محافظة ستريا وإدارة مقاطعة مورتال، لكن من غير المتوقّع أن يكون هنالك رفض من ذلك الجانب.

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وإذا ما تمّت إقامة سباقي النمسا على نحوٍ سلس، فإنّ موسم الفورمولا واحد سيتواصل من دون استراحة في 19 يوليو/تموز مع سباق بودابست.

جديرٌ بالذكر أنّه يتم التخطيط كذلك لإقامة سباقين على حلبة سيلفرستون في بداية أغسطس/آب، لكنّ ذلك يعتمد الآن على حصول الفورمولا واحد على استثناء من قيود العزل المفروضة حاليًا على القادمين إلى المملكة المتّحدة.

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