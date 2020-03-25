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خصائص الوقود الحيوي ستفتح معركة طاقة جديدة

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خصائص الوقود الحيوي ستفتح معركة طاقة جديدة
25-03-2020

سيفتح انتقال بطولة العالم للفورمولا واحد إلى استخدام الوقود الحيويّ مع الجيل الجديد من السيارات الباب أمام معركة تطوير مفاجئة بسبب التغييرات التي يُوفّرها على صعيد خصائص تبريد المحرّك.

كجزء من دفع الفورمولا واحد نحو الاستدامة، فإنّ القوانين الجديدة – التي كان من المقرّر في البداية دخولها حيّز التطبيق في 2021 قبل أن يتمّ تأجيلها بعامٍ الآن – ستتطلّب من الفرق تشغيل محرّكاتها بمزيد من 10 بالمئة من وقود الإيثانول المستدام المتقدّم.

وانطلق العمل بالفعل في أوساط مزوّدي الوقود في الفورمولا واحد لتحسين إمكانيّات الوقود الحيويّ، حيث كشفت شيل الشريكة التقنيّة لفريق فيراري عن بعض الخصائص المدهشة للمنتج الجديد.

وتعتقد الشركة الهولنديّة أنّ خصائص تبريد الإيثانول من شأنها فتح وجهاة تطوير مثيرة للاهتمام أمام الفورمولا واحد قد تكون حاسمة ضمن المعركة على المجد في نهاية المطاف.

وقال بينوا بوليه مدير تطوير قسم الفورمولا واحد في شيل لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "الجانب المثير للاهتمام في تطوير السيارة مشابهٌ لعندما تضع مبرّدًا هلاميًا (مبنيًا على الإيثانول) على أصابعك – يُمكنك الشعور بتأثير تبريد. سيكون الأمر ذاته بالنسبة للمحرّك".

وأضاف: "سيكون قادرًا على تبريد بعض مكوّنات وحدة الطاقة وسيُوفّر مكاسب. نعمل بجهد كبير على ذلك".

وأردف: "خصائصه مثيرة للاهتمام بكلّ تأكيد بالنسبة لعمليّة الاحتراق، وأعتقد بأنّ بوسعنا القيام ببعض الأشياء المثيرة للاهتمام. وجدنا بالفعل في الوقت الحاضر أنّ تأثير التبريد هذا جيّدٌ بالنسبة للمحرّك".

ويُوفّر الإيثانول مكاسب تبريد كونه يتطلّب تقريبًا ثلاثة أضعاف حرارة التبخير التي يتطلّبها الوقود التقليديّ – ما يعني أنّ هناك تأثير تبريد عند دخول الشحنة التالية خلال دورة الاحتراق. وسيؤدّي دخول شحنة أبرد إلى زيادة طاقة المحرّك.

وقد يكون بوسع مصنّعي المحرّكات السعي للحصول على هذا المكسب المباشر في الأحصنة، أو قد يختارون الإقدام على تغيير في التصميم العام وخصائص التبريد من أجل تشغيل المحرّك على درجة حرارة مختلفة. وقد يكون لهذا حينها تأثيرٌ متتابعٌ على الجوانب الانسيابيّة للسيارة.

وقال بينوا أنّ شيل تعمل على وقود حيوي جديد منذ صدور القوانين في العام الماضي.

وقال حيال ذلك: "إنّه لتحدٍ ضخم، لكنّ سعداء حقيقة للانتقال إلى وقود إي10، ولأكون صادقًا فإنّنا سنكون سعداء بالحصول على أكثر من 10 بالمئة".

وأردف: "لدينا موظّفون يعملون على المشروع، وآخرون يملكون معرفة مسبقة بـ إي10. لكن هناك تغييرٌ كبيرٌ الآن لأنّ الإيثانول يُوفّر بعض الخصائص المختلفة عن المحروقات الأخرى الهيدروكربونيّة".

وأضاف: "قرّرنا بسبب ذلك البدء في العمل مبكّرًا. الأمر أشبه بعمل موظّفي هيكل السيارة: بدأنا حالما نُشرت القوانين. على صعيد إدارة المشروع فقد عيّنت شخصًا يعمل بوقتٍ كامل على هذا الجانب ولدينا الآن فهمٌ جيّدٌ على صعيد مكاسب إي10".

وكان من المفترض الشروع في استخدام المزيد من الوقود الحيويّ في الفورمولا واحد في 2021، لكنّ الخطوة الأخيرة لتأجيل القوانين الجديدة بسبب تأثير وباء فيروس كوفيد19 ستؤدّي إلى تأجيل تلك المتطلّبات حتّى 2022.

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