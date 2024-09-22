جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

خطّة السباق القصير للناشئين في الفورمولا 1 تتّجه للحصول على الضوء الأخضر

تتّجه فرق الفورمولا 1 لمنح الضوء الأخضر لخطّة اعتماد سباقٍ قصير للناشئين بعد جولة أبو ظبي الختاميّة من الموسم.

تم التحديث:
لوغان سارجنت، ويليامز وجو غوانيو، ألفا روميو

لوغان سارجنت، ويليامز وجو غوانيو، ألفا روميو

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

تُخطّط الفورمولا 1 لإقامة سباقٍ قصيرٍ للناشئين بعد جولة أبو ظبي الختاميّة، ويبدو أنّ الفكرة ستحصل على الضوء الأخضر الشهر المقبل وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

تمّ تناول فكرة تحويل تجارب ما بعد الموسم المعتادة إلى استعراضٍ للناشئين للمرّة الأولى من قبل مدراء الفرق في يوليو الماضي.

وجاء ذلك كجزء من محادثات لجنة الفورمولا 1 حول طرقٍ لمنح السائقين اليافعين المزيد من الفرص لقيادة سيارات الفورمولا 1 في ظلّ القيود المفروضة على التجارب.

وتمّ رفض مقترحٍ لاعتماد مشاركات ببطاقة دعوة في السباقات الأساسيّة، وشُعر أنّ زيادة فرص المشاركة في التجارب الحرّة لن يُقدّم مكاسب كبيرة.

عوضًا عن ذلك تمّ طرح فكرة إقامة سباقٍ قصيرٍ للسائقين اليافعين فقط، وقد حصل ذلك المقترح على بعض التفاعل حينها.

ولقي المقترح بعد ذلك دعمًا واسعًا وتقرّر نقل المسألة إلى مرحلة التقييم من قبل المدراء الرياضيين من أجل فهم إن كان من الممكن تطبيقها على الصعيد التنظيمي القانوني.

أمّا الآن، وعلى إثر الاجتماع الأخير للجنة الرياضيّة الاستشاريّة للفورمولا 1، الذي تمّ فيه تقييم تبعات الاختبار، تمّ التوصّل إلى أنّ هذا المقترح واقعي.

وأشارت العديد من المصادر البارزة الآن إلى أنّ الخطط للسباق القصير تسير في الوجهة الصحيحة، وأنّ التصويت الرسمي سيجري في الاجتماع المقبل للجنة الفورمولا 1 في 2 أكتوبر ومن شبه المؤكّد أنّه سيحصل على الدعم اللازم.

وفي حين أنّ بعض التفاصيل الدقيقة لا تزال بحاجة لتحديدها قبيل الاجتماع، يُتفهّم الأطر العام للخطّة تفيد بإقامة حصّة تصفيات قصيرة يوم الثلاثاء في أبو ظبي ومن ثمّ سيُقام سباقٌ قصير يجمع 10 سائقين ناشئين.

وسيتمّ بثّ الحدث بشكلٍ ما، لكنّ مناطق البثّ وكيفيّة ذلك لم تتحدّد بعد. لكن من المرجّح أن يتمّ بثّ الحصص في القنوات الاعتياديّة.

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق بياستري: محبط من نفسي أكثر من عدم مساعدة نوريس
المقال التالي ساينز: السيارة متضررة كثيراً ولا أدري ما يمكننا فعله

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

بياستري: منصة التتويج عودة قوية بعد خيبة أمل التصفيات في سنغافورة

بياستري: منصة التتويج عودة قوية بعد خيبة أمل التصفيات في سنغافورة

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
بياستري: منصة التتويج عودة قوية بعد خيبة أمل التصفيات في سنغافورة
مارتن: باستيانيني "دفعني خارجًا" في تجاوزه العدائيّ في ميزانو

مارتن: باستيانيني "دفعني خارجًا" في تجاوزه العدائيّ في ميزانو

MGP موتو جي بي
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
مارتن: باستيانيني "دفعني خارجًا" في تجاوزه العدائيّ في ميزانو
ريكاردو: "النهاية الخيالية لم تحصل" إذا كانت سنغافورة سباقي الأخير في الفورمولا 1

ريكاردو: "النهاية الخيالية لم تحصل" إذا كانت سنغافورة سباقي الأخير في الفورمولا 1

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ريكاردو: "النهاية الخيالية لم تحصل" إذا كانت سنغافورة سباقي الأخير في الفورمولا 1
نوريس أراد أكبر فارق صدارة ممكن في سنغافورة وأفلت بخطئين في طريقه نحو الفوز

نوريس أراد أكبر فارق صدارة ممكن في سنغافورة وأفلت بخطئين في طريقه نحو الفوز

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
نوريس أراد أكبر فارق صدارة ممكن في سنغافورة وأفلت بخطئين في طريقه نحو الفوز

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط