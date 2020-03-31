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خطط أستون مارتن للفورمولا واحد ما تزال قائمة بالرغم من التحذيرات المالية

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خطط أستون مارتن للفورمولا واحد ما تزال قائمة بالرغم من التحذيرات المالية
31-03-2020

أصرت أستون مارتن على أن خطتها للعودة إلى الفورمولا واحد مع فريق "مصنعيّ" الموسم المقبل ما زالت قائمة، بالرغم من التحذيرات بنفاد المال من الشركة الأم خلال 12 شهراً وفقاً لخطط الإنفاق السابقة.

تضررت شركة السيارات الرياضية العريقة بشكل كبير للغاية بجائحة فيروس "كورونا"، حيث اضطرت لاتخاذ إجراءات قاسية للميزانية المالية وذلك عقب مخاوف من تناقص رأس المال.

حيث جاء ضمن بيان أصدرته الشركة مساء الاثنين: "مع الأخذ بالاعتبار الوضع المالي، فإن الشركة ترى أن المجموعة لا تمتلك ما يكفي من رأس المال الجاري للإيفاء بمتطلبات الـ 12 شهراً التالية للخطط المالية الأولية".

وأكمل البيان: "يعود ذلك إلى التأثير المتواصل لمرض ’كوفيد-19’ وما تلاه من عواقب وغياب الوضوح الكافي لحقيقة الوضع والمستقبل".

وتعقيباً على ذلك، وبعد اجتماعٍ عامٍ يوم أمس الاثنين، رجحت الشركة إمكانية اقتراض 150 مليون جنيه أسترليني والاستعانة بالمزيد من الوسائل المالية المتاحة، لخوض فترة الـ 12 شهراً المقبلة.

بالمقابل، كشف لورانس سترول - الذي سيصبح المدير التنفيذي لأستون مارتن 20 أبريل/نيسان بعد استحواذه على الشركة في وقت سابق من العام - أنه التزاماته لم تتغير بالرغم من فيروس "كورونا".

وضمن معرض كلامه بعد الاجتماع، أكد سترول أن خطط تحول فريق ريسينغ بوينت إلى أستون مارتن لا تزال تسير على قدم وساق.

فقال: "أنا وشركائي المستثمرون، ما زلنا نثق وبشغف بمستقبل أستون مارتن".

وأكمل: "تجلى هذا بوضوح عن طريق استثمارنا بمبلغ 262 مليون جنيه أسترليني ما يدعم أمان الشركة المالي. وتلك زيادة جيدة جداً لرأس المال إلى 536 مليون جنيه أسترليني، وذلك بجهود التحالف الاستثماري ومالكي الأسهم الآخرين ضمن هذه الظروف الصعبة".

وتابع: "ذلك يؤمن لنا الاستقرار لإعادة إطلاق الأعمال على المدى البعيد. لدينا خطة واضحة لتحقيق ذلك، بما في ذلك دخول أستون مارتن بطولة الفورمولا واحد كفريق مصنعيّ العام المقبل، وأنا أتطلع قدماً للعمل مع الفريق الإداري لتحقيق هذا البرنامج".

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واضطرت أستون مارتن لاتخاذ إجراءات قاسية غير مسبوقة بعد جائحة "كورونا"، كما أن الوضع ازداد سوءاً نتيجة انهيار أسعار أسهمها في البورصة من 19 جنيهاً أسترلينياً للسهم إلى 1.50 جنيه أسترليني حالياً.

وأوقفت الشركة بشكل مؤقت العمل على جميع منتجاتها، حيث بات العمال الآن إما يعملون من منازلهم أو من دون عمل ضمن إجازات إلزامية.

وتحاول الشركة الاستفادة من كامل الدعم الحكومي من أجل تكاليف عملياتها لإجراء التغييرات في نموذج الإنفاق، مثل عمليات التسويق، من أجل محاولة موازنة الوضع الحالي.

من جهة أخرى، نفى توتو وولف الشائعات بأنه سيترك العمل مع مرسيدس ليصبح المدير التنفيذي لشركة أستون مارتن بهدف مساعدة سترول، الذي تربطه به علاقة جيدة.

حيث قال: "تلك الرواية غير صحيحة".

واختتم: "لن أصبح المدير التنفيذي لدى أستون مارتن".

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