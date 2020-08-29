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خروج فيراري المزدوج من القسم الثاني من تصفيات بلجيكا "ليس بالمفاجأة" بالنسبة لفيتيل

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خروج فيراري المزدوج من القسم الثاني من تصفيات بلجيكا "ليس بالمفاجأة" بالنسبة لفيتيل
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قال سيباستيان فيتيل أنّ خروج سيارتَي فيراري من القسم الثاني من تصفيات جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد "ليس بالمفاجأة" بالنظر إلى معاناة الحصان الجامح المستمرّة.

سجّلت فيراري أسوأ نتيجة تأهيليّة لها في موسم 2020 حتّى الآن في سبا اليوم السبت بعد اكتفاء شارل لوكلير وفيتيل بالمركزين الـ 13 والـ 14 على التوالي.

وعانى الفريق طوال عطلة نهاية الأسبوع الحاليّة، حيث بالكاد عبر لوكلير إلى القسم الثاني.

وبناءً على هذه النتيجة فقد كانت فيراري سابع أسرع فريق، متقدّمة فقط على سيارات ويليامز، وألفا روميو وهاس.

وقال فيتيل: "هذه هي الصورة الحقيقية للسيارة اليوم على هذه الحلبة. من الواضح أنّنا حاولنا القيام بكلّ ما في وسعنا، وبُذلت الكثير من الجهود منذ الليلة الماضية حتّى اليوم لمحاولة تحسين الوضع".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا نجحنا قليلًا في ذلك، لكن من الواضح أنّنا لسنا في الموقع الذي نرغب بالتواجد فيه، لكن ليس هذا السباق الأوّل والتصفيات الأولى التي يكون فيها الوضع هكذا".

ثمّ تابع: "هذه هي السيارة التي لدينا والتي نعرفها منذ بداية الموسم، لذا ليست هذه مفاجأة".

وأكمل: "هذا عملي ولا أزال أعشق القيادة. المركز الـ 13 ليس مثيرًا للحماس مثل الأوّل، لكنّنا لا نزال نحاول تحسين الأمور، بدا كما لو أنّنا لن نعبر إلى القسم الثاني من التصفيات بالنظر إلى أدائنا هذا الصباح، لكنّنا نجحنا من خلال السيارتَين. من الواضح أنّ هذا ليس بالنجاح الباهر، لكنّنا فعلنا كلّ ما في وسعنا اليوم وهذا هو موقعنا ".

تأتي هذه النتيجة بعد عامٍ من حجز فيراري لصفّ الانطلاق الأوّل في ذات السباق، قبل اتّجاه لوكلير حينها إلى تحقيق الفوز في السباق.

وقال لوكلير بعد التصفيات أنّه من الصعب للغاية شرح سبب خسارة فيراري لكلّ هذا الأداء في ظرف عام.

وقال: "لأكون صادقًا فمن الصعب للغاية إيجاد أيّ تفسير. إنّها خطوة كبيرة إلى الوراء بالمقارنة مع الآخرين، لذا نحتاج للتوصّل إلى المشكلة الأساسيّة ومعالجتها".

ثمّ تابع: "ليس يومًا رائعًا لكن هكذا هو الأمر في الوقت الحاضر. نحتاج لمواصلة العمل بجهد، أعتقد بأنّ الجميع في الفريق يحتاج للحفاظ على تركيزه بالرغم من مواجهة يومٍ صعب كهذا".

وأكمل: "كما يُمكنني أن أتفهم إحباط المشجّعين في منازلهم، نتفهّم ذلك لكنّنا سنحاول كسائقَين تقديم أفضل سباقٍ ممكن في الغد بالرغم من أنّه لا يُمكننا توقّع المعجزات".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بلجيكا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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