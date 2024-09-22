خطّة السباق القصير للناشئين في الفورمولا 1 تتّجه للحصول على الضوء الأخضر

تُخطّط الفورمولا 1 لإقامة سباقٍ قصيرٍ للناشئين بعد جولة أبو ظبي الختاميّة، ويبدو أنّ الفكرة ستحصل على الضوء الأخضر الشهر المقبل وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

تمّ تناول فكرة تحويل تجارب ما بعد الموسم المعتادة إلى استعراضٍ للناشئين للمرّة الأولى من قبل مدراء الفرق في يوليو الماضي.

وجاء ذلك كجزء من محادثات لجنة الفورمولا 1 حول طرقٍ لمنح السائقين اليافعين المزيد من الفرص لقيادة سيارات الفورمولا 1 في ظلّ القيود المفروضة على التجارب.

وتمّ رفض مقترحٍ لاعتماد مشاركات ببطاقة دعوة في السباقات الأساسيّة، وشُعر أنّ زيادة فرص المشاركة في التجارب الحرّة لن يُقدّم مكاسب كبيرة.

عوضًا عن ذلك تمّ طرح فكرة إقامة سباقٍ قصيرٍ للسائقين اليافعين فقط، وقد حصل ذلك المقترح على بعض التفاعل حينها.

ولقي المقترح بعد ذلك دعمًا واسعًا وتقرّر نقل المسألة إلى مرحلة التقييم من قبل المدراء الرياضيين من أجل فهم إن كان من الممكن تطبيقها على الصعيد التنظيمي القانوني.

أمّا الآن، وعلى إثر الاجتماع الأخير للجنة الرياضيّة الاستشاريّة للفورمولا 1، الذي تمّ فيه تقييم تبعات الاختبار، تمّ التوصّل إلى أنّ هذا المقترح واقعي.

وأشارت العديد من المصادر البارزة الآن إلى أنّ الخطط للسباق القصير تسير في الوجهة الصحيحة، وأنّ التصويت الرسمي سيجري في الاجتماع المقبل للجنة الفورمولا 1 في 2 أكتوبر ومن شبه المؤكّد أنّه سيحصل على الدعم اللازم.

وفي حين أنّ بعض التفاصيل الدقيقة لا تزال بحاجة لتحديدها قبيل الاجتماع، يُتفهّم الأطر العام للخطّة تفيد بإقامة حصّة تصفيات قصيرة يوم الثلاثاء في أبو ظبي ومن ثمّ سيُقام سباقٌ قصير يجمع 10 سائقين ناشئين.

وسيتمّ بثّ الحدث بشكلٍ ما، لكنّ مناطق البثّ وكيفيّة ذلك لم تتحدّد بعد. لكن من المرجّح أن يتمّ بثّ الحصص في القنوات الاعتياديّة.