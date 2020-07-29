فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
1 يوم
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
8 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
29 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
57 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
120 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

خسارة جائزة البرازيل الكبرى ستضرّ بمستقبل التسابق في البلاد

المشاركات
التعليقات
خسارة جائزة البرازيل الكبرى ستضرّ بمستقبل التسابق في البلاد
29-07-2020

حذّر تاماس روهونيي مروّج جائزة البرازيل الكبرى من أنّ مسقبل رياضة المحرّكات في البلاد سيتضرّر في حال خسارة موقعها ضمن روزنامة الفورمولا واحد بشكلٍ دائم.

كان السباق جزءًا من روزنامة الفئة الملكة منذ 1973. لكنّ حدث هذا العام – الأخير في عقد حلبة إنترلاغوس – أُلغي الأسبوع الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويأمل تشايس كاري المدير التنفيذيّ للفورمولا واحد نقل السباق إلى حلبة جديدة في ريو، لكن لم يتمّ تحقيق أيّ تقدّم على تلك الجبهة، ولا حتّى أعمال بناء الحلبة. ولا تزال الأخيرة بحاجة للموافقة كون الأرض التي ستُقام عليه محميّة.

وقال روهونيي أنّه ما لم يتمّ التوصّل إلى صفقة جديدة للإبقاء على السباق في إنترلاغوس فإنّ مستقبل رياضة المحرّكات في البلاد سيتأثّر بشكلٍ كبير.

وقال روهونيي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يعتمد الكثير على ذلك، ليس فقط في الفورمولا واحد، لكن جميع الفئات الأخرى".

وأضاف: "أعتقد بأنّها حلبة مهمّة بالنظر إلى العادات التي لدينا هنا. فاز سائقون برازيليون بثمانية ألقابٍ عالميّة".

وأكمل: "تحدّثت إلى رئيس نادي السيارات البرازيلي وقال لي: إن خسرتم السباق فإنّ رياضة المحرّكات البرازيليّة ستموت في غضون الأعوام الـ 40 المقبلة. ذلك لأنّ كلّ هؤلاء الأطفال الذين يتسابقون في الكارتينغ يأملون الوصول إلى الفورمولا واحد يومًا ما. لكنّهم سيتوقّفون".

وأردف: "تذكرون أنّنا حظينا بلاعب تنس عظيم في مرحلة ما وهو غوستافو كويرتن الذي فاز ببطولة فرنسا المفتوحة عدّة مرّات. لذا عندما كان هناك نجمٌ ضخمٌ مثله يفوز ببطولة رولان غاروس فإنّ الكثير من الأطفال توجّهوا نحو التنس".

واختتم: "لكن حالما اختفى هو فقد عاد الأطفال للعب كرة القدم مجدّدًا".

اقرأ أيضاً:

فيراري تُطلق سلسلة رياضات إلكترونيّة خاصة بها

المقال السابق

فيراري تُطلق سلسلة رياضات إلكترونيّة خاصة بها
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

تراجع حلبة سيلفرستون خمس سنوات للوراء على صعيد الأعمال بسبب فيروس "كورونا"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تراجع حلبة سيلفرستون خمس سنوات للوراء على صعيد الأعمال بسبب فيروس "كورونا"

إلكان رئيس فيراري لا يتوقّع انتصارات في الفورمولا واحد قبل 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

إلكان رئيس فيراري لا يتوقّع انتصارات في الفورمولا واحد قبل 2022

نتيجة جائزة إسبانيا التي "لا تصدق" جعلت روسي "قلقًا" على مستقبله
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

نتيجة جائزة إسبانيا التي "لا تصدق" جعلت روسي "قلقًا" على مستقبله

أحدث الأخبار

خسارة جائزة البرازيل الكبرى ستضرّ بمستقبل التسابق في البلاد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

خسارة جائزة البرازيل الكبرى ستضرّ بمستقبل التسابق في البلاد

فيراري تُطلق سلسلة رياضات إلكترونيّة خاصة بها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تُطلق سلسلة رياضات إلكترونيّة خاصة بها

تراجع حلبة سيلفرستون خمس سنوات للوراء على صعيد الأعمال بسبب فيروس "كورونا"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تراجع حلبة سيلفرستون خمس سنوات للوراء على صعيد الأعمال بسبب فيروس "كورونا"

مكلارين تعلن رسمياً صفقة الشراكة مع "غولف أويل"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تعلن رسمياً صفقة الشراكة مع "غولف أويل"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تراجع حلبة سيلفرستون خمس سنوات للوراء على صعيد الأعمال بسبب فيروس "كورونا"

2
فورمولا 1

إلكان رئيس فيراري لا يتوقّع انتصارات في الفورمولا واحد قبل 2022

3
موتو جي بي

نتيجة جائزة إسبانيا التي "لا تصدق" جعلت روسي "قلقًا" على مستقبله

أحدث ملفات الفيديو

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟ 05:51
فورمولا 1

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى 03:36
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى

شبكة انطلاق جائزة المجر الكبرى 01:01
فورمولا 1

شبكة انطلاق جائزة المجر الكبرى

أحدث الأخبار

خسارة جائزة البرازيل الكبرى ستضرّ بمستقبل التسابق في البلاد
فورمولا 1

خسارة جائزة البرازيل الكبرى ستضرّ بمستقبل التسابق في البلاد

فيراري تُطلق سلسلة رياضات إلكترونيّة خاصة بها
فورمولا 1

فيراري تُطلق سلسلة رياضات إلكترونيّة خاصة بها

تراجع حلبة سيلفرستون خمس سنوات للوراء على صعيد الأعمال بسبب فيروس "كورونا"
فورمولا 1

تراجع حلبة سيلفرستون خمس سنوات للوراء على صعيد الأعمال بسبب فيروس "كورونا"

مكلارين تعلن رسمياً صفقة الشراكة مع "غولف أويل"
فورمولا 1

مكلارين تعلن رسمياً صفقة الشراكة مع "غولف أويل"

إلكان رئيس فيراري لا يتوقّع انتصارات في الفورمولا واحد قبل 2022
فورمولا 1

إلكان رئيس فيراري لا يتوقّع انتصارات في الفورمولا واحد قبل 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.