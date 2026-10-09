تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

نوريس: "لا أعذار" لفارق الأداء أمام أوسكار بياستري في سنغافورة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
نوريس: "لا أعذار" لفارق الأداء أمام أوسكار بياستري في سنغافورة

مغامرة فيرستابن بلفة واحدة فقط – وما تكشفه بيريللي عن قطب انطلاقه الأول في السباق القصير بسنغافورة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
مغامرة فيرستابن بلفة واحدة فقط – وما تكشفه بيريللي عن قطب انطلاقه الأول في السباق القصير بسنغافورة

هاميلتون يعترف بارتكاب خطأ في الاختيار مع معاناة فيراري في القسم الثالث من تصفيات السباق القصير في سنغافورة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
هاميلتون يعترف بارتكاب خطأ في الاختيار مع معاناة فيراري في القسم الثالث من تصفيات السباق القصير في سنغافورة

المراقبون يصدرون حكمهم في تحقيق تجاوز فيرستابن لهاميلتون تحت الأعلام الصفراء في سنغافورة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
المراقبون يصدرون حكمهم في تحقيق تجاوز فيرستابن لهاميلتون تحت الأعلام الصفراء في سنغافورة

"خطأ بشري" تسبب في خلل خلال التصفيات التأهيلية للسباق القصير في سنغافورة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
"خطأ بشري" تسبب في خلل خلال التصفيات التأهيلية للسباق القصير في سنغافورة

كيمي أنتونيللي متشائم بشأن جائزة سنغافورة الكبرى بعد تحديثات مرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
كيمي أنتونيللي متشائم بشأن جائزة سنغافورة الكبرى بعد تحديثات مرسيدس

راسل بعد تأهله ثانيًا للسباق القصير في سنغافورة: "يمكنني التأكيد أن حزمة التحديثات القديمة ليست سيئة"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
راسل بعد تأهله ثانيًا للسباق القصير في سنغافورة: "يمكنني التأكيد أن حزمة التحديثات القديمة ليست سيئة"

فيرستابن "لم يتوقع" إحراز البول بوزيشن للسباق القصير في سنغافورة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
فيرستابن "لم يتوقع" إحراز البول بوزيشن للسباق القصير في سنغافورة
فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

"خطأ بشري" تسبب في خلل خلال التصفيات التأهيلية للسباق القصير في سنغافورة

جرى تفعيل وضع التجاوز لفترة وجيزة، ثم تعطيله مجددًا بعد استئناف القسم الأول من التصفيات القصيرة إثر رفع العلم الأحمر.

منشور:
كارلوس ساينز، ويليامز

كارلوس ساينز، ويليامز

الصورة من قبل: سام باجنال

أكد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وقوع خطأ ثانٍ خلال التصفيات التأهيلية للسباق القصير في جائزة سنغافورة الكبرى، إلى جانب الخلل الذي أصاب نظام التوقيت وترتيب النتائج، وتسبب في عدم ظهور أزمنة بعض السائقين.

توقفت منافسات القسم الأول من التصفيات القصيرة بعد رفع العلم الأحمر، إثر اصطدام سيرجيو بيريز بالحواجز عند المنعطف الخامس، قبل أن يتمكن من إخراج سيارته والعودة بها إلى خط الحظائر، لكنه فقد جناحه الأمامي المتضرر خلال الطريق. وأجبر ذلك مراقبي السباق على تعليق الحصة حتى إزالة الحطام.

وبعد استئناف الحصة، ظهرت مشكلتان غير اعتياديتين: عدم تسجيل بعض أزمنة اللفات في النظام، واشتكى عدد من السائقين من حصولهم على طاقة أقل من المتوقع. وأُبلغ العديد منهم بأن المشكلة الثانية تقع ضمن مسؤولية الاتحاد الدولي للسيارات، ما دفعهم إلى الاعتقاد بأنها مرتبطة بالخلل البرمجي الذي أثر في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا نهاية الأسبوع الماضي.

وقال كارلوس ساينز، الذي خرج من القسم الأول للتصفيات القصيرة: "لم نحصل إلا على لفة واحدة، كما واجهنا بعض المشكلات في المكابح".

وأضاف: "لكن إلى جانب ذلك، قطعت نصف السيارات اللفة باستخدام محرك أسرع بنحو نصف ثانية من محركات السيارات الأخرى. حدث خلل برمجي آخر هذه المرة، وكنا نحن الطرف المتضرر منه".

اقرأ أيضاً:

وتابع: "لسبب ما، لم تقرر فيا، كما حدث في ماليزيا، معالجة الأمر بسرعة، وقبلت بأن تخوض نصف السيارات التصفيات بقوة أكبر من النصف الآخر. لذلك، أشعر ببعض الحيرة بشأن سبب استمرار الرياضة في التعامل مع الأمور بطرق مختلفة، اعتمادًا على هوية السائقين الذين يخرجون من القسم الأول، أو الذين يتأثرون بالمشكلة في اللفة الأولى".

لكن الجهة المشرفة على البطولة أوضحت أن ما حدث لم يكن خللًا برمجيًا، بل خطأ بشريًا يتعلق بتفعيل وضع التجاوز، وهو النظام الذي يمنح السائقين إمكانية استخدام نصف ميغاجول إضافي من الطاقة.

وقد تكون لهذا الأمر تداعيات واسعة، إذ لا يقتصر تأثيره على زمن اللفة السريعة، بل يمكن أن يؤثر أيضًا في تجهيز الإطارات خلال اللفات التي تسبق اللفة السريعة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات: "خلال الفترة الأولى من التصفيات التأهيلية للسباق القصير، وقع خطأ بشري في غرفة مراقبة السباق، ولم يكن مرتبطًا بمشكلة التوقيت التي ظهرت أيضًا في القسم الأول من التصفيات".

وأكمل: "أدى هذا الخطأ إلى عدم إتاحة وضع التجاوز بعد فترة العلم الأحمر خلال القسم الأول. وعندما اتضح أن وضع التجاوز لم يكن مفعّلًا بعد استئناف الحصة، جرى تفعيله لمدة 27 ثانية قبل تعطيله مجددًا".

وأردف: "يقر الاتحاد الدولي للسيارات بأن هذا الخطأ البشري المؤسف أثر في أداء بعض السيارات، وفقًا لتوقيت محاولاتها ومواقعها على الحلبة خلال اللفة. ولم يتأثر القسمان الثاني والثالث من التصفيات التأهيلية للسباق القصير".

ورغم أن الواقعة لم تكن مرتبطة بالبرمجيات، فإنها تمثل خطأ بارزًا جديدًا، بعد المشاهد الفوضوية التي تسببت في تعليق جائزة البحرين الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، عقب لفة تحمية واحدة فقط، بعدما فقدت السيارات الطاقة الكهربائية في الظروف الماطرة.

ومن المفهوم أن الخطأ أثر في ساينز وكيمي أنتونيللي وشارل لوكلير، إلى جانب سائقي أستون مارتن.

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق كيمي أنتونيللي متشائم بشأن جائزة سنغافورة الكبرى بعد تحديثات مرسيدس

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

نوريس: "لا أعذار" لفارق الأداء أمام أوسكار بياستري في سنغافورة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
نوريس: "لا أعذار" لفارق الأداء أمام أوسكار بياستري في سنغافورة

مغامرة فيرستابن بلفة واحدة فقط – وما تكشفه بيريللي عن قطب انطلاقه الأول في السباق القصير بسنغافورة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
مغامرة فيرستابن بلفة واحدة فقط – وما تكشفه بيريللي عن قطب انطلاقه الأول في السباق القصير بسنغافورة

هاميلتون يعترف بارتكاب خطأ في الاختيار مع معاناة فيراري في القسم الثالث من تصفيات السباق القصير في سنغافورة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
هاميلتون يعترف بارتكاب خطأ في الاختيار مع معاناة فيراري في القسم الثالث من تصفيات السباق القصير في سنغافورة

المراقبون يصدرون حكمهم في تحقيق تجاوز فيرستابن لهاميلتون تحت الأعلام الصفراء في سنغافورة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
المراقبون يصدرون حكمهم في تحقيق تجاوز فيرستابن لهاميلتون تحت الأعلام الصفراء في سنغافورة

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟

جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل كتاب أوتوسبورت
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل ستيوارت كودلينغ
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه