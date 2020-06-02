خطّة سباقات التصفيات ذات شبكات الانطلاق المعكوسة في الفورمولا واحد تتعطّل

تمّ التباحث في هذا المقترح في اجتماع يوم الجمعة الماضي بين مدراء الفرق والقائمين على بطولة العالم للفورمولا واحد و"فيا".

وبالرغم من أنّه كان من الواضح أنّ أغلب الفرق تدعم المقترح، بمن فيهم فيراري وريد بُل، إلّا أنّ مرسيدس عبّرت عن معارضتها، بينما يُتفهّم بأنّ ريسينغ بوينت أشارت إلى رغبتها في الحصول على المزيد من الوقت للتفكير.

وتتطلّب القوانين إجماعًا كاملًا من أجل تغيير القوانين الرياضيّة لموسم 2020 في هذه المرحلة.

إذ لا يُعتبر المقترح استجابة مستعجلة لأزمة "كوفيد-19"، ما يعني بأنّه لا يخضع لقاعدة نسبة تصويت الـ 60 بالمئة التي كان من الممكن تطبيقها على تغييرات القوانين الأخرى.

وتناول اجتماع الجمعة الكثير من الصيغ المختلفة، وتمّ توزيع نسخة نهائيّة على الفرق يوم السبت. وحصلت الفرق على فرصة إجراء محاكاتها، وكان بعضها قد قام بذلك بالفعل منذ طرح الفكرة للمرّة الأولى في أكتوبر الماضي.

لكن يبدو أنّ الفكرة لم تُحقّق أيّ تقدّم، ولم يتمّ إجراء أيّ تصويت عليها.

وكانت مرسيدس قد أشارت إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى أنّه لا تزال معارضة للمقترح، وأنّها لا تزال تؤمن بإمكانيّات السباقات الحماسيّة، لهذا السبب لا تتوقّع أيّ تغيير في موقفها.

ولو اتّفقت جميع الفرق على تطبيق الفكرة لتمّ التباحث في تفاصيلها في اجتماع الأربعاء بين مدراء الفرق ضمن مجموعة العمل الرياضيّة التابعة لـ "فيا"، حيث كان ليتمّ تقديم مقترحٍ للتصويت عليه من قبل لجنة الفورمولا واحد إثر ذلك.

وكان كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قد أوضح يوم الإثنين دعم فريقه الكامل للفكرة.

وقال البريطاني لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ البطولة لن تحظى مطلقًا بفرصة أفضل من جولات السباقين على حلبات مثل النمسا، سيلفرستون وعلى الأرجح حلبة أخرى في وقت لاحق من الموسم كي تختبر صيغة سباقات شبكة الانطلاق المعكوسة".

وأضاف: "المشكلة تكمن في أنّنا وإذا ما كررنا ذات الصيغة المعتادة على ذات الحلبة في سباقين متتاليين فستكون النتيجة متشابهة للغاية على الأرجح في اعتقادي".

وتابع: "أظن بأننا أمام فرصة مثالية لتجربة أمر مختلف. وطالما أنه سيكون واضحًا قبل انطلاق الموسم، ولن يتغيّر خلال الموسم، فلن نواجه مشكلة معه بكل تأكيد".

وأكمل: "كان هنالك فريق واحد للأسف معارض لتلك الفكرة، لذلك سيكون من المؤسف إضاعة تلك الفرصة".