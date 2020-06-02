فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
29 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
43 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
92 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
106 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
113 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
127 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
141 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
148 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
162 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
176 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

خطّة سباقات التصفيات ذات شبكات الانطلاق المعكوسة في الفورمولا واحد تتعطّل

المشاركات
التعليقات
خطّة سباقات التصفيات ذات شبكات الانطلاق المعكوسة في الفورمولا واحد تتعطّل
02-06-2020

تعطّل مقترح إقامة سباق تصفيات يمتدّ لـ 30 دقيقة بشبكة انطلاق معكوسة في بطولة العالم للفورمولا واحد ضمن عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الجولات المزدوجة ويبدو بأنّه من غير المرجّح أن يتقدّم أكثر.

تمّ التباحث في هذا المقترح في اجتماع يوم الجمعة الماضي بين مدراء الفرق والقائمين على بطولة العالم للفورمولا واحد و"فيا".

وبالرغم من أنّه كان من الواضح أنّ أغلب الفرق تدعم المقترح، بمن فيهم فيراري وريد بُل، إلّا أنّ مرسيدس عبّرت عن معارضتها، بينما يُتفهّم بأنّ ريسينغ بوينت أشارت إلى رغبتها في الحصول على المزيد من الوقت للتفكير.

وتتطلّب القوانين إجماعًا كاملًا من أجل تغيير القوانين الرياضيّة لموسم 2020 في هذه المرحلة.

إذ لا يُعتبر المقترح استجابة مستعجلة لأزمة "كوفيد-19"، ما يعني بأنّه لا يخضع لقاعدة نسبة تصويت الـ 60 بالمئة التي كان من الممكن تطبيقها على تغييرات القوانين الأخرى.

وتناول اجتماع الجمعة الكثير من الصيغ المختلفة، وتمّ توزيع نسخة نهائيّة على الفرق يوم السبت. وحصلت الفرق على فرصة إجراء محاكاتها، وكان بعضها قد قام بذلك بالفعل منذ طرح الفكرة للمرّة الأولى في أكتوبر الماضي.

لكن يبدو أنّ الفكرة لم تُحقّق أيّ تقدّم، ولم يتمّ إجراء أيّ تصويت عليها.

وكانت مرسيدس قد أشارت إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى أنّه لا تزال معارضة للمقترح، وأنّها لا تزال تؤمن بإمكانيّات السباقات الحماسيّة، لهذا السبب لا تتوقّع أيّ تغيير في موقفها.

ولو اتّفقت جميع الفرق على تطبيق الفكرة لتمّ التباحث في تفاصيلها في اجتماع الأربعاء بين مدراء الفرق ضمن مجموعة العمل الرياضيّة التابعة لـ "فيا"، حيث كان ليتمّ تقديم مقترحٍ للتصويت عليه من قبل لجنة الفورمولا واحد إثر ذلك.

وكان كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قد أوضح يوم الإثنين دعم فريقه الكامل للفكرة.

وقال البريطاني لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ البطولة لن تحظى مطلقًا بفرصة أفضل من جولات السباقين على حلبات مثل النمسا، سيلفرستون وعلى الأرجح حلبة أخرى في وقت لاحق من الموسم كي تختبر صيغة سباقات شبكة الانطلاق المعكوسة".

وأضاف: "المشكلة تكمن في أنّنا وإذا ما كررنا ذات الصيغة المعتادة على ذات الحلبة في سباقين متتاليين فستكون النتيجة متشابهة للغاية على الأرجح في اعتقادي".

وتابع: "أظن بأننا أمام فرصة مثالية لتجربة أمر مختلف. وطالما أنه سيكون واضحًا قبل انطلاق الموسم، ولن يتغيّر خلال الموسم، فلن نواجه مشكلة معه بكل تأكيد".

وأكمل: "كان هنالك فريق واحد للأسف معارض لتلك الفكرة، لذلك سيكون من المؤسف إضاعة تلك الفرصة".

المقال التالي
الفورمولا واحد تؤكد رسمياً السباقات الثمانية الأولى ضمن روزنامة 2020 المعدلة

المقال السابق

الفورمولا واحد تؤكد رسمياً السباقات الثمانية الأولى ضمن روزنامة 2020 المعدلة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الفورمولا واحد تؤكد رسمياً السباقات الثمانية الأولى ضمن روزنامة 2020 المعدلة

2
فورمولا 1

خطّة سباقات التصفيات ذات شبكات الانطلاق المعكوسة في الفورمولا واحد تتعطّل

28د
3
فورمولا 1

سميدلي: 2019 كان الموسم الأفضل في مسيرة فيتيل

4
فورمولا 1

هاميلتون يندد "بصمت" الفورمولا واحد حيال الممارسات العنصرية

5
فورمولا 1

مرسيدس تعارض خطة اعتماد سباق تصفيات بشبكة انطلاق معكوسة

أحدث ملفات الفيديو

أول انتصار يحققه مايكل شوماخر مع فيراري 03:15
فورمولا 1
31د

أول انتصار يحققه مايكل شوماخر مع فيراري

ماذا يحصل مع ويليامز في الفورمولا واحد؟ 12:15
فورمولا 1

ماذا يحصل مع ويليامز في الفورمولا واحد؟

حادثة فيتيل وويبر في تركيا 03:26
فورمولا 1

حادثة فيتيل وويبر في تركيا

أجمل سيارات الفورمولا واحد في التاريخ 13:04
فورمولا 1

أجمل سيارات الفورمولا واحد في التاريخ

تأجيل جائزة هولندا الكبرى إلى موسم 2021 01:17
فورمولا 1

تأجيل جائزة هولندا الكبرى إلى موسم 2021

أحدث الأخبار

خطّة سباقات التصفيات ذات شبكات الانطلاق المعكوسة في الفورمولا واحد تتعطّل
F1

خطّة سباقات التصفيات ذات شبكات الانطلاق المعكوسة في الفورمولا واحد تتعطّل

الفورمولا واحد تؤكد رسمياً السباقات الثمانية الأولى ضمن روزنامة 2020 المعدلة
F1

الفورمولا واحد تؤكد رسمياً السباقات الثمانية الأولى ضمن روزنامة 2020 المعدلة

سميدلي: 2019 كان الموسم الأفضل في مسيرة فيتيل
F1

سميدلي: 2019 كان الموسم الأفضل في مسيرة فيتيل

رينو "لم تكن مهتمة" بالمواصلة في الفورمولا واحد لولا تغيير القوانين
F1

رينو "لم تكن مهتمة" بالمواصلة في الفورمولا واحد لولا تغيير القوانين

مكلارين: وجود معيار مثل ريكاردو سيساعد نوريس على التطور
F1

مكلارين: وجود معيار مثل ريكاردو سيساعد نوريس على التطور

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.