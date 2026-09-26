"خطأ كبير" - كولابينتو المنهار يعتذر من غاسلي ونوريس عن حادثة باكو

اعتذر سائق ألبين فرانكو كولابينتو عن "الخطأ الكبير" الذي تسبب في إخراج زميله في الفريق بيير غاسلي وسائق مكلارين لاندو نوريس من جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1.

وخلال إعادة الانطلاق في اللفة 36 على شوارع باكو، أغلق كولابينتو مكابحه بالكامل على إطاراته الأمامية الباردة عند خط الدخول الداخلي ذي التماسك المنخفض إلى المنعطف الأول، واصطدم بجانب غاسلي، بينما تعرض نوريس أيضًا للاصطدام خلال الحادث.

وكلف الحادث ألبين حصيلة كبيرة من النقاط، بعدما كان كلا سائقيها ضمن المراكز العشرة الأولى، كما أنهى ظهرًا محبطًا لنوريس، الذي طالب الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بمعاقبة القيادة المتهورة بالإيقاف عن سباق.

وبعد ذلك، كان كولابينتو محطمًا بسبب الأضرار التي تسبب فيها، وقدم اعتذارات متكررة لفريقه وغاسلي ونوريس.

وقال الأرجنتيني: "مجرد خطأ كبير. أغلقت المكابح بالكامل مع إطارات باردة ومكابح باردة، وفقدت السيطرة على السيارة تمامًا. لذلك، ليس هناك الكثير لأقوله سوى الاعتذار للفريق، وبيير بالطبع، ولجميع أفراد المصنع".

فرانكو كولابينتو، ألبين ولاندو نوريس، مكلارين وبيير غاسلي، ألبين الصورة من قبل: Michael Potts / LAT images via Getty Images

وأضاف: "لقد عملنا بجد كبير من أجل تسجيل النقاط، وأنا أهدرت كل ذلك بهذا الخطأ الكبير. لذلك أنا حزين جدًا من أجل الفريق. بالطبع إنها خيبة أمل كبيرة".

وأردف: "تحدثنا مع بيير، وعاد إلى الفريق وكان بالطبع غاضبًا جدًا، لكنني سأحاول التحدث معه مجددًا."

وعندما أُشير إلى أن نوريس طالب بإيقافه عن سباق واحد، رد كولابينتو: "حسنًا، أعتذر للاندو أيضًا، بصراحة، وليس لبيير فقط. أعتذر للجميع، إنه خطأ كبير بالطبع. لقد أغلقت المكابح فقط، ثم فقدت السيطرة على السيارة بشكل كبير جدًا. لم أستطع فعل الكثير. وبمجرد أن لمست المكابح، أغلقتها بالكامل وخسرت الكثير."

وأقر كولابينتو بأن خرق القاعدة غير المكتوبة التي تقضي بعدم إخراج زميلك من السباق جعل الحادث أسوأ، وقال إنه يتوقع الحصول على عقوبة من حكام السباق التابعين للاتحاد الدولي للسيارات.

وأضاف: "إن إخراج زميلك في الفريق من السباق أمر مخيب للآمال أكثر من أي شيء آخر. هذا هو الجزء الأسوأ".

وأكمل: "لو كان الأمر قد أثر عليّ وحدي، لكان من المقبول التعلم منه، لكن عندما يؤثر أيضًا على السيارة الأخرى، يصبح الأمر أسوأ بكثير. أتوقع بالفعل الحصول على عقوبة، بالطبع. لا أعرف، فأنا لست حكمًا، لذلك سأترك الأمر لهم."