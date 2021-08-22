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خطط ألفا روميو "الطموحة" قادرة على جذب أفضل سائقي الفورمولا واحد للفريق

يرى فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو أن الخطط الطموحة المستقبلية لفريق الفورمولا واحد تعني أنه قادر على جذب أفضل السائقين للانضمام إلى صفوفه.

خطط ألفا روميو "الطموحة" قادرة على جذب أفضل سائقي الفورمولا واحد للفريق

ينتهي عقدا كل من كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي نهاية الموسم الحالي، ويبدو أن الفنلندي لن يبقى في 2022، حيث يستهدف الفريق الإيطاليّ ضم فالتيري بوتاس في حال لم تُبقِ عليه مرسيدس ضمن صفوفها.

وكان فاسور قد صرح في وقت سابق من الموسم أن الفريق لا ينفي إمكانية استبدال كلا سائقَيه لكنه شدد بالمقابل على أن جميع الخيارات متاحة.

وجددت ألفا روميو عقدها مع ساوبر فيما وصفه فاسور "شراكة طويلة الأمد" على ضوء رغبة المصنّع بتحقيق النجاح في الفورمولا واحد.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أننا في موقع جيد لأننا نمتلك الطموح. كما أننا نتقدم إلى الأمام لناحية شركائنا ورعاتنا وغير ذلك. سجلُّنا يتحسن ويتقدم".

وتابع: "الشراكة مع ساوبر قوية وطويلة الأمد. فيراري تقوم بعمل جيد (على صعيد وحدة الطاقة) وهم يتقدمون أكثر.. ونحن نُحسّن كذلك من هيكل السيارة".

وأردف: "لديّ الكثير من الصلاحيات (لتحقيق كل ما يلزم من أجل التقدم). وأودّ الحفاظ على الروح الإيجابية. الآن، عليّ القيام بعملي كي أتمكن من إقناعهم".

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ويرى فاسور أنّه سيكون من المهم للغاية وضع الأمور بنصابها الصحيح بصدق حيال موقع الفريق في المواسم المقبلة من أجل تفادي أية طموحات غير واقعية، خاصة في حال ضمّ أحد أفضل السائقين.

فقال: "إن كان لديك مشروع مشترك وكنت صادقاً معهم، وتقول ’يا رفاق، لن أكذب عليكم، لن نتمكن من تحقيق الانتصارات في 2022 أو حتى في 2023، لكننا على الأقل نود التقدم مركزين أو ثلاثة في الموسم، ونريد التحسن’".

وتابع: "هذه الرسالة تفهمها كيمي. عندما انضم إلينا بعمر 19 عاماً، وفاز بسباقين قبل الانتقال إلى فيراري، فاز في النمسا ثم انضم، وفي تلك المرحلة كنا ضمن موقع صعب. 2017 كان موسماً صعباً. أعتقد أنه فهم التحدي ومشروعنا كذلك".

وأكمل: "لا بد من التحلي بالشفافية الكاملة: ’حسناً يا رفاق، لن نكون قادرين على تحقيق الانتصارات، لكن الهدف هو التقدم إلى المركز السادس إن كنا في الثامن ومن ثم إلى الرابع’. وهذا أفضل من أن نقول ’حسناً، لا تقلقوا، سنحرز الانتصارات في العام المقبل’. لأن هذا يولد الكثير من الإحباط لاحقاً".

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وبينما لم يقرر الفريق تشكيلته بعد للموسم المقبل، أشار فاسور إلى أن جيوفينازي قد حقق خطوة إلى الأمام في هذا الموسم، خاصة على صعيد التصفيات، لكنه أكد أن ما زال بحاجة إلى العمل على أدائه خلال السباقات.

فقال: "أنطونيو يقوم بعمل جيد جداً في التصفيات، بينما كيمي ربما أفضل قليلاً لناحية السباقات. وغالباً ما ينجح بتعويض الفارق خلف أنطونيو خلال اللفات الأولى".

واختتم: "يمكن القول أن أنطونيو حقق تقدماً جيداً في التصفيات. ولديه فهم أفضل لناحية أداء السيارة. بينما عليه العمل على تحسين إدارته للسباق والإطارات. لكنه يعلم كل هذا بشكل كامل".

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