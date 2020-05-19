خطط إقامة جائزة بريطانيا الكبرى تتلقى ضربة قوية بسبب قوانين العزل

تمّ الإعلان عن حجرٍ صحيّ لمدة 14 يوماً لجميع القادمين من خارج البلاد، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه منذ بداية الشهر المقبل.

لكن وفي الوقت نفسه، هناك جهود تسير باتجاه إعادة إطلاق الفعاليات الرياضية الكبيرة ضمن مساعي عودة بعض مناحي الحياة الطبيعية.

وتخوض الفورمولا واحد محادثات مع الحكومة البريطانية على أمل إعفاء الأشخاص المشاركين في البطولة من تلك القوانين، خاصة وأنهم سيحصلون على إثبات رسميّ بخلوّهم من فيروس "كورونا"، وهو أحد أبرز شروط استكمال السباقات.

لكن، ذكرت مصادر مطلعة لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن رياضةً مثل الفورمولا واحد أو كرة القدم، لن تنال إعفاءً من القوانين على الإطلاق.

حيث أوضحت المصادر أن أوليفر داودون، وزير الدولة لشؤون الثقافة، الإعلام والرياضة، قد وافق على دعم قرار الإعفاء، لكن تمت معارضته من قبل عدة وزراء آخرين من بينهم وزير الصحة.

كما أشارت كذلك أن "القرار النهائي لم يتخذ بعد" في إشارة إلى أنه ستتم مراجعة القوانين كل ثلاثة أسابيع.

من جهته، أكد ستيوارت برينغل رئيس حلبة سيلفرستون إلى أن قوانين تقنين السفر والتنقلات، تعتبر أكبر التحديات التي تواجهها الرياضة.

فقال في تصريح لقناة "سكاي أف1": "المسألة تتعلق بالفرق التي تقع مقراتها خارج البلاد، لكنها تتعلق أيضاً بتحركات الفرق ضمن البلاد".

وأكمل: "نعم، ستكون الأمور أسهل نسبياً على ما يعادل 70 بالمئة من الفرق، لكن ما زال هناك 30 بالمئة".

واستكمل: "لذا، هناك حاجة لتقديم حلول دراماتيكية، لا تتناسب فقط مع قوانين بلادنا، بل مع قوانين البلدان الأخرى ضمن البطولة، لأننا لن نحظى ببطولة إن تمت إقامة السباقات فقط في المملكة المتحدة".

وأردف: "هناك حاجة لتقديم حلّ شامل. أعلم أن ذلك يعني كماً هائلاً من العمل وأعلم أن هناك رغبة من قبل الجميع للمشاركة في الحل".

واختتم: "أمامنا وقت قصير. لكن يملؤني الأمل في قدرتنا على إيجاد الحلول الملائمة".