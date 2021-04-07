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خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة

تجاوزت بطولة العالم للفورمولا واحد العقبة الأبرز لاختبار صيغة التصفيات السريعة، حيث كشفت مصادر بأنّ الفرق وافقت الآن على الحزمة الماليّة المتعلّقة بها.

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة

مثلما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" مسبقًا، فإنّ رغبة الفورمولا واحد باختبار سباقات تصفيات قصيرة أيّام السبت في ثلاث جولات هذا العام واجهت عقبة نتيجة عدم رضا الفرق عن التكاليف الإضافيّة المنجرّة عن ذلك.

وإلى جانب رغبة بعض الفرق الحصول على تعويضات ماليّة أكبر من القائمين على البطولة لقاء التكاليف الإضافيّة لتلك السباقات الثلاثة، فإنّ المسألة تعقّدت أكثر نتيجة سقف النفقات الذي دخل حيّز التطبيق هذا الموسم.

لكنّ ضغط بعض الفرق لزيادة السقف بمليون دولار جوبه بمقاومة من قبل الفرق الصغيرة التي تخوّفت من إمكانيّة إنفاق ذلك المبلغ لتحقيق مكاسب في الأداء.

وعلى إثر المحادثات التي استمرّت في الأسابيع القليلة المقبلة، أكّدت عدّة مصادر أنّ مقترحًا ماليًا قد عُرض ولاقى ترحيب الفرق.

وفي حين أنّ تفاصيله لم تُكشف، إلّا أنّه يُعتقد بأنّ الفرق ستحصل على حوالي 500 ألف دولار لقاء السباقات الثلاثة الإضافيّة، على أن يتمّ رفع سقف النفقات بذات المبلغ.

فضلًا عن ذلك ففي حال تعرّض أحد الفرق لحادث نتج عنه ضررٌ كبير في السباق القصير، فإنّ هناك مجالًا لتسامحٍ أكبر على صعيد المدفوعات ورفع سقف النفقات لتغطية ذلك، ما يعني عدم معاقبة أيّ فريقٍ بشكلٍ غير عادل.

ومع الاتّفاق على الجوانب الماليّة يُعتقد بأنّ هناك بعض التفاصيل الطفيفة المتبقية قبل إتمام قوانين السباقات القصيرة والمصادقة عليه من قبل الفرق بشكلٍ رسمي.

لكن لا يُوجد دافعٌ للإسراع في العمليّة كون لدى الفرق والبطولة أسابيع إضافيّة لذلك، بالرغم من أنّ الاتّفاق قد يُبرم في إيمولا نهاية الأسبوع المقبل.

يُشار إلى أنّ السباق القصير سيُقام على مسافة 100 كلم يوم السبت في كلٍ من سيلفرستون، ومونزا وإنترلاغوس هذا العام وسيُتابع الجميع تأثيره على أرقام المتابعة.

كما أنّ السباق سيمنح بعض النقاط وسيُحدّد ترتيب شبكة انطلاق السباق الرئيسيّ يوم الأحد.

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