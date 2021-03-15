خدعة "دي آر اس" وراء زمن تسونودا اللافت في تجارب البحرين

وكان يوكي تسونودا قادرًا على خطف المركز الثاني في الترتيب العام نتيجة طلعة سريعة مساء الأحد في البحرين، ليتواجد على بُعد 0.093 ثانية عن فيرشتابن.

ولفت ذلك الأداء الأنظار في البادوك، ليس فقط بسبب جودة سيارة ألفا تاوري، وإنّما مدى تأقلم تسونودا السريع مع سيارات الفورمولا واحد قبيل بداية مسيرته الرسميّة في البطولة نهاية الأسبوع المقبل.

لكن هل كان هناك سرٌ وراء تلك الطلعة المثيرة مساء الأحد؟

لاحظ بعض المشاهدين الدقيقين على التلفاز وبعض مستخدي قسم الفورمولا واحد في موقع "ريديت" أنّ تسونودا كان يفتح نظام "دي آر اس" في مرحلة أبكر بكثيرٍ ممّا يكون عليه الوضع الطبيعيّ ضمن محاكاته الأخيرة للتصفيات.

إذ تبدأ منطقة "دي آر اس" الأخيرة في البحرين على الخطّ المستقيم الرئيسي بعد 170 مترًا من مخرج المنعطف الـ 15 وفق قوانين العام الماضي، لكنّ الصورة المنشورة أعلاه تبيّن أنّ تسونودا كان يفعّل نظامه مبكّرًا للغاية، كون ذلك الخطّ المذكور يتواجد مع علامة أرامكو في الأمام.

ولم يقتصر ذلك على لفّة واحدة، حيث أظهرت مقاطع الفيديو من على سيارته أنّه يقوم بتفعيل الجنيّح بزرٍ على الجانب الأيسر من مقوده حالما تستقيم سيارته عند الخروج من المنعطف الـ 15.

كما أنّ البيانات تُظهر استخدامه للنظام في مرحلة أبكر بكثيرٍ ممّا تسمح به القوانين عادة. وتصدّر تسونودا جدول السرعات القصوى بأريحيّة خلال اليوم الأخير من التجارب بسرعة بلغت 322 كلم/س، متقدّمًا بثلاث كيلومترات على شارل لوكلير سائق فيراري الذي حلّ ثانيًا.

بدوره مزح لاندو نوريس سائق مكلارين في هذا الشأن عبر تعليقٍ على انستاغرام لمنشورٍ لتسونودا كتب فيه الياباني الشاب: "كان يومًا سلسًا جدًا على صعيدَي محاكاة السباق والتصفيات". إذ كتب نوريس: "كيف حال نظام دي آر اس" مع وجهٍ ضاحك.

وبالنظر إلى أنّ التجارب الشتويّة لا تُعدّ عطلة نهاية أسبوع سباقٍ رسميّة، فلا تُفرض قيودٌ على الأماكن التي يُمكن فيها استخدام نظام "دي آر اس" في اللفّة، ذلك يعني أنّ لفّة تسونودا تبقى قانونيّة في التجارب، بالرغم من كسبه لبعض الأجزاء الإضافيّة.

كما أنّ ذلك لا يُقلّل من جودة سيارة ألفا تاوري والأداء القويّ الذي أظهرته طوال التجارب. وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال عرض تسونودا المثير، أجاب نوريس مازحًا: "أعجبني قولكم أنّه مثير – إنّه سائقٌ جيّد! لا أعتقد بأنّ ذلك صادم".

وأضاف: "يُمكنني ملاحظة أنّ سايرة ألفا تاوري تبدو قويّة. حصلوا على ثلاثة أيّة نظيفة وكانوا جيّدين في كلّ طلعة سواء محاكاة السباق. يبدون أقوياء".

من جانبه قال تسونودا: "كان يومًا جيّدًا جدًا وحقّقنا تقدّمًا جيّدًا من دون مشاكل. ركّزت على القيادة. واجهنا بعض الحظّ العاثر في اليومين الماضيين، لكنّنا جمعنا كلّ شيء اليوم وأعتقد بأنّ الميكانيكيين وهوندا قاموا بعملٍ رائع".

واختتم بالقول: "بالنسبة لتعلّمي وقيادتي، فقد أكملت محاكاة للسباق على صعيد إدارة الإطارات. حققت خطوة إلى الأمام وحصلت على بيانات جيّدة من البحرين وذلك رائع".